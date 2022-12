Mundial 2022 przez pryzmat danych Mediapanel

Mundial w Katarze już za nami. Czy chętnie oglądaliśmy mecze? Z danych Mediapanel wynika, że tak, o ile grała nasza reprezentacja. W dniach, gdy rozgrywane były mecze Polaków, strony o tematyce sportowej i kanały TVP, na których je transmitowano, odwiedziło więcej użytkowników, niż podczas meczu finałowego Argentyna-Francja.

Przeczytaj także: Mundial 2022: koszty leczenia w Katarze o wiele droższe niż hotel

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Kategoria Sport, cały internet; ranking wg wskaźnika RU Największe zainteresowanie tematyką sportową przypadło na tygodnie 47 i 48, a więc od 21 listopada do 4 grudnia - w okresie, gdy w rozgrywkach wciąż uczestniczyli Polacy. Kliknij, aby przejść do galerii (7)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Liczba użytkowników, kategoria Sport, cały internet Jeśli chodzi o liczbę użytkowników, którzy strony i aplikacje z kategorii „Sport” przeglądali w konkretne dni, najwyższy wynik odnotowaliśmy 22 listopada, a więc gdy Polacy rozgrywali swoje pierwsze mundialowe spotkanie, z Meksykiem. Kliknij, aby przejść do galerii (7)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Liczba użytkowników, TVP1, TVP Sport, dane telewizyjne total Największą liczbę widzów na obu analizowanych antenach łącznie odnotowaliśmy kolejno 30 listopada (mecz Polska-Argentyna, 20,5 mln RU). Kliknij, aby przejść do galerii (7)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe ATS, TVP1, TVP Sport, dane telewizyjne total Najwyższy wskaźnik ATS dla analizowanych kanałów odnotowaliśmy 26 listopada, kiedy to wyniósł on 3 godz. 2 min i 18 sek. Kliknij, aby przejść do galerii (7)

Z analizy witryn internetowych i aplikacji z kategorii „Sport” wynika, że mundial znacząco wpłynął na ich popularność wśród internautów, co nie jest zaskoczeniem. Interesujący jest natomiast fakt, że największe zainteresowanie tematyką sportową przypadło na tygodnie 47 i 48, a więc od 21 listopada do 4 grudnia - w okresie, gdy w rozgrywkach wciąż uczestniczyli Polacy. Ostatnie dwa tygodnie Mistrzostw Świata wciąż cechowały się większą liczbą realnych użytkowników niż te poprzedzające mundial, jednak znacząco niższą, niż wspomniane tygodnie 47-48. Rekordowym pod względem wartości RU był tydzień 48 (28 listopada – 4 grudnia; mecze Polska–Argentyna oraz Polska-Francja), kiedy to strony i aplikacje z kategorii „Sport” odwiedziło 16,8 mln osób. „Najsłabszym” pod tym względem mundialowym tygodniem był – zaskakująco – ostatni (12-18 grudnia), kiedy to rozgrywane były oba półfinały, mecz o trzecie miejsce oraz najważniejsze spotkanie turnieju: finał Argentyna-Francja. Liczba RU dla kategorii „Sport” wyniosła wówczas 14,9 mln.Analiza ATS (average time spent) w omawianym okresie potwierdza zjawisko szczególnego zainteresowania meczami biało-czerwonych. Tym razem najwyższy wynik odnotowaliśmy w tygodniu 47 (21-27 listopada), a więc na początku fazy grupowej, gdy polska reprezentacja rozgrywała spotkania z Meksykiem i Arabią Saudyjską. Wskaźnik ten wyniósł wówczas dla całej kategorii niemal godzinę (59 min i 40 sek). Najniższy jest natomiast – podobnie jak w przypadku RU - w ostatnim tygodniu mundialu. Średni czas spędzony na stronach i aplikacjach sportowych wyniósł wówczas niecałe pół godziny (28 min i 58 sek.).Jeśli chodzi o liczbę użytkowników, którzy strony i aplikacje z kategorii „Sport” przeglądali w konkretne dni, najwyższy wynik odnotowaliśmy 22 listopada, a więc gdy Polacy rozgrywali swoje pierwsze mundialowe spotkanie, z Meksykiem. Wskaźnik RU wyniósł wówczas 8,9 mln. 18 grudnia, w dniu finału Mistrzostw Świata, treści o tematyce sportowej w internecie przeglądało 7,9 mln osób.Najwyższa wartość ATS przypadła na 26 listopada (mecz Polski z Arabią Saudyjską – 22 min 59 sek.), a w dalszej kolejności: 22 listopada (21 min i 9 sek.), kiedy to Polska grała z Meksykiem. W dniu finału ATS dla stron z kategorii „Sport” wyniósł 19 minut.Sprawdziliśmy również liczbę realnych użytkowników, którzy w okresie mundialu oglądali TVP 1 oraz TVP Sport, czyli kanały, na których transmitowane były turniejowe mecze. Dla uproszczenia wyłączyliśmy z analizy TVP2, na którym to kanale transmisje zakończyły się wraz z fazą grupową. Największą liczbę widzów na obu analizowanych antenach łącznie odnotowaliśmy kolejno 30 listopada (mecz Polska-Argentyna, 20,5 mln RU), 26 listopada (mecz Polska–Arabia Saudyjska, 20,3 mln RU) oraz 4 grudnia (mecz Polska–Francja, 19,7 mln RU). W dniu finału TVP1 i TVP Sport zgromadziły łącznie 18,8 mln RU.Najwyższy wskaźnik ATS dla analizowanych kanałów odnotowaliśmy 26 listopada, kiedy to wyniósł on 3 godz. 2 min i 18 sek. Drugim w kolejności dniem z najdłuższym średnim czasem spędzonym na TVP1 i TVP Sport był 18 grudnia, a więc dzień zakończenia mistrzostw (2 godz. 53 min i 45 sek.).