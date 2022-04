B2B w e-commerce: jak się rozwija?

Potencjał drzemiący w rozwoju e-commerce B2B jest bezdyskusyjny, a w nadchodzących latach coraz większa ilość interakcji pomiędzy biznesami ma zachodzić online. Potwierdzeniem tego są najnowsze doniesienia Izby Gospodarki Elektronicznej. Ze zleconego przez nią badania wynika, że znakomita większość firm oferujących produkty lub usługi dla biznesu ma zamiar rozwijać się w obszarze e-handlu.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czy jest szansa, aby rynki B2B weszły do głównego nurtu e-commerce?

Jak firmy oceniają efekty uruchomienia sprzedaży w Internecie?

Jakie są kluczowe obszary rozwijania działalności B2B w e-commerce?

Co hamuje rozwój e-commerce B2B?

Tytuł tego raportu, czyli „B2B e-commerce NOW” mówi wszystko o kondycji polskiej branży e-handlu adresowanej dla klienta instytucjonalnego. Fantastyczne wyniki tego badania pokazują, że jesteśmy w niezwykle ważnym dla biznesu momencie. Rynek rośnie bardzo szybko, klienci oczekują zmian, a firmy widzą korzyści z wejścia w sprzedaż internetową, również dla produktów i usług B2B. Tu i teraz – NOW! By zwiększać zasięg, wchodzić na nowe rynki – także zagraniczne, docierać do nowych Klientów, obniżać koszty obsługi oraz zwiększać marżę i przychody. Dlatego e-Izba zamierza dalej edukować polskich e-przedsiębiorców i wspierać ich w budowaniu biznesowych relacji, by mogli sięgać także poza granice naszego kraju - mówi Patrycja Sass-Staniszewska, prezes Zarządu e-Izby.

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com B2B podbija e-commerce Ponad 90 proc. przedsiębiorstw oferujących produkty, usługi i rozwiązania dla biznesu planuje rozwijać e-handel.

Patent na sukces

Równie wiele firm decyduje się także na zakupy w Internecie. Potwierdzeniem są wyniki Allegro Biznes, platformy wspierającej handel pomiędzy przedsiębiorstwami. W pierwszym roku jej działania odnotowaliśmy 36-procentowy wzrost kupujących z kontem firmowym. Zachowania klientów B2B upodabniają się więc do zachowań B2C. Stanowiska decyzyjne w firmach obejmuje bowiem coraz więcej tzw. millennialsów – osób przyzwyczajonych do cyfrowego kupowania i jednocześnie świadomych korzyści płynących z e-commerce - komentuje Piotr Truszkowski, Head of B2B w Allegro.

Kierunek digitalizacja sprzedaży B2B

Handel cyfrowy to wydajny i skuteczny sposób na zakup produktów i usług korporacyjnych. Bardzo dobrze sprawdza się w nim program partnerski, który stanowi nie tylko nowe źródło przychodu, lecz także zwiększa grono odbiorców. Firmy korzystające z programu partnerskiego, dzięki oferowaniu swoim klientom rozwiązań czy usług firmy, z którą współpracują, wzbogacają swój katalog produktów lub usług oraz dostarczają bardziej komplementarne rozwiązania. Współpraca umożliwia otrzymanie kompleksowych i atrakcyjniejszych cenowo ofert. Korzyści są więc szerokie i trójstronne - podkreśla Arkadiusz Bulc, Specjalista ds. Programu Partnerskiego w Tpay.

Mobile jest niezwykle ważnym trendem w e-commerce, czego kolejne potwierdzenie znajdujemy w nowym raporcie Izby Gospodarki Elektronicznej. Zasada „mobile first” powinna być stosowana również w sektorze B2B. W biznesie czas odgrywa kluczową rolę, a dzięki wykorzystaniu urządzeń mobilnych zakupy firmowe mogą być szybsze i wygodniejsze. Sprzyjają temu odpowiednio dostosowane metody oraz rozwiązania płatnicze. Warto o tym pamiętać, przygotowując się do rozpoczęcia sprzedaży online w B2B - mówi Jacek Kinecki, CEO Przelewy24.

Blokery rozwoju e-commerce B2B

Z badania „B2B e-commerce NOW” wynika, że tempo digitalizacji rynku B2B stale rośnie, a aż 41% firm prowadzi sprzedaż w e-commerce. Z kolei jedna czwarta spodziewa się, w ciągu najbliższego roku, znacznego wzrostu przychodów z tego kanału (powyżej 20%). Klienci B2B oczekują stałego dostępu do oferty, sprawnej i spersonalizowanej obsługi, podobnej do tej, do jakiej przyzwyczaili się kupując produkty konsumenckie. Ważnym czynnikiem rozwoju tego rynku stały się także ograniczenia i restrykcje covidowe.Aż 95% firm widzi pozytywne efekty uruchomienia sprzedaży w Internecie , a większość firm -średnio 3.86 (w skali 1-5) uznaje je za sukces. Wśród najczęściej wymienianych korzyści firmy wskazują wzrost skali działania i obrotów, wyższą efektywność i rentowność oraz sprawniejszą realizację zamówień. Aż 84% firm, uważa, że e-commerce jest szansą na rozwój polskiego eksportu online, a już co czwarta korzysta z tej możliwości. Kolejne 5% rozważa wyjście z e-handlem na rynki zagraniczne jeszcze w tym roku.Chociaż stopień digitalizacji polskich firm z branży B2B jest bardzo zróżnicowany, to tylko 10 proc. nie zamierza rozwijać e-handlu. Natomiast niemal 90 proc. jest zgodna, że kluczowym czynnikiem sukcesu stają się nowoczesne i cyfrowe rozwiązania, które proces sprzedaży przenoszą na nowy, wyższy poziom rozumienia i obsługi klienta. Dotyczy to szczególnie automatyzacji, np. w obszarze składania zamówień czy kontroli i zarządzania stanami magazynowymi.Jako kluczowe obszary do rozwijania wskazano poszerzanie oferty produktowej, zintegrowanie kanałów sprzedaży z portalami społecznościowymi oraz pozycjonowanie w Internecie.W badaniu ocenie poddano także wyzwania, z jakimi mierzą się firmy przy wdrażaniu e-handlu w B2B. Najczęściej wymieniane negatywne skutki wdrożenia tego kanału sprzedaży to zwiększenie kosztów IT czy konieczność zatrudniania ekspertów, którzy podnoszą ceny swoich usług. E-przedsiębiorstwa obawiają się skutecznego przebicia się z ofertą, agresywnej konkurencji czy konkurowania przez obniżanie cen. Szczególną uwagę zwracają także na kwestie związane z cyberbezpieczeństwem swoich Klientów.Udział B2B e-commerce dynamicznie rośnie, a w ciągu najbliższych lat jeszcze przyspieszy. Wiele producentów i dystrybutorów transformuje się cyfrowo, a wejście w e-handel – krajowy i międzynarodowy – to dla nich ogromna szansa na dalszy rozwój.Partnerami merytorycznymi tegorocznego raportu „B2B e-commerce NOW” są Allegro, Tpay, Przelewy 24.