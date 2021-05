Nagły skok ataków DDoS w styczniu 2021

W I kwartale 2021 roku liczba ataków DDoS spadła o 29% r/r, ale w porównaniu do IV kwartału 2020 roku wzrosła o 47% - wynika z danych pochodzących z Kaspersky DDoS Protection. Odpowiada za to gwałtowny wzrost ataków w styczniu.

Pierwszy kwartał 2021 r. był ogólnie rzecz ujmując spokojny, nie licząc gwałtownego wzrostu aktywności DDoS w styczniu. Skok ten mógł być spowodowany spadkiem cen kryptowalut, który skłonił niektórych cyberprzestępców do tego, by wykorzystać sieci zainfekowanych urządzeń do wysyłania śmieciowego ruchu zamiast kopania waluty. Dlatego, mimo ogólnego spadku aktywności DDoS w pierwszym kwartale, nadal zalecamy zabezpieczenie zasobów online przed tego rodzaju atakami. Jak mogliśmy się już wielokrotnie przekonać, cyberprzestępcy, którzy kierują się motywami finansowymi, mogą łatwo zmienić taktyki w zależności od okoliczności – powiedział Aleksiej Kisielew, menedżer rozwoju biznesu w zespole odpowiedzialnym za rozwiązanie Kaspersky DDoS Protection.

Z danych pochodzących z systemu Kaspersky DDoS Intelligence wynika, że w styczniu 2021 roku nastąpił nagły skok ataków DDoS. Odpowiadał on za aż 43% wszystkich ataków w analizowanym kwartale. Przykładowo 10 i 11 stycznia liczba zarejestrowanych ataków przekroczyła 1 800, a przez kilka dni w miesiącu wynosiła ponad 1 500. Na szczęście dwa kolejne miesiące to stabilizacja liczby ataków DDoS.Eksperci z firmy Kaspersky tłumaczą spadek liczby ataków w porównaniu z analogicznym kwartałem 2020 roku nietypową sytuacją na początku ubiegłego roku, kiedy to firmy przechodziły pospiesznie na pracę zdalną. Celem ataków DDoS stały się korporacyjne bramy VPN oraz poczta firmowa czy firmowe bazy wiedzy, które wcześniej dostępne były jedynie wewnątrz organizacji. Do chwili obecnej firmy zdążyły już wdrożyć ochronę dla tych elementów infrastruktury IT, dlatego sytuacja się poprawia.