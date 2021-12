Przemysł motoryzacyjny: nowy rekord i trudności w III kw. 2021 r.

AutomotiveSuppliers.pl przedstawia kolejną porcję danych rzucających światło na aktualną kondycję polskiego przemysłu motoryzacyjnego. Najnowsze doniesienia mają słodko-gorzki posmak. Z jednej bowiem strony w okresie pierwszych trzech kwartałów mamy do czynienia z rekordami, z drugiej zaś sam III kwartał przynosi wyraźne spadki. Największym problemem pozostaje brak półprzewodników.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

O ile względem minionego roku wzrosła produkcja sprzedana branży motoryzacyjnej?

Kto jest najważniejszym odbiorcą produkowanych w Polsce wyrobów motoryzacyjnych?

Która grupa producentów odpowiedzialna jest za największą część przychodów?

Jaką wartość zdołał osiągnąć eksport samochodów osobowych i towarowo-osobowych?



Produkcja sprzedana

Produkcja sprzedana w tym kwartale wyniosła około 34,5 mld złotych - mówi Rafał Orłowski, Partner w AutomotiveSuppliers.pl. - To o 4,15 mld złotych mniej niż przed rokiem (-10,7 proc.).

Zatrudnienie

Po pewnej poprawie w II kwartale bieżącego roku, mocne ograniczenie

w produkcji w III kwartale wymusiło na części producentów, szczególnie u dostawców komponentów, redukcję zatrudnienia - ocenia Rafał Orłowski, Partner w AutomotiveSuppliers.pl. - Dotyczy to w głównej mierze firm, zatrudniających nie więcej niż 50 osób.

Eksport

Tak jak w przypadku produkcji sprzedanej w samym III kwartale nastąpił spadek eksportu, i to dwucyfrowy - mówi Rafał Orłowski. - W okresie lipiec-wrzesień br. na rynki zagraniczne trafiły produkty motoryzacyjne na łączną kwotę 6,82 mld euro. To o 11,8 proc. mniej niż w III kwartale 2020 roku.

Podsumowanie

Po trzech kwartałów 2021 r.. To o 21,2 proc. więcej niż w analogicznym okresie zeszłego roku.dla tego okresu roku. Jednak w samym III kwartale nastąpił dwucyfrowy spadek.Niższa wartość produkcji sprzedanej to efekt ograniczeń produkcji, których kumulacja miała miejsce właśnie w tym kwartale.Niezmiennie większość przychodów w tej grupie generują producenci części i akcesoriów (PKD 29.3). Produkcja sprzedana wytwórców komponentów po trzech kwartałach 2021 roku osiągnęła wartość 72,07 mld złotych (+29,0 proc.).. Dwucyfrowy wzrost dotyczył również producentów pojazdów i silników (PKD 29.1) oraz producentów przyczep i naczep (PKD 29.2) - odpowiednio: o 11,8 proc. (40,96 mld złotych) i o 47,8 proc. (5,23 mld złotych).Spośród trzech rodzajów producentów motoryzacyjnych w III kwartale br. produkcja sprzedana spadła tylko u producentów pojazdów i silników (-25,7 proc.). Nastąpił natomiast minimalny wzrost produkcji sprzedanej u producentów części i akcesoriów (+0,03 proc.) oraz znaczący wzrost u producentów przyczep i naczep (+41,0 proc.).Po trzech kwartałach 2021 rokuw zakładach produkcyjnych pojazdów, przyczep i naczep oraz części i akcesoriów, zatrudniających więcej niż 9 osób (PKD 29)W ciągu 12 miesięcy liczba miejsc pracy tylko nieznacznie się zmieniła - odnotowano minimalny wzrost o 0,02 proc. (trzy kwartały 2020: 200,1 tys.).Jednak w stosunku do kwartału wcześniej nastąpił spadek, o 0,5 tys. (dwa kwartały 2021: 201,1 tys.).W grupie firm średnich i dużych (powyżej 49 osób) przeciętne zatrudnienie po trzech kwartałach 2021 r. wyniosło 192,4 tys., czyli tyle samo co kwartał wcześniej a jednocześnie o 1,9 proc. więcej niż przed rokiem (trzy kwartały 2020 r: 188,8 tys.).Po dziewięciu miesiącach bieżącego roku przeciętne zatrudnienie u producentów części i akcesoriów wyniosło 146,2 tys. Wobec wyników po I półroczu 2021 r. nie nastąpiła zmiana. Natomiast w stosunku do analogicznego okresu 2020 r. miał miejsce wzrost o 2,9 tys. (+2,0 proc.). Wyższe, w stosunku do zeszłego roku, było także przeciętne zatrudnienie u producentów pojazdów i silników (PKD 29.1) - 34,7 tys. (+0,2 proc.) jak i w zakładach wytwarzających przyczepy i naczepy (PKD 29.2) - 11,5 tys. (+6,6 proc.).W okresie trzech kwartałów 2021 r. wartość eksportu przemysłu motoryzacyjnego z Polski wyniosła. Osiągnięta wartość jest nie tylko o 21,4 proc. wyższa niż w analogicznym okresie zeszłego roku ale to takżeW przedostatnim kwartale 2021 roku najważniejszym zagranicznym partnerem nadal pozostają Niemcy (34,22 proc. całości). Wartość eksportu do naszego zachodniego sąsiada wzrosła 24,31 proc. (8,19 mld euro). Kolejnymi rynkami zbytu są: Francja (7,28 proc. całości, 1,74 mld euro, +16,76 proc.), Włochy (6,66 proc. całości, 1,59 mld euro, +29,72 proc.) i Czechy (5,74 proc. całości, 1,37 mld euro, +5,19 proc.),Przez trzy kwartały br. eksportosiągnął poziom 9,0 mld euro, o 18,37 proc. więcej niż przed rokiem. Tu także został ustawiony. W trzecim kwartale eksport komponentów spadł o 8,9 proc. (z największym procentowym spadkiem we wrześniu -17,4 proc.)Największym rynkiem nadal są Niemcy (31,86 proc. całości). Eksport do naszego zachodniego sąsiada wzrósł o 14,15 proc. (2,86 mld euro). Kolejnymi odbiorcami są: Czechy (9,25 proc. całości, +20,1 proc.), Słowacja (7,39 proc., +15,74 proc.) oraz Włochy 4,7 proc., +5,45 proc.).Dzięki podwojeniu rok do roku wartości eksportu (+105,7 proc.), na. Baterie do aut elektrycznych, w odróżnieniu od innych produktów motoryzacyjnych, odnotowały wzrost eksportu także w III kwartale roku. W okresie trzech kwartałów 2021 r. były one głównie eksportowane do Niemiec (47,84 proc. całości eksportu baterii, wzrost o 1145 proc.!), Meksyku (14,5 proc., +178 595 proc.!) i Francji (10,71 proc., +1149,8 proc.!).Wyniki po trzech kwartałach pokazują jak dynamicznie zmienia się w 2021 roku sytuacja w przemyśle motoryzacyjnym. W pierwszych miesiącach roku produkcja pojazdów i komponentów odbywała się na bardzo wysokich obrotach. Jednak rozwijający się w kolejnych miesiącach kryzys w dostawach półprzewodników bardzo mocno ograniczył działalność całego łańcucha dostaw. Utracona produkcja w III kwartale (-3,4 miliona pojazdów na całym świecie) jest ponad dwukrotnie wyższa (2,4 razy) od straty w I kwartale 2021 roku (-1,4 mln). Dlatego w Polsce, podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej nastąpiły, spadki wyników (produkcja sprzedana, eksport) w przedostatnim kwartale roku.Czy powinniśmy oczekiwać pogorszenia także w IV kwartale 2021 roku? Z danych zebranych przez AutomotiveSuppliers.pl w najnowszym „Barometrze dostawców motoryzacyjnych w Polsce” za IV kwartał, że aż 85,3 proc. respondentów twierdzi, że ich finalnie przychody w ostatnim kwartale tego roku będą gorsze od wcześniejszych założeń budżetowych (na ten okres rozliczeniowy). Jednocześnie co 3. pracodawca (36,6 proc.) w sektorze dostawców zadeklarował redukcję zatrudnienia. To o 5,7 punktu procentowego więcej niż w poprzednim Barometrze.