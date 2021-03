Usługi assistance: czy pandemia coś zmieniła?

Ubezpieczenie assistance cieszy się wśród Polaków coraz większym zainteresowaniem. Potwierdzeniem tego jest najnowsza odsłona kolejnej, dziesiątej już edycji badania realizowanego przez Europ Assistance Polska. Okazuje się, że posiada je już 43% badanych, co oznacza, że w ciągu dekady ich popularność wzrosła o pokaźne 15 punktów procentowych. Najbardziej popularny jest assistance samochodowy, ale spore grono swoich zwolenników mają również assistance medyczny i podróżny.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie rodzaje assistance są najpopularniejsze?

Czy pandemia wpłynęła na wykorzystanie usług assistance?

Czy Polacy są zadowoleni z oferowanych im usług assistance?



Obecnie ponad 50% więcej osób posiada assistance niż to miało miejsce 10 lat temu. Rozwiązania assistance stały się powszechne i co najważniejsze poziom satysfakcji klientów jest regularnie na poziomie ok. 95 %, poziomie nieosiągalnym dla innych rodzajów ubezpieczeń i usług – mówi Ryszard Grzelak, Prezes Europ Assistance Polska.

Jak Polacy korzystają z assistance podczas pandemii?

Zeszły rok był bardzo specyficzny. Zdecydowanie więcej czasu spędzaliśmy w swoich mieszkaniach i domach, co przełożyło się na częstsze wykorzystywanie assistance domowego. Bardziej intensywna eksploatacja sprzętów skutkowała częstszymi awariami. Assistance domowy konsekwentnie z roku na rok staje się jeszcze bardziej popularny. To lubiany przez naszych klientów produkt i dający realną pomoc, gdy najbardziej tego potrzebują – mówi Ryszard Grzelak.

Wyniki te dobrze oddają otwartość społeczeństwa na nowe technologie w zakresie świadczonych usług medycznych. Pandemia koronawirusa szybko zweryfikowana oczekiwania i możliwości. Z dnia na dzień okazało się, że wideo, czy telekonsultacja lekarska to aktualnie najbardziej powszechna i często jedyna możliwość uzyskania pomocy medycznej. Wyniki te mają odzwierciedlenie również w naszych statystykach, gdzie w 2020 roku zanotowaliśmy znaczny wzrost wykorzystania zdalnej metody kontaktu z lekarzem w stosunku do roku poprzedniego – dodaje Ryszard Grzelak.

Jakiej pomocy najczęściej potrzebujemy?

Jak wynika z X Ogólnopolskiego Badania Assistance, którego pierwszą odsłonę zaprezentowano w 2009 roku, ubezpieczenie assistance znajduje się w posiadaniu 43% Polaków. Odsetek ten wzrasta praktycznie każdego roku, co niewątpliwie pozostaje skorelowane z rosnącą świadomością na temat jego przydatności.Wciąż najwięcej Polaków posiada assistance samochodowy (91%). Wzrosła jednak liczba osób, które posiadają assistance domowy (23% - wzrost o 2 punkty procentowe) i assistance medyczny (19% - wzrost o 4 punkty procentowe). Z kolei assistance podróżny pozostaje na poziomie z zeszłego roku – taki rodzaj ubezpieczenia posiada 12% osób.Usługi assistance kojarzone są niezmiennie głównie z pomocą drogową (78%). Jednak coraz więcej osób kojarzy assistance z innymi formami wsparcia np. z pomocą w nagłych sytuacjach (34%), z pomocą podczas podróży (31%), czy z opieką medyczną (20%).Ponad 1/3 badanych (36%), którzy posiadają assistance, przyznaje, że korzysta w praktyce z tych usług. Dla porównania 10 lat temu z assistance korzystała co piąta osoba. Co najmniej raz w roku z pomocy assistance korzysta 43% osób, które posiadają te usługi. Najwięcej osób korzysta z assistance samochodowego (83%), pomocy medycznej (11%) i pomocy w domu (11%).Zaobserwować można także wpływ pandemii na sposób i rodzaj wykorzystywanego assistance. Więcej czasu spędzonego w domu miało przełożenie na wzrost wykorzystania usług assistance domowego. Ankietowani częściej, niż w roku poprzednim wskazywali, że korzystali z pomocy specjalisty w domu. 23% osób (wzrost o 10 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego roku) przyznaje, że korzysta z takiej usługi kilka razy w roku.Skutki pandemii zaobserwować można także w wynikach dotyczących assistance medycznego. Połowa ankietowanych (51%) przyznała, że korzystała z formy tele/wideokonsultacji medycznej. W stosunku do zeszłego roku to wzrost o 34 punkty procentowe. Widać również wzrost otwartości i akceptacji, zdalnej formy pomocy lekarskiej. 80% osób przyznaje, że skorzystałoby z możliwości wideokonsultacji lekarskiej – to 16 punktów procentowych więcej osób niż w zeszłym roku.Warto podkreślić, że poziom satysfakcji z otrzymanej usługi, w tegorocznej edycji badania, osiągnął historycznie najwyższy wynik. 96% osób, które skorzystały z assistance, są zadowolone z otrzymanej pomocy. Zdaniem 51% badanych usługi assistance regularnie zyskują na znaczeniu i są jeszcze bardziej przydatne właśnie w okresie pandemii.Pomimo że wciąż najbardziej użyteczną usługą pozostaje assistance samochodowy (85%), Polacy częściej dostrzegają zalety assistance medycznego (54%) i assistance podróżnego (47%). W stosunku do zeszłorocznych wyników wzrosło również znaczenie assistance domowego (21%).Wśród badanych występują również preferencje co do określonego rodzaju świadczeń ze względu na płeć. Kobiety częściej niż mężczyźni za najbardziej użyteczny uważają assistance medyczny – odpowiednio 60% i 47%, podróżny – 48% i 46% oraz pomoc w domu (wizytę hydraulika i ślusarza) – 23% i 18%. Z kolei mężczyźni częściej niż kobiety wybierają assistance samochodowy – odpowiednio 90% i 81%.