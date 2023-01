Social commerce: jaki potencjał sprzedaży przez media społecznościowe?

O tym, że social commerce, czyli handel przez media społecznościowe, zyskuje na znaczeniu i to zarówno wśród sprzedawców, jak i kupujących, mówi się nie od dziś. Kolejnym tego potwierdzeniem jest opracowany przez PayPal "Ecommerce Index 2022". Wynika z niego m.in., że na przestrzeni ostatnich 6 miesięcy zakupów poprzez social media dokonała blisko połowa Polaków, do sprzedaży wykorzystywało je blisko 2/3 europejskich e-sprzedawców. Czego jeszcze dowiadujemy się z analizy?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jaki jest potencjał social commerce na polskim rynku?

Jak duży jest odsetek osób dokonujących zakupów za pośrednictwem mediów społecznościowych?

Kto kupuje w social commerce?

Jakie działania powinny podjąć firmy działające przez media społecznościowe?

Kiedyś myśleliśmy o mediach społecznościowych jako o ważnej wizytówce, ale teraz wraz z nowymi funkcjami oferowanymi przez platformy social media, stały się one czymś znacznie ważniejszym - nowym kanałem sprzedaży. Polscy konsumenci spędzają w mediach społecznościowych znacznie więcej czasu - korzysta z nich już 7 na 10 Polaków – a handlowcy dostosowują się do ich potrzeb, dając możliwość kupowania przez ten kanał w sposób prostszy i łatwiejszy niż kiedykolwiek wcześniej komentuje Efi Dahan, Dyrektor Zarządzający PayPal na Europę Środkową i Izrael.

Istnieje wiele optymistycznych danych na temat możliwości rozwoju social commerce, ale musimy być świadomi faktu, że podczas gdy wielu europejskich klientów czuje się komfortowo dokonując zakupów za pośrednictwem kanałów społecznościowych, znaczny odsetek (35%) nadal woli przejść bezpośrednio do strony internetowej sprzedawcy, aby dokonać zakupu. Sprzedawcy powinni zastanowić się, jak sprawić, by klienci czuli się bardziej komfortowo w social commerce. PayPal jest jednym z rozwiązań, które mogą pomóc rozwiać wątpliwości, ponieważ 1 na 4 europejskich badanych konsumentów stwierdza, że chętnie dokona zakupów za pośrednictwem mediów społecznościowych, gdy będzie mógł użyć swojego konta PayPal dla wygody i bezpieczeństwa” zaznacza Efi Dahan z PayPal.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Social Commerce 65% europejskich sprzedawców internetowych używało platform społecznościowych do dystrybucji swoich produktów

W 2022 roku szacowano, że branża social commerce w Polsce osiągnie wartość 2,760 mld USD (ok. 12,25 mld zł) . Według PayPal Ecommerce Index 2022, handel poprzez platformy społecznościowe staje się znaczącym elementem europejskiego krajobrazu e-commerce, ponieważ nawet 2 na 5 Europejczyków (43%) dokonało zakupu za pośrednictwem mediów społecznościowych w ciągu 6 ostatnich miesięcy. Ta statystyka uwzględnia również 46% Polaków, co stanowi 3pp. więcej w porównaniu do średniej europejskiej.Jak wskazują wyniki badania, wielu handlowców zaczęło osiągać wysokie wyniki z social commerce. Nadal jednak ważna jest szersza rola mediów społecznościowych – prezentowanie konsumentom nowych produktów i usług. 1 na 4 europejskich konsumentów przeszukuje media społecznościowe, aby znaleźć coś, co byłoby dla nich interesujące, a także śledzi tam swoje ulubione marki . To, w połączeniu z reklamami, prowadzi do dokonywania wielu nowych odkryć w tych kanałach.Co ciekawe, mimo że więcej niż 1 na 10 europejskich konsumentów kupił produkt dzięki influencerowi w mediach społecznościowych lub śledził influencerów, aby zobaczyć, czego używają lub noszą, posty marki nadal mają silniejszy wpływ na ich procesy decyzyjne niż indywidualni influencerzy Topowe firmy z branży mediów społecznościowych , widząc postępy w rozwoju social commerce i wyniki, jakie można dzięki tej technologii osiągnąć, nie wahają się napędzać jego rozwoju poprzez dodawanie nowych funkcji do swoich platform.Sprzedawcy dostrzegają potencjał rynku, ponieważ 65% europejskich sprzedawców obecnie dystrybuuje produkty i usługi za pośrednictwem mediów społecznościowych - w tym 65% firm w Polsce . Wielu sprzedawców nadal korzysta z mediów społecznościowych tylko po to, aby budować świadomość marki i kierować aktywność zakupową na inne kanały, takie jak zewnętrzna strona internetowa. Mimo to w Europie jedna czwarta sprzedaży (24%) jest już realizowana bezpośrednio za pośrednictwem mediów społecznościowych. Firmy handlowe w Irlandii są liderem na rynku (30%), a tuż za nimi plasują się sprzedawcy z Holandii, Izraela i Polski, którzy deklarują, że ok. 29% ich sprzedaży pochodzi z tego kanału.Europejscy konsumenci zdecydowanie zaczynają opanowywać społecznościowe kanały zakupowe - 1 na 6 z nich dokonywał zakupu przynajmniej raz w tygodniu (lub częściej) . W połączeniu z wielkością zakupów przekłada się to na średnie miesięczne wydatki na social commerce na wszystkich rynkach w wysokości 141 euro, przy czym najwięcej wydają Izraelczycy (186 euro) i Holendrzy (174 euro), przed Belgami (160 euro) i Grekami (158 euro). Trend ten jest obecny również w Polsce - co dziesiąty Polak (14%) przynajmniej raz w tygodniu dokonał zakupu za pośrednictwem jakiejkolwiek platformy społecznościowej, miesięcznie wydając w ten sposób średnio 112 euro (ok. 524 zł).Lokalni sprzedawcy powinni więc zacząć szukać pomysłów na to, jak włączyć media społecznościowe do dystrybucji swoich produktów lub usług, czy to jako metodę budowania świadomości wokół swojej marki, czy też jako bezpośredni kanał sprzedaży. Jak pokazują dane, w 2023 roku coraz trudniej będzie ignorować ten kanał.