Badania internetu Gemius/PBI IV 2021

Prezentujemy najnowsze dane pochodzące z badania internetu, realizowanego w ramach badania Mediapanel. W kwietniu liczba internautów wyniosła 29,1 mln. Średnio dziennie korzystało z tego medium 24,1 mln osób.

Przeczytaj także: Badania internetu Gemius/PBI III 2021

WYDAWCY - INTERNET



Wszystkie urządzenia

Komputery osobiste i laptopy

Urządzenia mobilne

DOMENY - INTERNET



Wszystkie urządzenia

Komputery osobiste i laptopy

Urządzenia mobilne

APLIKACJE - INTERNET

Kwietniowe wyniki badania Mediapanel bez zmian na miejscu lidera, gdzie wśród wydawców stron i programów internetowych najczęściej odwiedzanych przez internautów znów widzimy Grupę Google z zasięgiem 97,3%.Na miejscu drugim, podobnie jak w marcu 2021, uplasowała się Grupa Youtube (88,9%). Na miejsce trzecie wraca z szóstego facebook.com (76,4%). Grupa Allegro spada poza podium (75,4%).W zestawieniu stron i programów odwiedzanych za pośrednictwem komputerów osobistych i laptopów liderem zestawienia Mediapanel pozostaje Grupa Google (75,1%). Na drugim miejscu Grupa Youtube (55,2%), a facebook.com (52,5%) na pozycji trzeciej. Dwudziestkę zamyka payu.com.Podium zestawienia TOP 20 wydawców, z których witryn i programów internetowych korzystają internauci przy użyciu urządzeń mobilnych, prezentuje się następująco: miejsce pierwsze - Grupa Google (89,1%), miejsce drugie - Grupa Youtube (81,1%), a na miejsce trzecie wraca Grupa RAS Polska (67%).W przypadku domen, z których korzysta najwięcej internautów na pierwszym miejscu kwietniowego zestawienia Gemius/PBI widzimy, podobnie jak miesiąc wcześniej, google.com (94,1%). Na miejscu drugim facebook.com (76,4%), a podium zamyka youtube.com (73,6%).Kolejne miejsca zestawienia to allegro.pl, onet.pl, wp.pl. Dwudziestkę zamyka tvn24.pl.W przypadku zestawieniu TOP 20 domen, z których korzysta najwięcej internautów na komputerach osobistych i tabletach, również identyczna sytuacja jak w marcu. Pierwsze miejsce to google.com (73,8%). Na pozycji drugiej youtube.com (55,2%), a na trzeciej - facebook.com (52,5%). Na ostatnim miejscu microsoftonline.com.Jeśli chodzi o urządzenia mobilne, to w kwietniu na pierwszym miejscu zestawienia Gemius/PBI ponownie google.com (80,6%). Na kolejnych miejscach podium zmiany. Na pozycji drugiej facebook.com (57,4%), a na trzeciej onet.pl (55%). Poza podium spada allegro.pl (50,2%). Na ostatnim miejscu fakt.pl.Liderem kwietniowego zestawienia ponownie okazała się Aplikacja Allegro z zasięgiem 34,3%. Aplikacja OLX.pl z zasięgiem 19,4% na pozycji drugiej. Na miejscu trzecim uplasowała się Aplikacja Ipla z zasięgiem 6,8%.