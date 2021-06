Czy branża motoryzacyjna już wrzuciła wyższy bieg?

AutomotiveSuppliers.pl przyjrzał się danym Eurostatu, aby zobaczyć, jak radzi sobie obecnie polski przemysł motoryzacyjny. Z opublikowanego właśnie komunikatu wynika, że w I kwartale bieżącego roku produkcja sprzedana branży motoryzacyjnej zdołała się utrzymać na plusie, ale zatrudnienie okazało się niższe aniżeli w analogicznym okresie poprzedniego roku. Niewątpliwym optymizmem może jednak napawać wynik wypracowany przez eksport.

Przeczytaj także: Akumulatory do elektryków ratują przemysł motoryzacyjny w kryzysie?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

O ile względem minionego roku wzrosła produkcja sprzedana branży motoryzacyjnej?

Czy znaczący spadek zatrudnienia w przemyśle motoryzacyjnym to już przeszłość?

Czy części i akcesoria to nadal główna grupa eksportowa branży?



Produkcja sprzedana

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Produkcja sprzedana przemysłu motoryzacyjnego W okresie I kwartale 2021 r. produkcja sprzedana w grupie PKD 29 (produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep) wyniosła 48,5 mld złotych. Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Na relatywnie niski wzrost rok do roku produkcji sprzedanej miał wpływ dość słaby początek tego roku (więcej w punkcie: Eksport) oraz trwający już kilka miesięcy kryzys w dostawach półprzewodników - mówi Rafał Orłowski, Partner w AutomotiveSuppliers.pl.

Zatrudnienie

Wydaje się, że znaczący spadek zatrudnienia w przemyśle motoryzacyjnym w Polsce w tej grupie PKD mamy za sobą - podkreśla Rafał Orłowski. - Wynik jest gorszy rok do roku ale w stosunku do IV kwartału zeszłego roku nastąpił wzrost o 0,5 tys. osób.

Eksport

Ten rok rozpoczął się dość słabo, od spadku wartości eksportu w styczniu - mówi Rafał Orłowski. - Rekordowy wynik to zasługa eksportu w marcu, który był o połowę wyższy od zeszłorocznego.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Eksport przemysłu motoryzacyjnego w 2020 i 2021 roku W I kwartale 2021 roku padł nowy rekord w eksporcie przemysłu motoryzacyjnego z Polski. Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Części i akcesoria

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Eksport części i akcesoriów motoryzacyjnych w 2020 i 2021 roku W minionym kwartale na rynki zagraniczne trafiły komponenty, których wartość przekroczyła 3,2 mld euro. Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Akumulatory litowo-jonowe

To ponad dwukrotnie więcej (112,0 proc.) niż w tym samym okresie zeszłego roku - mówi Rafał Orłowski. - To rekordowa wartość eksportu akumulatorów litowo-jonowych dla I kwartału roku.

Samochody osobowe i towarowo-osobowe

W I kwartale 2021 r. produkcja sprzedana w grupie PKD 29 (produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep) wyniosła 48,5 mld złotych. To o 11,2 proc. więcej niż przed rokiem. Należy pamiętać, że rok temu w połowie marca nastąpił lockdown, który dotknął także produkcję motoryzacyjną w naszym kraju.Jeśli porównamy osiągnięty wynik z okresem przedcovidowym, czy z analogicznym kwartałem 2019 roku, to także w takim zestawieniu nastąpił wzrost, o 6,5 proc.W grupie firm produkcyjnych średnich i dużych (powyżej 49 osób) produkcja sprzedana w I kwartale br. osiągnęła poziom 43 mld złotych. To o 12,6 proc. mniej niż rok wcześniej i o 7,7 proc. więcej niż w I kwartale 2019 r. Nadal większość przychodów generują producenci części i akcesoriów (PKD 29.3). Tego typu firmy w analizowanym okresie osiągnęły produkcję sprzedaną na poziomie 25,79 mld złotych (+14,8 proc.).Sprzedaż dwóch pozostałych grup wyniosła odpowiednio: producenci pojazdów i silników (PKD 29.1) - 15,62 mld złotych (+7,2 proc.), producenci przyczep i naczep (PKD 29.2) - 1,59 mld złotych (+33,2 proc.).Na koniec I kwartału 2021 roku w zakładach produkcyjnych pojazdów, przyczep i naczep oraz części i akcesoriów, zatrudniających więcej niż 9 osób (PKD 29) przeciętne zatrudnienie1 wyniosło 200,4 tys. osób. To 4,1 proc. mniej (-8,5 tys.).W grupie firm średnich i dużych (powyżej 49 osób) przeciętne zatrudnienie wyniosło po I kwartale br. 192,2 tys. wobec 197,8 tys. rok wcześniej (-2,8 proc.) i 198,9 tys. po trzech pierwszych miesiącach 2019 r. (-3,3 proc.). W tej grupie głównym pracodawcą pozostają niezmiennie producenci części i akcesoriów.Na koniec I kwartału 2021 r. przeciętne zatrudnienie wyniosło 146,3 tys. i było o 3,5 proc. niższe (-8,3 tys.) niż w analogicznym okresie zeszłego roku i o 6,6 proc. mniej (-10,2 tys.) niż w 2019 roku. Niższe w stosunku do zeszłego roku było przeciętne zatrudnienie w pozostałych grupach: produkcja pojazdów i silników (PKD 29.1) - 34,8 tys. (-0,02 proc.), produkcja przyczep i naczep (PKD 29.2) - 11,1 tys. (-2,0 proc.).W I kwartale 2021 roku padł nowy rekord w eksporcie przemysłu motoryzacyjnego z Polski2.W sumie padły dwa rekordy - w I kwartale (8,55 mld euro, +13,5 proc.) i w marcu (3,92 mld euro, +53,13 proc.).Podobnie jak dotychczas naszym najważniejszym zagranicznym partnerem pozostają Niemcy (32,95 proc. całości). Eksport na ten rynek był o 15,75 proc. wyższy niż w analogicznym okresie zeszłego roku, głównie dzięki bardzo gwałtownemu wzrostowi eksportu akumulatorów litowo-jonowych (wzrost aż o 722 proc.!). Kolejne miejsca należały do: Francji (7,72 proc. całości, +6,35 proc.), Włoch (7,64 proc., +129,35 proc.) i Czech (5,85 proc., +2,92 proc.).Od kilku lat najważniejszą grupą eksportową są części i akcesoria. W minionym kwartale na rynki zagraniczne trafiły komponenty, których wartość przekroczyła 3,2 mld euro. W stosunku do I kwartału 2020 r. odnotowano wzrost o 4,51 proc. Na części i akcesoria przypadło 37,48 proc. całego eksportu sektora motoryzacyjnego z Polski. W porównaniu do zeszłego roku udział części spadł o 7,92 punktów procentowych. Największym partnerem nadal są Niemcy (32,18 proc. całości, +0,95 proc.). Kolejnymi rynkami zbytu były: Czechy (9,07 proc. całości, +7,27 proc.), Słowacja (7,81 proc., +13,86 proc.) i Włochy (5,6 proc., +21,12 proc.).Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami (komunikat AutomotiveSuppliers.pl o eksporcie w 2020 roku), na drugą pozycję produktów motoryzacyjnych awansowały akumulatory litowo-jonowe (służące do napędów aut elektrycznych), „zrzucając” z tej lokaty samochody osobowe i towarowo-osobowe. Wartość tego typu podzespołów wyniosła 1,52 mld euro.Większość akumulatorów litowo-jonowych trafiła do klientów w takich krajach jak: Niemcy (41,85 proc. wartości tej grupy, +721,98 proc.), Francja (14,68 proc., +1 167,72 proc.), Meksyk (11,36 proc., +139 229,04 proc.!) i Belgia (11,2 proc., +1 949,61 proc.).W I kwartale br. eksport samochodów osobowych i towarowo-osobowych miał wartość 1,4 mld euro. To o 4,84 proc. mniej niż rok wcześniej. Na tego typu grupę przypadło 16,32 proc. całego eksportu sektora motoryzacyjnego z Polski (spadek rok do roku o 5,4 punktu procentowego). Do najważniejszych rynku zbytu należą: Niemcy (32,33 proc. całości, +7,57 proc.), Włochy (18,08 proc., +8,02 proc.) i Francja (7,82 proc., +4,92 proc.).