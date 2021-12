Wydatki na reklamę: pandemia przyspiesza trendy

weCAN, sieć niezależnych agencji reklamowych i domów mediowych z regionu CEE, której członkiem jest polskie Media People, prezentuje wyniki 7. edycji CANnual Report - cyklicznego opracowania poświęconego sytuacji panującej na rynku reklamy w 15 krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Tym razem jego autorzy postanowili przyjrzeć się skutkom, jakie na branżę reklamową wywarł COVID-19, w tym również wydatkom ponoszonym przez rządy na tzw. „koronową komunikację”.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak pandemia wpływa na branżę reklamową?

Czym wyróżniały się rynki reklamowe, które w efekcie ucierpiały w najmniejszym stopniu?

Jakie kwoty przeznaczyły badane kraje na kampanie informacyjne i edukację obywateli?



Region wstrząśnięty wirusem

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Ogólne wydatki na reklamę w regionie Ogólne wydatki na reklamę w regionie spadły o 8% w 2020 r., co oznacza stratę o 1,2 miliarda euro Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Zauważalne państwowe budżety komunikacji COVID19

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Porównanie wydatków rządowych w sześciu krajach Węgry wydały łącznie 79 milionów euro (netto) na reklamę, z czego ponad 75% tej kwoty na komunikację związaną z COVID-19 Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Ucieczka do przodu

Współpraca ponad granicami

CANual Report to unikalny raport branży marketingowej obejmujący aż 15 rynków Europy Środkowo-Wschodniej. To materiał stworzony przez społeczność wysokiej klasy ekspertów, którzy na co dzień ze sobą współpracują. Łączą nas relacje biznesowe a po tylu latach współpracy - również przyjaźnie, które w pandemii dały nam siłę oraz inspiracje do lokalnych działań. Jednocześnie te regularne spotkania, teraz w formie online, dają możliwość wymiany informacji, doświadczeń, ale i wniosków w obszarach szerszych np. zmian społecznych czy politycznych z perspektywy lokalnych ekspertów, których w ramach sieci weCAN mamy na wyciągnięcie ręki. To niesamowity dodatkowy benefit tej współpracy, jeszcze bardziej odczuwalny w tak dynamicznym czasie pandemii. Porównując między sobą rynki, mamy możliwość dostrzegania zjawisk, które są charakterystyczne dla całego regionu albo unikalne dla poszczególnych państw. – mówi Weronika Szwarc-Bronikowska, wiceprezeska w domu mediowym Media People.

CANnual Raport 2021 wyraźnie wykazuje, że koronawirus zatrzymał trwający pół dekady stały wzrost: ogólne wydatki na reklamę w regionie spadły o 8% w 2020 r., co oznacza stratę o 1,2 miliarda euro w porównaniu z poprzednim rokiem.Branża reklamowa, a w szczególności wydatki na reklamę w mediach, od lat intensywnie rosły w Europie Środkowo-Wschodniej. W 2020 roku pandemia COVID-19 spowodowała spadek inwestycji reklamowych na poziomie 8% (ok. 1,2 miliarda euro). Wszystkie media odczuły silne redukcje budżetów. Jedynymi beneficjentami pandemii stali się internetowi dostawcy potencjalnych klientów, czyli min. media z dystrybucją swoich treści w kanale online. W tym czasie wymuszona pandemią zmiana zachowań konsumenckich, zasadniczo zmieniła sposób w jaki dzisiaj biznes myśli o budowaniu komunikacji i relacji z odbiorcami.Większość ekspertów weCAN wskazuje, że po początkowym szoku i zamrożeniu budżetów reklamowych, biznes stosunkowo szybko wrócił na stare tory, ponieważ kampanie były w większości odkładane (a nie anulowane) lub restrukturyzowano je poprzez kierowanie większej ilości budżetów na działania w obszarze digital. Firmy musiały dostosować się do nowych wzorców zachowań konsumenckich , przenosząc się na platformy internetowe lub wzmacniając swoją obecność w Internecie. W rezultacie wydatki na reklamę cyfrową wzrosły o 100 milionów euro (lub 1% rok do roku), czyniąc z internetu jedyny obszar mediów, który wyszedł obronną ręką z tego kryzysu.Dzięki tym korektom ponad połowa krajów Europy Środkowo-Wschodniej doświadczyła jedynie niewielkiego spadku lub nawet niewielkiego wzrostu wydatków na reklamę. Najmniej ucierpiały rynki z silnym segmentem cyfrowym tj. większość krajów wyszehradzkich, Rosja i Ukraina. W Rosji, z najpotężniejszym rynkiem cyfrowym w Europie Środkowo-Wschodniej, wg danych liczbowych w euro, inwestycje spadły o 16%. Ten wynik jest skorelowany ze znacznym spadkiem wartości rubla, najniższym od prawie pięciu lat. Spadek inwestycji liczony w rublach wyniósł zaledwie 4%.Pandemia przyspieszyła widoczne od lat trendy. Telewizja jest nadal najpopularniejszym (średnio) medium wśród mieszkańców analizowanych 15 krajów. Jednak to działania reklamowe online generują już ponad połowę budżetów marketerów (51%, tj. 7,12 mld euro) w 2020 r., czyli więcej niż w telewizji (36%, czyli 4,97 mld euro). Pandemia pogłębiła problemy prasy, ale dodatkowo położyła kres stabilności outdooru i radia – oba rodzaje mediów tracą na średnim udziale w przychodach reklamowych.Raport zawiera również porównanie wydatków rządowych w sześciu krajach, na tzw. „koronową komunikację” w 2020 roku. Widoczne są wyraźne różnice w wysokości budżetów przeznaczonych na kampanie informacyjne i edukację obywateli. Różny jest też procentowy udział „koronowej komunikacji” we wszystkich kampaniach rządowych. Kampanie te dotyczyły m.in. środków bezpieczeństwa (tj. godzina policyjna i obowiązek noszenia masek), pomocy finansowej i wsparcia kondycji psychicznej obywateli.Kancelaria premiera Węgier wydała łącznie 79 milionów euro (netto) na reklamę, z czego ponad 75% tej kwoty na komunikację związaną z COVID-19. Podobnie Rumunia przeznaczyła 78% swojego publicznego budżetu komunikacyjnego na kampanię informacyjną. Serbia, Polska i Rosja przeznaczyły około połowy wydatków. Najmniej wśród wszystkich analizowanych krajów wydała Słowenia. Przeprowadzono tam zaledwie jedną kampanię telewizyjną, która stanowiła mniej niż 1% z 10-milionowego budżetu państwa przeznaczonego na płatną komunikację.Chociaż pandemia COVID-19 spowodowała poważny spadek wydatków reklamowych w Europie Środkowo-Wschodniej, większość ekspertów weCAN zgadza się, że rynki odbudowują się znacznie szybciej niż po globalnym kryzysie z 2008 roku. Większość z nich spodziewa się, że poziom wydatków na reklamę sprzed kryzysu zostanie osiągnięty, a nawet przekroczony już w 2021 r. W wielu krajach regionu szacuje się dynamikę wzrostu na poziomie 10-15% rok do roku.