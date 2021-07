Co teraz czeka producentów sprzętu AGD?

Niespodziewany wybuch pandemii wstrząsnął polską gospodarką, nie oszczędzając przy tym producentów sprzętu AGD. Okazuje się jednak, że akurat ta branża z kryzysem poradziła sobie dość dobrze i finalnie zakończyła miniony rok z wynikiem o 10% lepszym aniżeli rok wcześniej. Nie oznacza to jednak, że może osiąść na laurach. Przed sektorem rysują się kolejne wyzwania, które mają związek m.in. z intensywnym rozwojem technologicznym i wymaganiami ze strony konsumentów, którzy chcą być "eko", a od swoich urządzeń domowych coraz częściej wymagają inteligencji.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Co czeka producentów sprzętu AGD w najbliższej przyszłości?

Na jakie trendy i wyzwania powinni zwrócić uwagę?

Jak duży jest udział Polaków posiadających w swoich domach smart-home?



Choć w ramach całego łańcucha dostaw firmy z branży AGD już podejmują szereg ekologicznych działań, to jednak w najbliższych latach będą się musiały jeszcze bardziej ”zazielenić”. Są dwa powody tej zmiany. Po pierwsze, klasa średnia krajów rozwiniętych jest coraz bardziej wrażliwa na odpowiedzialność środowiskową produktów i producentów. Po drugie, w życie wchodzą regulacje, którym firmy muszą się podporządkować. Najważniejsze wyzwania z punktu widzenia wytwórców sprzętu AGD to regulacje dotyczące odpadów, wymogów materiałowych, recyklingu i śladu węglowego – mówi Kamil Mikołajczyk, dyrektor ds. sektora produkcji przemysłowej Santander Bank Polska.

Pandemia przyspieszyła popyt na cyfrową kontrolę produkcji

Polski sektor AGD czeka kolejna fala robotyzacji i automatyzacji, które zoptymalizują proces produkcyjny. Będzie to reakcja na braki pracowników i rosnące płace. Mimo, że przeciętne wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bardzo dynamicznie rosną, to firmy borykają się z brakiem wykwalifikowanych pracowników. – mówi Ignacy Morawski, dyrektor SpotData.

Nadchodzi era smart

Z raportu „Producenci i dostawcy AGD w obliczu nowych trendów i wyzwań”, który na zlecenie Santander Bank Polska przygotowała SpotData, wynika, że jednym z najważniejszych trendów w nadchodzących latach będzie bycie bardziej eko.Taka postawa jest wymuszana nie tylko wprowadzanymi przepisami, ale także wymaganiami klientów czy zleceniodawców. Trend „eko” jest bardzo szerokim zagadnieniem, obejmującym wstępny etap projektowania sprzętu czy podzespołów, samego procesu produkcji, transportu czy pakowania produktu końcowego. Postępujące zmiany na tych wszystkich etapach często wymagają inwestycji i przemodelowania obecnych procesów.Bezpośrednimi skutkami tych zmian będzie modyfikacja procesów projektowania sprzętu AGD, tak by wykorzystywać więcej surowców i produktów pochodzących z ekologicznych materiałów, które później będą nadawały się do recyklingu. Zmieniane będą też procesy produkcyjne, tak aby w ich trakcie zużywać mniej wody i energii. Coraz częściej wykorzystywane będą odnawialne źródła energii, co pozwoli zmniejszyć koszty funkcjonowania. Zarówno producenci sprzętu AGD, jak i podzespołów, będą musieli też przywiązywać dużą uwagę do opakowań, tak aby nadawały się one do recyklingu i pochodziły z materiałów recyklingowalnych.Producenci sprzętu AGD w Polsce inwestują bardzo dużo, zarówno w relacji do przychodów czy zysków, jak i w przeliczeniu na pracownika. Z około 10 tysiącami EUR inwestycji na pracownika jesteśmy w europejskiej czołówce – wyprzedzamy Niemcy, Hiszpanię czy Włochy, a nieznacznie ustępujemy Austrii.Polskie firmy dalej będą rozwijać zautomatyzowane linie produkcyjne, jednak wśród producentów podzespołów nawet większego znaczenia niż automatyzacja, nabierze digitalizacja i wykorzystanie danych. Wiele firm uważa, że okres pandemii zwiększył zapotrzebowanie na dane. Będą one wykorzystywane m.in. do szacowania w czasie rzeczywistym zapotrzebowania na surowce potrzebne do produkcji czy do eliminowania usterek na liniach produkcyjnych.Już obecnie software, czyli oprogramowanie urządzeń, zaczyna odgrywać coraz większe znaczenie niż hardware’u. Najlepiej jest to widoczne w branży rozrywki, ale wkrótce będzie to także widoczne w branży AGD. Dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji, Big Data oraz internetu rzeczy sprzęt AGD staje się coraz bardziej smart. Za pomocą aplikacji w telefonie można pobierać najnowsze aktualizacje swoich smart produktów, można nimi sterować i łączyć w sieć, tak aby powstała cała infrastruktura smart home.W niedalekiej przyszłości będą promowane wszelkiego rodzaju usługi w chmurze: Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) i Software as a Service (SaaS) jako odpowiedź na trendy związany z digitalizacją sprzętu AGD. W przyszłości będzie rosło znaczenie i siła dostawców podzespołów elektronicznych oraz aplikacji i usług w chmurze do obsługi smart sprzętu i całego domu.