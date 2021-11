Monitor AOC Q27G2S/EU

AOC Q27G2S/EU to nowy monitor dla graczy z 10-bitowym panelem Quad HD, o przekątnej 27 cali. Będzie dostępny jeszcze w listopadzie w cenie 1 569 zł.

Przeczytaj także: Monitory gamingowe AOC AG274QXM, AG274UXP i AG274QG

Cena i dostępność

AOC Q27G2S/EU oparto na 10-bitowej matrycy IPS, która wyświetla 1,07 mld kolorów. Jest to rozwiązanie najczęściej spotykane w sprzęcie graficznym. W większości monitorów stosuje się 8-bitowe panele, które wyświetlają jedynie 16,7 mln kolorów. Różnicę można zauważyć np. w bardziej płynnych przejściach tonów danego koloru.Przy przekątnej ekranu 27 cali i rozdzielczości 2560 x 1440 px zagęszczenie pikseli nowej propozycji od AOC wynosi prawie 109 PPI (pixels per inch). Dzięki temu obraz jest zauważalnie ostrzejszy niż w przypadku klasycznej rozdzielczości 1920 x 1080 px (81 PPI). Z drugiej strony wymagania względem komputera nie są tak wysokie jak w przypadku grania w rozdzielczości 3840 x 2160 px (163 PPI).Q27G2S/EU wspiera technologię G-Sync Compatible w zakresie odświeżania obrazu od 48 do 165 Hz. Pomaga ona niwelować efekt rozrywania obrazu w trakcie rozgrywek. Wyrazistość obrazu w dynamicznych scenach można dodatkowo zwiększyć, aktywując funkcję Motion Blur Reduction. Jest to podświetlenie stroboskopowe, którego działanie polega na dodaniu czarnej klatki pomiędzy właściwe klatki obrazu. Oprócz tego opcje monitora dają możliwość rozświetlenia cieni (AOC Shadow Control) jak i pokazania celownika (AOC Dial Point). Te funkcje odpowiednio pomagają w zauważeniu przeciwników kryjących się w ciemnych obszarach oraz ułatwiają walkę w grach, w których brakuje celownika.Sugerowana cena detaliczna AOC Q27G2S/EU wynosi 1 569 PLN. Będzie on dostępny w sprzedaży od listopada br.