Kościół i polityka. Co myślą Polacy?

Co Polacy myślą o zaangażowaniu Kościoła w politykę? 67% ocenia je negatywnie, a 82% uważa, że powinien on zachować neutralność - tak wynika z sondażu przeprowadzonego dla serwisu ciekaweliczby.pl na panelu Ariadna.

Badanie pokazuje, że większość Polaków jest za rozdziałem państwa od Kościoła. Pokazuje też, że ujawnione skandale pedofilskie bardziej zniechęcają do samego Kościoła, ale nie do wiary, która jest przecież prywatną sferą człowieka. Jeśli polski Kościół będzie kontynuował obrany kierunek angażowania się w politykę i tuszowania spraw pedofilskich, to za kilka lat kościoły w Polsce mogą świecić pustkami. Nadal będą osoby wierzące, ale nie będą chciały utożsamiać się z tym, co Kościół w Polsce sobą reprezentuje - mówi Alicja Defratyka, autorka projektu ciekaweliczby.pl

Prawie połowa Polaków (46%) twierdzi, że zniechęca ich to do Kościoła, ale nie wpływa na ich wiarę.

W badaniu serwisu ciekaweliczby.pl 67% Polaków zadeklarowało, że widzi nadmierne zaangażowanie Kościoła w Polsce w politykę i są temu zdecydowanie przeciwni. Tylko 9% badanych ocenia zaangażowanie Kościoła w politykę pozytywnie.Największymi przeciwnikami politycznego zaangażowania Kościoła są zwolennicy opozycji. Negatywnie ocenia to zaangażowanie 93% wyborców Koalicji Obywatelskiej, 98% wyborców Lewicy i 85% Polski 2050 Szymona Hołowni. Pozytywnie zaangażowanie Kościoła w politykę ocenia 32% wyborców PiS. Co ciekawe 28% wyborców partii rządzącej ocenia to zaangażowanie negatywnie.82% Polaków uważa, że Kościół powinien zachować neutralność wobec polityki, a zaledwie 9% dopuszcza możliwość politycznego angażowania się tej instytucji. Za polityczną neutralnością Kościoła opowiadają się prawie wszyscy wyborcy Koalicji Obywatelskiej (97%) i Lewicy (97%), przeważająca większość wyborców Polski 2050 Szymona Hołowni (92%), ale również większość wyborców Prawa i Sprawiedliwości (68%). Co czwarta osoba (25%) popierająca partię rządzącą uważa, że Kościół może się angażować w politykę. Po stronie opozycji praktycznie nie ma osób podzielających ten pogląd (po 2%).Odnosząc się do skandali pedofilskich w polskim Kościele i tuszowania tych afer przez lata, prawie połowa Polaków (46%) twierdzi, że zniechęca ich to do Kościoła, ale nie wpływa na ich wiarę.Co czwarty badany (26%) przyznaje, że zniechęca go to zarówno do Kościoła, jak i do wiary. Wśród elektoratu partii rządzącej oraz części opozycji przeważają opinie, że ujawnione skandale pedofilskie zniechęcają do Kościoła, ale nie do wiary (PiS – 44%, KO – 53%, Polska 2050 – 56%). W elektoracie Lewicy dominują głosy, że zniechęca to do Kościoła, ale również do wiary (52%).Według badania 43% Polaków deklaruje się jako niepraktykujący katolicy, 33% jako katolicy praktykujący, a 11% jako ateiści lub agnostycy. Najwięcej praktykujących katolików jest wśród wyborców PiS (62%) i Polski 2050 Szymona Hołowni (33%). W elektoracie opozycji przeważają katolicy niepraktykujący (KO - 48%, Lewica - 53%, Polska 2050 - 52%).