Polacy wybierają pracę na etacie

Kontrakt czy etat? Jaką formę zatrudnienia najczęściej wybierają Polacy? Zdecydowanie etat. Z raportu "People at Work 2021: A Global Workforce view" firmy ADP wynika, że 88 proc. rodaków preferuje tę właśnie formę zatrudnienia.

Różnice pokoleniowe

Preferowana forma zatrudnienia jest silnie skorelowana z wiekiem pracownika. Dla osoby, która rozpoczyna swoją karierę zawodową, a do tego jest na etapie zakładania rodziny, poczucie bezpieczeństwa i komfortu będą kluczowymi wartościami. Dlatego też częściej zdecyduje się na pracodawcę oferującego zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę – mówi Anna Barbachowska, szefowa pionu zarządzania zasobami ludzkimi w ADP Polska. – Warto dodać, że u osób starszych dużo silniejsza może być potrzeba autonomii. Oni już osiągnęli stan dobrostanu i mają wiedzę, jak pracować w formie B2B, dlatego też chętniej pracują na kontrakcie. Najmłodsi pracownicy również są skłonni wybrać tę formę zatrudnienia, jednak w ich przypadku powody są znacznie inne. To właśnie przedstawiciele pokolenia Z najbardziej ucierpieli w wyniku pandemii COVID-19, dlatego też są bardziej skłonni do podejmowania ryzyka i dostosowania się do wymagań pracodawców – dodaje Anna Barbachowska.

Płeć ma znaczenie w wyborze formy zatrudnienia

Poczucie bezpieczeństwa, które idzie w parze z etatem, jest najważniejszym czynnikiem branym przez uwagę przy wyborze pracodawcy. W świadomości wielu osób ich interesy w relacji z firmą skutecznie zabezpiecza Kodeks pracy. Kwestia regulacji prawa do urlopu czy dni na opiekę nad dziećmi są poruszane jeszcze częściej niż kiedyś ze względu na niedawne doświadczenia związane z pandemią COVID-19. Szczególnie matki musiały skutecznie godzić pracę zawodową z obowiązkami domowymi i opieką nad dziećmi – tłumaczy Anna Barbachowska, szefowa pionu zarządzania zasobami ludzkimi w ADP Polska.

Badanie objęło 32 tys. pracowników z 17 krajów, w tym z Polski. Odsetek Polaków zdecydowanych na pracę na etacie wzrósł w porównaniu do ubiegłego roku o 9 p.p. i wynosi 88 proc. Czy miała na to wpływ pandemia? 53 proc. badanych odpowiedziało, że nie. 33 proc. badanych przyznaje się do większego zainteresowania pracą kontraktową. Skłania ich do tego: szansa na uzyskanie benefitów (31 proc.), otworzenie się na nowe możliwości (29 proc.), a także nauka nowych umiejętności (21 proc.).Osoby w wieku od 25 do 34 lat zdecydowanie preferują pracę na etacie, tylko 9 proc. z nich wybiera kontrakt. Etat wybierze także 87 proc. pracowników z dwóch grup wiekowych (od 35-44 oraz 45-54). Natomiast pokolenie Z dużo odważniej podchodzi do pracy w ramach kontraktu – 17 proc. z nich opowiada się za elastyczną formą zatrudnienia. Największymi zwolennikami umów krótkoterminowych są badani z grupy powyżej 55 lat. Jeden na pięciu starszych pracowników wybrałby pracę w tej formule.90 proc. kobiet woli pracę na etat i jest to o 5 p.p. więcej niż w przypadku mężczyzn. Jeżeli pod uwagę weźmiemy rodziców to ta różnica jest podobna – 93 proc. matek oraz 88 proc. ojców wybrałoby pracę w pełnym wymiarze. Umowy krótkoterminowe wybierają chętniej kobiety bezdzietne (84 proc.).