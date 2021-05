Poglądy polityczne. Czy rozmawiać o nich w pracy?

Polacy lubią oddawać się rozmowom o polityce. Także w miejscu pracy. Z badania przeprowadzonego przez serwis kariery InterviewMe.pl wynika, że robi to aż 68% rodaków. Czy to dobry pomysł?

Z badania wynika, że osoby o poglądach lewicowych częściej rozmawiają w pracy o polityce, a osobom o poglądach prawicowych takie tematy bardziej przeszkadzają. Wynika to najprawdopodobniej z faktu, że Ci ostatni nieco częściej czują się dyskryminowani. Z drugiej strony, to właśnie osoby o prawicowych poglądach częściej przyznawały się do atakowania współpracowników za ich poglądy polityczne.

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Czy rozmawiać o polityce w pracy? Rozmowy o polityce mogą wprawiać ludzi w zakłopotanie, wywołać skrajne emocje i poważne konflikty.

Zdecydowanie największe emocje wśród badanych budziły dyskusje o działalności rządu i opozycji, opiece zdrowotnej, stanie gospodarczym państwa, działaniach prezydenta, a także wpływie Kościoła na władzę. Widać jednak, że zakres tematów poruszanych w pracy jest związany z poglądami danej osoby. Większość z nas stara się bowiem obracać w gronie osób o podobnych poglądach politycznych. Jednak jak przekonują eksperci, umiejętność rozmowy o polityce ponad podziałami, może zaowocować w innych sferach życia np. podczas rozwiązywania sytuacji konfliktowych w pracy - komentuje Marta Rojewska, ekspertka kariery InterviewMe.pl.

mężczyznom bardziej przeszkadzają współpracownicy o innych poglądach politycznych (24% w porównaniu do 17% kobiet)

badanych najczęściej dyskryminowali współpracownicy (54%), ale również przełożeni (22%), klienci (13%), a nawet… podwładni (11%)

mężczyźni częściej dyskryminowali współpracowników za ich poglądy (18% w porównaniu do 8% kobiet)

wyborcy PiS oraz Lewicy częściej niż sympatycy KO rozmawiają o polityce w cztery oczy

kobiety częściej niż mężczyźni rozmawiają w pracy o dyskryminacji płci (24% w porównaniu do 14% mężczyzn) czy też aborcji (41% do 33%).

W ramach badania „Czy i jak Polacy rozmawiają w pracy o polityce?” zapytano 700 respondentów o to czy poruszają tematy polityczne w pracy i jaki jest ich stosunek do współpracowników wyznających odmienne poglądy polityczne.68% ankietowanych przyznało, że w pracy rozmawia o polityce. 3 na 4 Polaków nie ma nic przeciwko takiej tematyce poruszanej przez współpracowników. 80% ankietowanych uważa się za tolerancyjnych wobec odmiennych poglądów politycznych. Jednocześnie aż 27% badanych przyznało, że doświadczyło dyskryminacji lub ataku z tego powodu.Kto najczęściej rozmawia o polityce w pracy? Najchętniej robią to mężczyźni oraz osoby o poglądach lewicowych.Wojciech Martyński, ekspert kariery InterviewMe.pl i autor badania, dodaje:Co ciekawe, zdecydowana większość Polaków (84%) nie kłamie w pracy na temat swoich poglądów politycznych. O polityce rozmawiamy zazwyczaj w małej grupie osób lub twarzą w twarz. Zdecydowana większość badanych unika tego tematu, korzystając z komunikatorów czy też rozmawiając przez telefon.Wśród najczęściej poruszanych tematów luźno związanych z polityką znalazły się religia i działalność Kościoła (38%), rosnące ceny (38%), aborcja (37%), skandale z udziałem polityków (36%) i prawa mniejszości LGBT (33%). Jeśli chodzi o kwestie ściśle związane z działalnością rządu, to wśród polskich pracowników dominowały dyskusje o opiece zdrowotnej, podatkach i świadczeniach socjalnych.W badaniu „Czy i jak Polacy rozmawiają w pracy o polityce?” znalazły się również inne ciekawe wnioski. Oto niektóre z nich: