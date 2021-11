W Polsce zadebiutował tablet realme Pad. Urządzenie ma 10,4 calowy ekran, procesor MediaTek Helio G80 i baterię o pojemności 7100 mAh.

Przeczytaj także: Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G i Galaxy Tab A7 Lite

Przeczytaj także: Smartfon realme GT NEO 2 zadebiutował w Polsce

Tablet realme Pad ma aluminiową obudowę i ekran o przekątnej 10,4” (2000 x 1200 pikseli). realme Pad waży 440 gram i ma tylko 6,9 mm grubości.Tablet jest wyposażony w ośmiordzeniowy procesor MediaTek Helio G80, dzięki czemu może pełnić rolę centrum domowej rozrywki mobilnej, ale także serca ekosystemu Smart Home czy narzędzia do edukacji.realme Pad ma baterię o pojemności 7100 mAh z szybkim ładowaniem (18 W). Tablet został dodatkowo wyposażony w cztery głośniki w standardzie Dolby Atmos, dwie kamery 8 MP oraz dwa mikrofony obsługujące funkcję reedukacji szumów.Tablet trafi do sprzedaży na przełomie listopada i grudnia. Dostępny będzie początkowo w wariancie pojemnościowym 4/64 GB (WiFi) w cenie 999 złotych, jednak producent zamierza wprowadzić do Polski również model 6/128 GB z modułem LTE (sugerowana cena to 1399 złotych).