Donald Trump prezydentem USA - jak mogą zareagować rynki?

Po miesiącach zaciętej kampanii Donald Trump oficjalnie został 47. prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki. Jego wygrana może przynieść znaczące zmiany na światowych rynkach, a inwestorzy już śledzą potencjalne skutki gospodarcze nowej administracji w kluczowych sektorach - od energetyki po technologię. Jak na nowego prezydenta zareaguje rynek amerykański? Swoje prognozy przedstawia zespół analityków Freedom24.

Przeczytaj także: Czy Donald Trump zaszkodzi Ameryce?

Kolejne święta z Trumpem

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Jak prezydentura Trumpa wpłynie na rynki? Eksperci przewidują wyraźne zmiany w sektorach takich jak handel, energetyka, obronność i technologia, wpisujące się w kluczowe plany polityczne nowego prezydenta. Trump, znany ze swojego krytycznego stanowiska wobec Chin, może ponownie wprowadzić restrykcje handlowe i dodatkowe taryfy celne. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Najbliższe miesiące pod znakiem zmian

Rok 2024 był wyjątkowy pod względem globalnych zmian politycznych, będąc rokiem wyborczym w 70 państwach świata. Jego zwieńczeniem były wybory prezydenckie w USA. Od miesięcy media i analitycy spekulowali, kto zostanie 47. prezydentem Stanów Zjednoczonych i jak jego polityka wpłynie na światową gospodarkę. Ostatecznie to Donald Trump wraca do Białego Domu, a finał emocjonującej kampanii przyniósł inwestorom nowe pytania o przyszłość.Cały świat zastanawia się, jak nowa administracja wpłynie na sektor prywatny i relacje handlowe USA z zagranicą. Dla wielu firm oznacza to powrót do polityki protekcjonizmu, charakterystycznej dla poprzedniej kadencji Donalda Trumpa. Eksperci przewidują wyraźne zmiany w sektorach takich jak handel, energetyka, obronność i technologia, wpisujące się w kluczowe plany polityczne nowego prezydenta. Trump, znany ze swojego krytycznego stanowiska wobec Chin, może ponownie wprowadzić restrykcje handlowe i dodatkowe taryfy celne.Według analityków Freedom24, najsilniej odczują to firmy zależne od globalnych łańcuchów dostaw, dla których napięcia handlowe i zaostrzone przepisy prawdopodobnie przyczynią się do zwiększonej zmienności. Wznowione taryfy celne i obostrzenia mogą zaszkodzić firmom technologicznym operującym na rynkach międzynarodowych, zwłaszcza tym z chińskim kapitałem.Na dobre zmiany mogą liczyć za to firmy opierające się na tradycyjnych źródłach energii. Trump wyraźnie podkreśla swoje pozytywne stanowisko wobec sektora produkcji ropy naftowej i gazu ziemnego. Eksperci Freedom24 przewidują, że jeśli nowy prezydent skupi się na rozwoju krajowej produkcji i poluzowaniu przepisów środowiskowych, akcje przedsiębiorstw związanych z ropą naftową i gazem ziemnym mogą wzrosnąć. Firmy z sektora „zielonej” energii mogą natomiast ucierpieć, jeśli Trump zrealizuje zapowiedzi dotyczące likwidacji ulg podatkowych i dotacji dla producentów pojazdów elektrycznych.Zysk może odnotować także sektor obronny, gdyż administracja Trumpa deklaruje zwiększenie wydatków na bezpieczeństwo. Może to znacząco przyczynić się do wzrostu kontraktów rządowych. Dodatkowo zapowiedzi nowego prezydenta dotyczące zaostrzenia polityki imigracyjnej mogą również sprzyjać wzrostom w sektorze prywatnych więzień – branży nietypowej z europejskiej perspektywy, ale działającej w USA na zasadach rynkowych. Co ciekawe, nowe przychylne stanowisko Trumpa w sprawie kryptowalut może doprowadzić do wzrostu akcji firm z nimi związanych. Donald Trump odszedł od swojego wcześniejszego sceptycyzmu i zadeklarował chęć uczynienia USA „światową stolicą kryptowalut”.Przed nami kilka miesięcy pełnych niepewności, jednak nowa administracja w Białym Domu już wpływa na prognozy gospodarcze na 2025 rok, wyznaczając kierunek dla globalnych rynków. Inwestorzy będą musieli wykazać się elastycznością i bacznie obserwować zarówno decyzje prezydenta, jak i kluczowe wydarzenia na arenie międzynarodowej, które mogą kształtować rynkowe trendy i wpływać na stabilność finansową na całym świecie.