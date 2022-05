Serwis kariery LiveCareer Polska zapytał Polaków, która forma zatrudnienia - umowa o pracę czy B2B - jest ich zdaniem korzystniejsza. Zdecydowana większość - 89% badanych - woli pracować na etacie. Dlaczego? Oto wyniki badania.

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Boimy się pracować na B2B 78% respondentów boi się, że pracując na B2B, zostaną zwolnieni bez okresu wypowiedzenia.

Komplikacje związane z wprowadzeniem Polskiego Ładu i kolejne obciążenia finansowe dla podatników mogą sprawić, że firmy zaczną szukać oszczędności i częściej niż kiedyś będą oferować kontrakty B2B zamiast umów o pracę. Jednak przed założeniem jednoosobowej działalności gospodarczej warto wziąć pod uwagę, że niepewność spowodowana ciągłą zmianą przepisów może nas kosztować sporo stresu, a przejście z UoP na B2B nie zawsze się opłaca - wszystko zależy od tego, co robimy, ile możemy na tym zarobić i na jaką formę opodatkowania się zdecydujemy.

Wcale mnie to nie dziwi. W przypadku zatrudnienia na umowie o pracę obowiązuje tzw. stosunek pracy, a każda ze stron musi przestrzegać postanowień Kodeksu pracy. On zaś opiera się na założeniu, że pracownik i pracodawca nie są sobie równi na rynku. I żeby tę sytuację „wyrównać”, nadaje pracownikom szereg przywilejów - m.in. płatne urlopy, ochronę pracownic w ciąży przed zwolnieniem, urlop macierzyński czy też płatne zwolnienia chorobowe. Przepisy nam to gwarantują i nie jesteśmy zdani na łaskę pracodawcy. Natomiast w przypadku umowy B2B każdy spór z firmą rozstrzyga się na gruncie prawa cywilnego, które nie faworyzuje żadnej ze stron - komentuje Żaneta Spadło, ekspertka ds. kariery LiveCareer.pl i autorka badania.

Z badania przeprowadzonego przez LiveCareer Polska wynika, że Polacy zdecydowanie wybierają umowę o pracę, a nie B2B. Co ciekawe aż 55% badanych nie wie na czym polega różnica między tymi dwoma formami zatrudnienia. 56% badanych nie rozumie na czym polega zatrudnienie na umowie B2B. Aż 83% Polaków zwraca dużą uwagę na proponowany przez pracodawcę rodzaj umowy.Serwis kariery LiveCareer Polska zapytał 1263 osoby o ich obawy i doświadczenia związane z UoP i B2B. Wyniki dowodzą, że mamy szereg obaw związanych z pracą na swoim.Aż 78% respondentów boi się, że pracując na B2B, zostaną zwolnieni bez okresu wypowiedzenia. Ponad 81% z nas uważa, że taka umowa jest problematyczna dla osób, które często chorują, a kolejne 81% - że samozatrudnienie jest nieopłacalne dla kobiet w przypadku ciąży i urlopu macierzyńskiego.Poza tym aż aż 55% ankietowanych twierdzi, że proponowanie przez pracodawcę B2B zamiast UoP jest naruszeniem ich praw pracowniczych (a co dziesiąty bardzo się z tym zgadza). Co jednak ciekawe, swobodny wybór między umową o pracę a B2B jest postrzegany przez pracowników jako szansa, a nie zagrożenie - w ten sposób odpowiedziało około 60% badanych.Ekspertka ds. kariery LiveCareer Małgorzata Sury komentuje:A jak w praktyce wygląda praca na B2B? Spośród 18% badanych, którzy świadczyli lub świadczą usługi w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, aż 55% miało prawo do płatnego urlopu, 57% - do płatnego zwolnienia chorobowego, a ponad połowa - do urlopu opiekuńczego lub wychowawczego. Jednocześnie aż 69% ogółu badanych słusznie zauważa, że na B2B można zarobić więcej niż na UoP.Mimo to aż 81% ankietowanych twierdzi, że umowa o pracę jest stabilniejsza i mniej ryzykowna (a około 27% bardzo się z tym zgadza). I mając dziś do wyboru UoP albo B2B, aż 89% Polaków zdecydowałoby się pracować na etacie Badanie „Umowa o pracę vs. B2B” z 2022 roku wykazało również, że: