Akumulatory do elektryków ratują przemysł motoryzacyjny w kryzysie?

Miniony rok dał się we znaki wielu branżom, nie omijając przy tym przemysłu motoryzacyjnego. Strat, którymi zaowocowało I półrocze, nie udało się odrobić w kolejnych miesiącach, chociaż zamówienia notowały wzrost. Ubiegłoroczne wyniki okazały się w efekcie gorsze od uzyskanych w 2019 roku, ale pewnym optymizmem może napawać fakt, że skala kryzysu została nieco zniwelowana przez rozwój elektromobilności.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie wyniki wypracował przemysł motoryzacyjny?

Co zmieni nowelizacja przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej?

Co nowe przepisy mogą oznaczać dla banków?



Na tak relatywnie niski spadek wpłynął znaczący wzrost eksportu akumulatorów litowo-jonowych - podkreśla Rafał Orłowski, Partner w AutomotiveSuppliers.pl. - Bez tej grupy komponentów motoryzacyjnych spadek był większy i wyniósł 13,5 proc.



Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Eksport przemysłu motoryzacyjnego w 2020 roku (w mld euro) W 2020 roku wartość eksportu przemysłu motoryzacyjnego z Polski wyniosła 28,59 mld euro. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Samochody osobowe i towarowo-osobowe

Nowy „koń pociągowy” motoryzacji w Polsce

Zwiększony eksport akumulatorów związany jest przede wszystkim z bardzo dynamicznym rozwojem fabryki LG Energy Solution Wrocław - mówi Rafał Orłowski.

Części i akcesoria

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Eksport części i akcesoriów motoryzacyjnych w 2020 roku (w mld euro) W porównaniu do roku 2019 udział części spadł o 5 punktów procentowych. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Nieprzewidywalny 2021 rok

Ostatnie lata w branży automotive należały do co najmniej owocnych. 2019 rok okazał się wręcz okresem rekordów i prosperity. Potem zaczęło się wyraźne spowolnienie, niespodziewanie spotęgowane przez pojawienie się pandemii.W 2020 roku wartość eksportu przemysłu motoryzacyjnego z Polski wyniosła 28,59 mld euro. To o 5,60 proc. mniej (-1,7 mld euro) niż rok wcześniej.Podobnie jak w poprzednich latach naszym najważniejszym zagranicznym partnerem pozostają Niemcy (33,93 proc. całości). Eksport na ten rynek był o 9 proc. wyższy niż w 2019 r., głównie dzięki akumulatorom litowo-jonowym (wzrost o 684,9 proc.!). Kolejne miejsca należą do: Francji (7,46 proc. całości, spadek o 4 proc.), Włoch (6,54 proc., spadek o 9,7 proc.) i Czech (6,38 proc., spadek o 16 proc.).Drugą grupą eksportową są samochody osobowe i towarowo-osobowe. W 2020 r. ich eksport miał wartość 4,94 mld euro. To o 20,34 proc. mniej niż rok wcześniej. Na tego typu grupę przypadło 17,3 proc. całego eksportu sektora motoryzacyjnego z Polski (spadek rok do roku o 3,2 punktu procentowego). Do najważniejszych rynku zbytu w minionym roku należały: Niemcy (34,3 proc. całości, spadek o 9,8 proc.), Włochy (12,34 proc., spadek o 29,4 proc.) i Francja (7,72 proc., spadek o 21,9 proc.).2020 rok przyniósł niezwykle wysoki wzrost eksportu akumulatorów litowo-jonowych, które są wykorzystywane w autach elektrycznych. Wartość tego typu podzespołów motoryzacyjnych wyniosła 3,99 mld euro. To niemal dwukrotnie więcej niż w 2019 roku (+98,5 proc.).Dzięki tak dużemu wzrostowi akumulatory litowo-jonowe stały się 3. produktem motoryzacyjnym (13,98 proc. całości eksportu branży).Szczególnie dynamiczny wzrost nastąpił w IV kwartale 2020 r. Wartość eksportu tego typu akumulatorów była wyższa niż samochodów osobowych i towarowo-osobowych. - W grudniu osiągnięta została rekordowa wartość 600 mln euro, trzykrotnie więcej niż 12 miesięcy wcześniej - podkreśla Rafał Orłowski. Większość akumulatorów litowo-jonowych trafiła w minionym roku do klientów w 4 krajach: Niemiec (44,3 proc. wartości tej grupy), Francji (16,8 proc.), Belgii (11 proc.) i Austrii (6,2 proc.).W pozostałych grupach produktów motoryzacyjnych warto podkreślić wzrost w eksporcie: silników wysokoprężnych (+18,9 proc.), silników spalinowych (+8 proc.) i autobusów (+1,2 proc.).Od kilku lat najważniejszą grupą produktową są części i akcesoria. W minionym roku na rynki zagraniczne trafiły komponenty wyprodukowane w Polsce o wartości 10,73 mld euro. W stosunku do rekordowego 2019 roku (12,88 mld euro) nastąpił spadek o 16,7 proc. Na części i akcesoria przypadło 37,55 proc. całego eksportu sektora motoryzacyjnego z Polski.W porównaniu do roku 2019 udział części spadł o 5 punktów procentowych. Największym partnerem nadal są Niemcy (32,9 proc. całości, spadek o 18,7 proc.). Kolejnymi rynkami zbytu były Czechy (9,09 proc. całości, spadek o x`15,2 proc.), Słowacja (7,53 proc., spadek o 12 proc.) i Hiszpania (5,28 proc., spadek o 17,7 proc.).Zeszły rok pokazał, jak pod wpływem pandemii COVID-19, funkcjonowanie takich branż jak przemysł motoryzacyjny staje się bardzo trudne i złożone. Pandemia koronowirusa nadal trwa a lista problemów stojących przed branżą jeszcze się wydłużyła. Palącym problemem jest „kryzys mikroprocesorów”, który przekłada się na ograniczanie produkcji przez niemal każdy koncern samochodowy na świecie. Firmy produkcyjne muszą też borykać się z problemem dostępu do takich surowców jak stal czy tworzywa sztuczne. Dlatego prognozowanie jakie będzie poziom eksportu przemysłu motoryzacyjnego z Polski w 2021 roku jest obecnie praktycznie niemożliwe.Można jednak oczekiwać, że tak jak w minionym roku będzie rosła produkcja i eksport akumulatorów litowo-jonowych (i komponentów do nich). Prawdopodobnie wartość ich będzie wyższa niż samochodów osobowych i towarowo-osobowych, dzięki czemu staną się numerem 2, po częściach i akcesoriach.