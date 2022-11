GUS: ceny produktów rolnych w październiku wyższe o 56,7% r/r

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych w październiku 2022 r. były wyższe zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 0,2%), jak i w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku (o 56,7%) - podał GUS.

Przeczytaj także: GUS: ceny produktów rolnych wyższe we wrześniu 2022 o 58,8% rdr

Ceny skupu i ceny uzyskiwane przez rolników na targowiskach

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Najbardziej podrożał owies Ceny wszystkich produktów rolnych, zarówno w skupie, jak i na targowiskach, były znacznie wyższe niż przed rokiem. Najbardziej na obu rynkach podrożał owies.

W październiku 2022 r. po wyższych cenach niż w poprzednim miesiącu skupowano zboża, z wyjątkiem kukurydzy oraz mleko. Spadły natomiast ceny skupu pozostałych produktów rolnych. Na targowiskach po cenach niższych niż we wrześniu br. sprzedawano pszenicę, kukurydzę i ziemniaki.Ceny wszystkich produktów rolnych, zarówno w skupie, jak i na targowiskach, były znacznie wyższe niż przed rokiem. Najbardziej na obu rynkach podrożał owies. Ceny żywca wieprzowego w skupie oraz żyta na targowiskach wzrosły więcej niż ceny innych produktów rolnych.Ceny ważniejszych produktów rolnych w październiku 2022 r.W październiku 2022 r. cena pszenicy w skupie (155,01 zł za dt) wzrosła zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 2,7%), jak i w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłegoroku (o 48,1%). Na targowiskach pszenicę sprzedawano po 171,83 zł, tj. o 0,5% taniej niż we wrześniu br. ale o 54,5% drożej niż przed rokiem.Za żyto w skupie płacono (133,67 zł za dt) więcej zarówno w porównaniu z wrześniem br. (o 11,4%), jak i z październikiem ub. roku (53,9%). Żyto podrożało również na targowiskach(138,95 zł za dt), tak w stosunku do miesiąca poprzedniego (1,2%), jak i do analogicznego miesiąca poprzedniego roku (o 63,0%).Cena ziemniaków w skupie (56,53 zł za dt) obniżyła się nieco w porównaniu z wrześniem br. (o 0,1%), ale była wyższa o 69,4% w skali roku. Na targowiskach za dt ziemniaków płacono 167,74 zł, tj. o 3,2% mniej niż w miesiącu poprzednim, natomiast o 23,6% więcej niż w październiku 2021 r.Cena skupu żywca wołowego (10,87 zł za kg) była niższa niż we wrześniu br. (o 0,7%), ale wyższa (o 25,9%) od zanotowanej rok wcześniej. Na targowiskach żywiec ten sprzedawano po 10,92 zł za kg, tj. o 4,4% drożej niż w poprzednim miesiącu i o 38,9% - niż przed rokiem.W październiku 2022 r. cena żywca wieprzowego w skupie (7,43 zł za kg) spadła o 6,3% w porównaniu z poprzednim miesiącem br., jednak pozostała wyższa w skali roku o 76,8%.Cena skupu drobiu rzeźnego (6,50 zł za kg) była niższa niż we wrześniu br. (o 3,0%), ale wyższa w stosunku do października 2021 r. (o 52,9%).Za hl mleka płacono w skupie 260,35 zł, tj. o 4,3% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 59,0% - niż przed rokiem.