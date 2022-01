PMI w górę w grudniu 2021

Rok zaczynamy kolejnymi znakomitymi wynikami indeksu menedżerów logistyki (PMI), który w grudniu wzrósł o 1,7 pkt. do poziomu 56,1 pkt. To najlepszy wynik od lipca 2021 r. - podała firma Markit.

Przemysł jest niesiony w głównej mierze przez wzrost produkcji oraz nowych zamówień. To one wygenerowały popyt na pracowników, których nadal brakuje na rynku pracy. W grudniu producenci kolejny miesiąc z rzędu borykają się z niedoborem odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, tak wskazują wyniki cząstkowego wskaźnika odpowiedzialnego za zatrudnienie w głównym indeksie PMI.Rynek ciągle jednak żyje w obawie o przyszłość. Świadczy o tym największy w historii badania wzrost zapasów środków produkcji. Przedsiębiorcy gromadzą towary i produkty w obawie przed ciągłym i prognozowanym na 2022 r. wzrostem cen hurtowych, ale także energii. Nadal na rynku istnieje zagrożenie związane z podażą towarów. Mimo, że następuje wzrost liczby produktów dostarczanych z Azji, to trafiają one na rynki, gdzie marże producentów są dużo wyższe niż w Polsce.Dzisiejszy odczyt jest pierwszym ze styczniowych danych, które potwierdzają nasze prognozy o mocnym wzroście PKB za IV kw. w Polsce, który może nawet oprzeć się o granicę 10%, co w konsekwencji przyniesie przekroczenie 6% rocznego wzrostu PKB w całym 2021 r.