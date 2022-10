Social commerce: transmisje live na Facebooku coraz popularniejsze

O tym, że handel za pośrednictwem mediów społecznościowych (social commerce) cieszy się coraz większą popularnością, mówi się nie od dziś. W ostatnim czasie szczególnie rośnie zainteresowanie transmisjami live, podczas których obserwujący mogą dokonać zakupu towarów prezentowanych przez prowadzących pokaz. Podczas transmisji live najczęściej kupujemy odzież oraz obuwie, chociaż coraz częściej pojawiają się również inne kategorie. To niektóre wnioski, jakie niesie za sobą druga edycja badania "The power of social & live commerce".

SOCIAL COMMERCE ROŚNIE W SIŁĘ, KRÓLUJE FACEBOOK

Kanały społecznościowe mają ogromne znaczenie w prowadzeniu dzisiejszej sprzedaży. Trudno wyobrazić sobie nowoczesny biznes w Internecie, który nie wykorzystuje popularnych social mediów jako ważnych źródeł ruchu. Właściciele polskich sklepów internetowych mają coraz większe możliwości w kierowaniu potencjalnych klientów z kanałów społecznościowych na swoje strony. Działania organiczne, ale przede wszystkim dobrze robione kampanie reklamowe na Facebooku, Instagramie czy TikToku, wpływają pozytywnie i przyspieszają decyzje zakupowe klientów. – mówi Edyta Pudłowska, Head of Marketing w Shoper.

LIVE COMMERCE STABILNIE, DRIVEREM POZOSTAJĄ CENY I EKSPOZYCJA PRODUKTU

MŁODE KOBIETY Z MNIEJSZYCH MIAST – CHOĆ NIE TYLKO

KUPUJĄCY: REGULARNIE, GŁÓWNIE PRZEZ SMARTFONA I WYDAJĄC CORAZ WIĘCEJ

Najczęstszą formą dokonywania zakupu za pomocą social media pozostaje bezpośredni kontakt ze sprzedającym

Otwartość internautów na nowe formy e-handlu przynosi obustronne korzyści. Dla klienta jest to możliwość zakupu w dowolnej chwili bez konieczności przechodzenia do sklepu. Dla sprzedawcy to otwarcie dużego kanału sprzedaży w e-commerce. W ślad za zainteresowaniem konsumentów zakupami w mediach społecznościowych, rozwija się również rynek płatności, który coraz śmielej wchodzi w segment tzw. social payments, czyli płatności społecznościowych. W Polsce jesteśmy pierwszym operatorem, który opracował i wdrożył – wraz z KODA Bots – rozwiązanie chatbotowe, umożliwiające dokonywanie bezpiecznych płatności BLIKIEM w komunikatorach społecznościowych – podkreśla Paweł Działak, CEO & co-founder Tpay, operatora płatności online.

SPRZEDAJĄCY: DO 10 TRANSAKCJI MIESIĘCZNIE, PROMUJĄC POPRZEZ REPOSTY I POLECENIA

Liczba osób deklarujących robienie zakupów w SoMe oraz wykorzystujących je jako kanał sprzedaży konsekwentnie rośnie. Obecnie już 36% Polaków kupuje przez platformy społecznościowe , a 29% używa ich do sprzedaży. W ubiegłorocznej edycji badania te liczby wynosiły odpowiednio 27% i 18%.– 79% respondentów deklarujących zarówno kupno, jak i sprzedaż w social media używa właśnie tej platformy. Chętnie kupujemy i sprzedajemy również przez Instagram , YouTube, TikTok oraz platformy takie jak Vinted, Allegro, czy OLX, które respondenci spontanicznie zaliczają do serwisów społecznościowych i deklarują korzystanie z nich w celach handlowych.Social mediów używamy również do kupowania(takie zakupy zadeklarowało 46% korzystających z social commerce), kosmetyki i perfumy (31%), książki, płyty i filmy (26%), artykuły dziecięce i zabawki (22%) oraz meble i produkty związane z wystrojem wnętrz (21%). Coraz częściej decydujemy się również na zakup sprzętu RTV/AGD (21% ) - ta kategoria odnotowała największy wzrost w stosunku do poprzedniego roku (o 5%).Badanie Fundacji Kobiet e-biznesu wskazuje również na utrzymującą się pozycję live commerce., a co dziesiąty robi to często. Najlepiej ocenianym, możliwość lepszego obejrzenia produktu (51% vs. 27% w 2021) oraz możliwość kupna unikalnych produktów (42%).Najczęstszą kategorią kupowaną podczas transmisji live pozostaje odzież oraz obuwie, jednak live commerce coraz częściej wykorzystywany jest do handlu także innymi kategoriami – największy przyrost w stosunku do 2021r. odnotowały artykuły dziecięce (+12%), rowery i akcesoria rowerowe (+19%) oraz sprzęt RTV/AGD (+12%).Live commerce wciąż odbywa się przede wszystkim na Facebooku (85%), ale na znaczeniu zyskuje także Instagram (33%).Kto kupuje w social media? Nadal w przewadze są kobiety, ale różnica w strukturze płci znacząco się zmniejszyła w stosunku do ubiegłorocznej edycji badania. Aktualnie korzystanie z tego kanału zakupów zadeklarowało 38% pań oraz aż 34% panów (w 2021 r. było to odpowiednio 35% i 24%). W przypadku sprzedaży w social commerce nastąpił istotny wzrost zainteresowania zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn – odpowiednio 33% i 25% w tej edycji w stosunku do 24% i 16% w poprzednim roku.Wraz ze wzrostem wieku spada odsetek osób korzystających z social commerce, jednak w porównaniu z poprzednim rokiem mamy do czynienia z postępującą aktywizacją osób starszych –. To aż 11% więcej niż w poprzednim badaniu.W rolę sprzedawców wchodzą przede wszystkim osoby w wieku 25-34 lat (w tej grupie wiekowej takie działania zadeklarowało aż 40% badanych).Zarówno wśród kupujących, jak i sprzedających większość nadal stanowią mieszkańcy małych miast i wsi, choć na uwagę zasługuje rosnące zaangażowanie mieszkańców miast średnich.Zakupy w social media nie są jednorazową przygodą. Najczęściej kupujemy od co najmniej 2-3 lat (43%), przynajmniej raz w miesiącu (50%), głównie przez smartfona (62%). Na zakupy wydajemy średnio 101-500 zł miesięcznie, natomiast jednorazowy zakup to najczęściej wydatek rzędu 51-200 zł. Warto zauważyć, żeSocial commerce doceniamy przede wszystkim za prostotę, szybkość i wygodę (50%) oraz trafność oferowanych produktów (40% twierdzi, że robi w tym kanale zakupy, bo wyświetlają się interesujące produkty/usługi, a 38% - bo ma łatwy dostęp do produktów/usług dobrze dopasowanych do zainteresowań i potrzeb).Najczęstszym powodem, dla którego decydujemy się na zakup w social media wciąż jest atrakcyjność cenowa (59%), możliwość uzyskania zniżek i rabatów (38%), a także możliwość odpowiedniej prezentacji produktu/usługi (32%).W tym roku jako główną barierę w zakupach w social media wskazywano strach przed oszustwem (36% badanych, +5% vs. 2021), potencjalne problemy z reklamacją (27%) oraz jakością/oryginalnością zakupionych produktów (24%).Najczęstszą formą dokonywania zakupu za pomocą social media pozostaje bezpośredni kontakt ze sprzedającym (47%), korzystanie z tworzonych w serwisach społecznościowych sklepów (43%) oraz zakupy po przekierowaniu do innej platformy, np. Allegro czy OLX (40%).Płacimy najchętniej za pomocą BLIK (48%), PayPal (34%) oraz gotówką (31%). Co ciekawe, odsetek osób, które zadeklarowały tę ostatnią formę płatności wzrósł aż o 17 punktów procentowych w stosunku do roku 2021.Najbardziej pożądane usprawnienia procesu zakupowego dotyczą: obniżenia kosztów przesyłki (46%), ochrony kupujących (33%) oraz przejrzystych zasad zwrotu/reklamacji (33%).Sprzedajemy za pomocą social media, bo to tanie i łatwe i coraz bardziej popularne - a na dodatek daje możliwość lepszego dotarcia do klientów.Najchętniej sprzedajemy wstawiając zdjęcia produktów/usług z opisem (51%) lub post informacyjny (40%). Najbardziej popularnymi sposobami dotarcia do szerszego grona odbiorców wciąż są posty promowane (34%) oraz marketing szeptany (35%), czyli system rekomendacji i poleceń od znajomych.Sprzedajemy w większości od co najmniej roku (69%) i podobnie jak w 2021 -Przychód ze sprzedaży za pomocą social media traktowany jest raczej jako dodatkowe źródło dochodu, niż sposób na regularne zarobki – najczęstsze średnie, miesięczne przychody ze sprzedaży za pomocą social media wynoszą nie więcej niż 1000 zł (62%).Podobnie jak w ubiegłorocznym badaniu, kluczowym wyzwaniem dla sprzedających jest silna konkurencja (50%) , a w związku z tym efektywne wypromowanie sklepu (30%) - tak, aby dotarł do szerokiego grona odbiorców (32%).Mimo to