8 porad dla rodziców: dzieci i nowe technologie

Powiedzieć, że współczesne dzieci są z nowymi technologiami za pan brat, to nic innego niż truizm. Nie jest też tajemnicą, że w cyfrowym świecie to właśnie najmłodsi coraz częściej odnajdują się lepiej niż ich rodzice. To, rzecz jasna, nie zwalnia dorosłych z odpowiedzialności za poczynania i bezpieczeństwo ich latorośli w sieci. Jak powinna wyglądać mądra kontrola rodzicielska?

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Jak dbać o bezpieczeństwo urządzeń, z których korzystają dzieci? Konieczne jest aktualizowanie oprogramowania urządzenia. Świeżo zakupiony inteligentny sprzęt nie zawsze będzie zawierać najnowsze aktualizacje zabezpieczeń od producenta.



Należy zabezpieczyć domowy router. Inteligentne urządzenia pracujące w gospodarstwie domowym, w tym niania elektroniczna, łączą się z Internetem za pośrednictwem routera bezprzewodowego. Bez odpowiednich ustawień i środków bezpieczeństwa cyberprzestępcy mogą zagrozić całej sieci i podłączonym urządzeniom. Trzeba aktualizować oprogramowanie sprzętowe routera, zmieniać ustawienia domyślne oraz używać silnych haseł.

Nieodzowne jest zapoznanie się z polityką prywatności producenta gadżetu lub zabawki, aby zrozumieć, w jaki sposób i jakie dane gromadzi, zanim przekaże się jakiekolwiek urządzenie inteligentne lub zabawkę dziecku.

Trzeba sprawdzać ustawienia prywatności w powiązanej aplikacji lub witrynie i dostosowywać je zgodnie ze własnymi preferencjami. Zalecane jest, aby gadżet zbierał tylko informacje wymagane do jego płynnego działania.

Należy utworzyć osobny adres e-mail dla urządzenia, a jeśli istnieje potrzeba sporządzenia profilu dziecka, powinno użyć się pseudonimu i fikcyjnej daty urodzenia zamiast dokładnych danych. Podjęcie tego typu kroków ochroni dziecko przed przestępstwami związanymi z kradzieżą tożsamości w przypadku naruszenia danych.

Przed rozpoczęciem monitorowania dzieci trzeba zmienić domyślne hasło urządzenia i skonfigurować uwierzytelnianie dwuskładnikowe (jeśli jest dostępne).

Należy monitorować własne konta i urządzenia by sprawdzać podejrzane aktywności tak często, jak to możliwe.

Trzeba wyłączać urządzenia, gdy nie są używane, podobnie jak wszelkie funkcje, które pozwalają im automatycznie łączyć się z sieciami Wi-Fi i Bluetooth.



Inteligentne zabawki czy gadżety są wyposażone w kamery, mikrofony lub głośniki, które w przypadku nieprawidłowej konfiguracji zwiększają ryzyko naruszenia prywatności i bezpieczeństwa. Elektroniczna niania monitorująca pokój dziecięcy czy smartwatch na nadgarstku malucha, z jednej strony znacznie ułatwiają kontrolę poczynań najmłodszych domowników, zaś z drugiej, stanowią poważne zagrożenie dla prywatności całej rodziny.Specjaliści z firmy Bitdefender przygotowali osiem porad dla rodziców wykorzystujących do ochrony swoich latorośli nowe technologie.