Smartfony Bittium Tough Mobile 2

Bittium wprowadza na polski rynek smartfony z rodziny Bittium Tough Mobile 2, które zostały od podstaw zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie i produkowane są w Finlandii na bazie podzespołów o ściśle kontrolowanym pochodzeniu.

solidna obudowa ze stopu magnezu

fizyczne zabezpieczenie przed instalacją podsłuchu

aktywacja specjalnego trybu prywatnego jednym przyciskiem

utwardzony system operacyjny

możliwość nawiązania bezpiecznej komunikacji end to end (E2EE)

najwyższy na rynku poziom ochrony przed oprogramowaniem szpiegującym, np. Pegasus.

Pegasus i podwyższone ryzyko inwigilacji

Obudowa wykonana jest ze stopu magnezu, a także certyfikowana pod względem wytrzymałości (standard Mil-STD-810G) oraz odporności na kurz i wodę (IP67).

Komórki Bittium odporne na podsłuch

Smartfony Bittium wyróżnia:Polscy politycy, działacze społeczni i sygnaliści mogli być w przeciągu ostatnich lat narażeni na inwigilację oprogramowaniem szpiegującym Pegasus. Informowało o tym kanadyjskie laboratorium badawcze Citizen Lab, a doniesienia są na tyle spektakularne, że w Senacie powołana została komisja nadzwyczajna badająca te doniesienia.Sytuacja jest o tyle niepokojąca, że dotyczy smartfonów, a więc urządzeń bez których ciężko dziś wyobrazić sobie normalne funkcjonowanie – zarówno od strony zawodowej jak i sfery prywatnej. Niezależnie od tego jak szeroka ostatecznie była grupa osób inwigilowanych Pegasusem, cała sytuacja uświadomiła opinii publicznej, że zagrożenie ze strony oprogramowania szpiegującego jest jak najbardziej realne.Smartfony z Androidem oferowane przez Bittium - modele Bittium Tough Mobile 2 oraz Tough Mobile 2 C - zostały od podstaw zaprojektowane w taki sposób, aby ryzyko zaistnienia podobnego scenariusza ograniczyć do minimum. Urządzenia oferują najwyższy dostępny na rynku mobilnym poziom bezpieczeństwa – dane są chronione zarówno na poziomie sprzętowym jak i po stronie oprogramowania. Użytkownicy mogą również wykupić usługi Bittium Secure Suite, które oferują bezpieczną komunikację typu end to end (E2EE) w ramach organizacji, pozwalają na transfer szyfrowanych danych i zdalne zarządzanie urządzeniem.Smartfony z rodziny Tough Mobile 2 powstają w Finlandii z podzespołów o ściśle kontrolowanym pochodzeniu – Bittium jest nie tylko dostawcą oprogramowania, ale także producentem OEM. Obudowa wykonana jest ze stopu magnezu, a także certyfikowana pod względem wytrzymałości (standard Mil-STD-810G) oraz odporności na kurz i wodę (IP67).Smartfony wyposażone są w wewnętrzne czujniki oraz zasilającą je dodatkową baterię, więc próby manipulacji w celu otwarcia obudowy (np. instalacja podsłuchu) mogą być wykryte nawet w tak zaawansowanych scenariuszach jak zamrożenie urządzenia czy umieszczenie go w klatce Faradaya. Smartfony mają także fizyczny przycisk służący do natychmiastowej aktywacji trybu prywatnego. Odłącza on mikrofony, aparaty oraz uniemożliwia dokładny odczyt danych z sensorów takich jak akcelerometr czy moduł GPS, chroniąc tym samym użytkownika przed podsłuchem i śledzeniem przez aplikacje mobilne czy dostawcę usług internetowych.W przypadku najbardziej zaawansowanego modelu Bittium Tough Mobile 2 C, oprócz systemu Android pozwalającego na korzystanie ze smartfonu jak z każdego innego tego typu urządzenia, użytkownik może przenieść się również w hermetyczne środowisko robocze – system operacyjny Bittium Secure OS. Jest to rozwiązanie opracowane z myślą o pracy w organizacjach, w których wymagane jest bezwzględne bezpieczeństwo (np. dostęp do informacji niejawnych w przypadku funkcjonariuszy służb lub osób na najwyższych stanowiskach w korporacjach czy instytucjach rządowych). Obie platformy są od siebie w pełni izolowane, a przełączanie się pomiędzy nimi jest szybkie i możliwe dzięki funkcji dual-boot.