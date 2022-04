8 sytuacji w biznesie, gdy analiza rynku będzie Ci potrzebna

Odnoszący sukces przedsiębiorcy często i chętnie wykorzystują analizy rynku. Posiłkują się uzyskanymi w ten sposób informacjami i danymi, aby podejmować lepsze decyzje biznesowe, podążać za trendami i zmianami, a także zwiększać przewagę konkurencyjną swojej firmy. Niezależnie od etapu rozwoju Twojej firmy, również dla Ciebie analizy oraz badania rynkowe są niezbędne w celu dogłębnego zrozumienia rynku, klientów i konkurencji. Lepsza znajomość Twojej branży w konsekwencji poprowadzić Cię może do zwiększenia sprzedaży.

Oto 8 konkretnych sytuacji, gdy analiza rynku może pomóc Ci zbudować solidne podstawy dla dalszego sukcesu rynkowego Twojego biznesu.1.– Warto lepiej poznać potrzeby i preferencje klientów, działania i plany innych graczy, nowe trendy i tendencje, a także nadchodzące zmiany technologiczne czy prawne. A wszystko po to, aby jak najlepiej dostosować Twój biznes do otoczenia, w którym działasz.2.– Konkretne dane rynkowe umożliwią Ci takie zaprojektowanie nowej oferty, procesu produkcji, systemu dystrybucji i strategii marketingu, abyś mógł osiągnąć założone zyski z inwestycji i satysfakcjonujące wyniki sprzedażowe.3.– W tej sytuacji szczególnie pomocny będzie jeden konkretny rodzaj analizy rynku – analiza due diligence. Dzięki niej możesz poznać na przykład bariery wejścia na rynek, bariery wyjścia z rynku w razie niepowodzenia, kluczowe czynniki sukcesu oraz specyfikę potencjalnych klientów.4.– Niezależnie od tego, na jaki rynek i do jakiej branży wchodzisz, analiza rynku zawsze jest niezmiernie ważna przy rozszerzaniu działalności. Pomaga dogłębnie poznać sytuację na nowym rynku oraz opracować skuteczną, opartą na faktach strategię rozwoju.5.– Twój biznes jest narażony na szczególnie wysokie ryzyko niepowodzenia podczas procesu internacjonalizacji. Dlatego kluczowe jest bardzo dobre przygotowanie się na to, co czeka Cię na nowym rynku zagranicznym – od strony prawnej, technologicznej, popytu, podaży, trendów itp.6.– Ogromnym wsparciem w procesie budowania strategii i planów dla sprzedaży i marketingu będą dla Ciebie dane na temat klientów, trendów i konkurencji, które wynikają z analizy i badania rynku.7.– Tworząc biznesplan oraz inne dokumenty dla potencjalnych inwestorów, trzeba włączyć w nie przekonujące, rzetelne kalkulacje na temat m.in. popytu, podaży i rozwoju rynku. W ten sposób łatwiej przekonasz inwestorów do swojego pomysłu.8.– Szansa na pozytywne rozpatrzenie Twojej aplikacji o grant lub dotację wzrasta, jeśli prognozy uzyskania zysków są poparte obiektywnymi, wiarygodnymi danymi pochodzącymi z badań i analiz rynkowych.