Przestrzeń dobrze zagospodarowana - dotykowy monitor na biurko

Nasze cyfrowe potrzeby ciągle rosną. Stawiamy na bezpieczeństwo i wygodę. Jeśli chodzi o urządzenia zależy nam na szybkości działania, dobrej jakości obrazu i intuicyjnych rozwiązaniach. Potrzebujemy możliwości korzystania z wideokonferencji. W wielu firmach zredukowano przestrzeń biurową i pracownicy korzystają z niej tylko w określone dni. Musi to być przestrzeń atrakcyjna, wyposażona w sprzęt wspierający efektywność. Od nowoczesnych miejsc pracy wymagamy mobilności. Chodzi tu nie tylko o urządzenia, ale także o łatwe nawiązywanie połączeń oraz sprawne modyfikowanie i udostępnianie cyfrowych treści. Wygodna i intuicyjna obsługa oraz szerokie możliwości komunikacyjne to absolutnie podstawowe wymagania.

Przeczytaj także: Monitor NEC MultiSync z podświetleniem LED

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Dotykowy monitor Newline FLEX na biurko Newline FLEX to obsługiwany dotykiem 27-calowy monitor 4K UHD wyposażony w ruchomą kamerę 4K. Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Do komunikacji

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wygodne narzędzie do wideokonferencji Spotkanie wywołujemy dotykowo, mamy możliwość manualnego ustawienia kamery w zakresie 100° (od -20° do 80°). Mamy do dyspozycji dużą przestrzeń roboczą i możemy łatwo wyciszać mikrofon i wyłączać kamerę korzystając z fizycznych przycisków na obudowie. Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Do kreatywnej pracy

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Newline FLEX do kreatywnej pracy Newline FLEX można jednym ruchem pochylić w zakresie od 10° do 45° i korzystając z aktywnego pisaka nanosić swoje komentarze i uwagi. Można przy tym - dzięki funkcji Palm Rejection - wygodnie oprzeć dłoń na monitorze. Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Do zabawy

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Newline FLEX - widok z boku Newline FLEX można jednym ruchem pochylić w zakresie od 10° do 45° i korzystając z aktywnego pisaka nanosić swoje komentarze i uwagi. Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Specyfikacja techniczna:

Model TT-2721AIO Ekran Rozmiar ekranu 27" Rozdzielczość 3840 x 2160 (4K/UHD) Proporcje ekranu 16:9 Jasność 350 cd/m² (Typ.) Kontrast 1000:1 Dotyk Powierzchnia dotykowa Certyfikowany Optical Bonding/ Odporny na rozmazania Techonologia dotyku Pojemnościowa (Multi Touch) Typ dotyku Palec/ Aktywny Pisak z technologią Palm Rejection Narzędzia Aktywny Pisak (MPP 1.51, 1024 punkty nacisku, wysoka precyzja) Kamera i Mikrofony Rozdzielczość kamery 4K/UHD Pole widzenia 120° FOV Lenses Kąt obrotu kamery -20° do 80° Windows Hello Tak Mikrofon Zestaw 8 Mikrofonów Automatyczna regulacja wzmocnienia Tak Aktywna redukcja hałasu Tak Eliminowanie echa akustycznego Tak Głośniki System Audio 2.1 High Quality System Maksymalna moc wyjściowa 2 x 5W + 10W Subwoofer Porty Wejścia / Wyjścia USB Type-C 3.1, 1st Gen (Moc wyjściowa60W) × 1, HDMI 2.0 (4K@60Hz) × 1, USB-A 3.0 × 1, Line In (Jack 3,5 mm) x 1, USB-B 3.0 (Touch) × 1, Line Out (Jack 3,5 mm) × 1 Możliwość aktualizacji systemu Intel SDM Ready (SDM-L) Inne Waga 10,2 Kg Zabezpieczenie Kensington Lock

Przeczytaj także: Monitor iiyama T2205MTS

Newline FLEX - na pierwszy rzut oka - to 27-calowy monitor 4K UHD wyposażony w ruchomą kamerę 4K. W obudowie kryje się 8 mikrofonów z redukcją szumu i echa. Do dyspozycji mamy też wysokiej jakości zestaw głośników 2.1 o łącznej mocy 20W. Tryb wideokonferencji pomaga lepiej słyszeć uczestników spotkania, zaś tryb muzyki uwalnia moc subwoofera i zamienia urządzenie Newline Flex w zestaw Hi-Fi.Newline FLEX bardzo szybko i precyzyjnie reaguje na dotyk. Można pisać po ekranie, rysować i dotykowo zamykać okna. Można powiększać dwoma palcami i przesuwać. Można obsługiwać monitor podobnie jak smartfona mając do dyspozycji znacznie większą przestrzeń roboczą. W zestawie znajduje się również aktywny pisak.Otwarta przestrzeń w biurze tzw. open space to rozwiązanie stosowane przez wiele firm. Często biurka nie są przypisane do konkretnych osób, a jedynie rezerwowane i zajmowane przez pracowników, którzy pojawiają się w biurze w wybrane dni. Newline FLEX ustawiony na takim biurku można podłączyć do laptopa (plug and play) i wygodne pracować. Dodatkowo Flex posiada port na opcjonalny moduł SDM – jest on umieszczony w obudowie Newline Flex (plug&play) zmienia monitor w kompletny komputer PC i terminal wideo z funkcją dotyku.Wideokonferencje nigdy nie były tak wygodne. Dlaczego? Spotkanie wywołujemy dotykowo, mamy możliwość manualnego ustawienia kamery w zakresie 100° (od -20° do 80°). Mamy do dyspozycji dużą przestrzeń roboczą i możemy łatwo wyciszać mikrofon i wyłączać kamerę korzystając z fizycznych przycisków na obudowie.Praca z projektami wymaga precyzji. Newline FLEX można jednym ruchem pochylić w zakresie od 10° do 45° i korzystając z aktywnego pisaka nanosić swoje komentarze i uwagi. Można przy tym – dzięki funkcji Palm Rejection - wygodnie oprzeć dłoń na monitorze.Omawianie grafik, rysunków technicznych czy zdjęć rentgenowskich to codzienność projektantów, architektów i lekarzy. Co doceniają? Możliwość dotykowego powiększania, szybkie zaznaczanie wybranych elementów aktywnym pisakiem i jakość bez kompromisów. Za wysoką precyzję dotyku odpowiada tu pojemnościowa technologia P-CAP. Obsługa jest intuicyjna przede wszystkim dlatego, że monitor rozpoznaje gesty Windows. Dzięki temu można powiększać, żeby lepiej widzieć i bardziej precyzyjnie zaznaczyć, a także przesuwać, nanosić notatki na dokumentach i je wymazywać.Dużo do napisania? Wystarczy podłączyć klawiaturę. Dotyk pomaga w nanoszeniu zmian, przesuwaniu czy zamykaniu okien. Zdecydowanie przenosi pracę na wyższy poziom komfortu.Dzieci uwielbiają elektronikę. Z Newline FLEX uczą się przez zabawę pisząc jak po kartce papieru. Aktywny pisak z czułością 1024 stopni nacisku jest bardzo wrażliwy. Pozwala wyświetlać różne warianty grubości linii i ćwiczyć rysowanie. Przednia szyba ochronna Newline FLEX jest zespolona z panelem LCD dzięki zastosowaniu certyfikowanej technologii Optical Bonding. Podnosi to bezpieczeństwo, daje wygodę i precyzję pisania oraz gwarantuje znakomity obraz.