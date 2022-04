5 kluczowych kompetencji niezbędnych do zarządzania zespołem na odległość

Wybuch pandemii spowodował, że praca zdalna, traktowana dotąd jak atrakcyjny benefit pozapłacowy, stała się standardem. Na wykorzystywanie jej aż na tak szeroką skalę nikt nie był przygotowany, nie wyłączając menedżerów. GoodHabitz wraz z agencją badawczą Markteffect przeprowadzili badanie, w którym zapytano pracowników, jak menedżerowie radzą sobie z zarządzaniem zespołem coraz bardziej rozproszonych pracowników.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Nad jakimi kompetencjami powinni popracować polscy menedżerowie?

Jak na tle innych nacji wypadają polscy liderzy pod względem motywowania swoich pracowników?

Jakie umiejętności w zarządzaniu zespołem są najcenniejsze?

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Jak zarządzać zespołem na odległość? Menedżer powinien zmotywować swoich pracowników do znalezienia własnych sposobów efektywnej pracy zdalnej, inspirować swój zespół do eksplorowania nowych procesów, zdobywania nowych umiejętności i rozwijania talentów.

Wyniki badań pokazują jeden wiodący schemat – wszystko sprowadza się do komunikacji i umiejętności miękkich, które są konieczne do zarządzania zespołami rozproszonymi. Podczas pracy zdalnej szczególnie ważne jest odpowiednie zadbanie o przepływ informacji oraz otwartość na wysłuchanie pytań i problemów pracowników. To nie tylko redukuje stres i nieporozumienia w zespole, ale także wiąże ze sobą pracowników i ich lidera, co w rezultacie pogłębia ich relację i buduje ducha zespołowego. Umiejętności komunikacyjne są zatem kluczowe dla hybrydowego przywództwa i przyszłości pracy - mówi Daniel Idźkowski, country director z GoodHabitz, europejskiej platformy oferującej szkolenia online.

Współcześni liderzy muszą nie tylko szybko reagować, ale także znaleźć więcej czasu na to, żeby zrozumieć swoich pracowników – szczególnie w tak nieprzewidywalnych czasach. To dowód na to, że utrzymanie relacji, nawet w wersji wirtualnej, wpływa na efektywność i dobrostan zespołu - mówi Agnieszka Belowska, Vice-President Digital and Technology, ABSL. Head of Robotics, Nordea.

Zestaw Hybrydowego Lidera – najcenniejsze umiejętności w zarządzaniu zespołem

Umiejętna komunikacja – podstawa zarządzania hybrydowego wysokiej klasy. Obejmuje ona gromadzenie właściwych informacji, słuchanie pracowników, a także dawanie i otrzymywanie informacji zwrotnej. Integracja zespołu – w ramach zarządzania hybrydowego skupia się na tworzeniu zaangażowania, definiowaniu właściwych celów, budowaniu kultury organizacyjnej. Umiejętności cyfrowe – aby zarządzanie hybrydowe odniosło sukces w organizacji, lider musi być w stanie oswoić swój zespół z wieloma cyfrowymi platformami oraz ułatwić współpracę online, wspierając swoich pracowników w wyzwaniach pracy zdalnej. Inspirujące przywództwo – menedżer daje swoim pracownikom przykład. Powinien zmotywować swoich pracowników do znalezienia własnych sposobów efektywnej pracy zdalnej, inspirować swój zespół do eksplorowania nowych procesów, zdobywania nowych umiejętności i rozwijania talentów. Empatia – skuteczni menedżerowie wspierają dzielenie się osobistymi spostrzeżeniami i pytają swoich pracowników o problemy, z którymi ci zmagają się w kontekście prywatnych spraw, zdrowia psychicznego i pracy.

36% pracowników w Polsce uważa, że ich przełożeni mają odpowiednie umiejętności i możliwości, aby dobrze poprowadzić zespół, ale 40% nie ma co do tego pewności. 23% zatrudnionych martwi również fakt, że ich menedżerom brakuje odpowiednich kompetencji, aby zarządzać zespołem, który w coraz większym stopniu pracuje zdalnie. Polacy pod tym względem nie różnią się od pracowników z pozostałych krajów w Europie.Polski lider radzi sobie jednak nieco gorzej niż jego europejski odpowiednik we właściwym motywowaniu swoich pracowników. Niezależnie od tego, czy praca wykonywana jest w biurze, czy z domu, blisko połowa polskich pracowników (49%) uważa, że ich menedżer wie, jak ich zmotywować – w Europie to aż 63%.Badania przeprowadzone przez GoodHabitz we współpracy z agencją badawczą Markteffect wskazują, jakie umiejętności według polskich pracowników powinni rozwijać ich liderzy. Najczęściej wymienianymi kompetencjami były komunikacja (25%), umiejętności organizacyjne (25%), budowanie ducha zespołu (25%), umiejętność słuchania (23%) oraz empatyczne, skupione na ludziach zarządzanie (20%).Wysiłki menedżerów i liderów wkładane w odpowiednie motywowanie swoich zespołów w czasach pandemii przynoszą oczekiwane skutki – większość pracowników twierdzi, że ich przełożeni z sukcesem utrzymali morale zespołu podczas pracy zdalnej, a 50% pracowników zgadza się ze stwierdzeniem, że ich menedżerom udało się zbudować ducha zespołu w sytuacji, gdy oni sami pracowali częściowo zdalnie.Rozwijać i uczyć nowych umiejętności chcą się także sami pracownicy. Zapytani o to, jakie umiejętności chcieliby szkolić, wskazują trzy najważniejsze. 31% bardzo chciałoby poprawić swoje kompetencje komunikacyjne i językowe, 29% chce rozwinąć umiejętności cyfrowe, by lepiej sprostać wymaganiom przyszłości i pracy hybrydowej , z kolei 26% polskich pracowników chętnie podniesie swoją codzienną produktywność. Pracownicy chcą zainwestować czas i wysiłek, żeby szlifować swoje umiejętności, a zapewnienie im możliwości rozwoju staje się inwestycją w przyszłych liderów.Nabycie umiejętności zarządzania zespołem na odległość staje się niezbędne – aż 80% polskich pracowników zakłada, że będzie przynajmniej częściowo pracować zdalnie, z kolei prognozy Forbesa pokazują, że do 2025 roku około 70% wszystkich pracowników na świecie będzie pracować zdalnie przynajmniej 5 dni w miesiącu.Biorąc pod uwagę potrzeby zarówno obecnych liderów, jak i pracowników, którzy chcą szkolić się w zakresie zarządzania zespołami, na niezbędny zestaw umiejętności składa się kilka elementów: