Które produkty spożywcze są polskie?

Wspieranie krajowych producentów staje się ważne zwłaszcza w czasach kryzysu. Dobrą wiadomością jest fakt, że patriotyzm konsumencki Polaków sukcesywnie wzrasta. Podczas zakupów coraz częściej wybieramy właśnie te produkty, które zostały wytworzone przez rodzime firmy. Serwis iKalkulator.pl postanowił sprawdzić, za którymi z często wybieranych przez konsumentów znad Wisły artykułów żywnościowych kryją się polskie marki.

Nabiał

Mleka świeże przykładowe produkty

Mlekpol – Mleko Łaciate

OSM Koło – Mleko Świeże

OSM Łask – Łask Mleko

OSM Końskie – Mleko Koneckie

OSM Garwolin – Mleko Garwolin

OSM Łowicz – Mleko Łowickie

OSM Piątnica – Mleko wiejskie Piątnica

SM Mlekovita – Mleko Polskie

WM Wartmilk – Mleko Mu

SMU Strzałkowo – Mleko Strzałkowo

Zakład Usług Handlowych Robico – Mleko świeże Robico

Spółdzielnia Mleczarska Bieluch – Mleko Bieluch

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Radomsko – Mleko Hej

Masło przykładowe produkty

Masło Polskie – Mlekovita

Masło Extra Łaciate – Mlekpol

Hej masło śmietankowe – Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Radomsko

Masło ekstra łowickie – OSM Łowicz

Masło Extra – Polmlek

Michowianka masło extra – SM Michowianka

OSM Garwolin masło extra – OSM Garwolin

Sobik Osełka Górska Ekstra – Sobik Sp. z o.o. sp.k.

Spółdzielnia Mleczarska Bieluch – Masło Extra Bieluch

Kerrygold Tradycyjne irlandzkie masło naturalne – Kerrygold (Irlandia)

Finuu – Zakłady Tłuszczowe Kruszwica (należą do Grupy Bunge) Finlandii

Masło solone Lurpak – Arla Foods SA (szwedzko-duńska spółdzielnia)

Margaryna – przykładowe marki

Delma – KKR & CO (USA)

Rama – KKR & CO (USA)

Flora – KKR & CO (USA)

Kasia – KKR & CO (USA)

Palma Margaryna – Bielmar

Margaryna roślinna – Bielmar

Margaryna Śniadaniowa – Bielmar

Landkrone Margaryna Omega-3 BIO – Landkrone (Austria)

MR Słynne Margaryna – Zakłady Tłuszczowe Kruszwica

Optima DHA Margaryna – Bunge Polska Sp. z o.o. jest częścią Grupy Bunge (Finlandia)

Smakowita – Zakłady Tłuszczowe Kruszwica jest częścią Grupy Bunge (Finlandia)

Masmix – Zakłady Tłuszczowe Kruszwica jest częścią Grupy Bunge (Finlandia)

Benecol – RAISIO sp. z o.o. (Finlandia)

Mięsa

Kategoria mięsa przykładowe marki:

Krakus, Morliny, Berlinki, Yano, Mazury → Animex Foods należy do Smithfield Foods, która jest częścią globalnej firmy WH Group (Chiny)

JBB Bałdyga (Polska)

PPHU MARKAM (Polska)

Indykpol – Indykpol SA (Polska)

Olewnik – Grupa Olewnik (Polska)

Tarczyński – Tarczyński SA (Polska)

Zakłady Mięsne Henryk Kania – Cedrob (Polska)

„Euro-SAK” – EURO SAK Zakład Mięsny (Polska)

Z.M. Mądry – Zakład Masarski S.C. S.Mądry, D.Jeruzalska, A.Mądry (Polska)

Sokołów – Grupa Danish Crown (Dania)

Gzella – właściciel marka Sokołów, Grupa Danish Crown (Dania)

Drosed – Grupa LDC (Francja)

Balcerzak – Heristo ag (Niemcy)

Drobimex – PHW-Gruppe (Niemcy)

Profi – AMC Capital IV i M&M Holding S.a.r.l. (Luksemburg)

Produkty sypkie

Przykładowe marki w podkategorii cukier, sól i mąka

Cukier

Polski Cukier – Producent: Krajowa Spółka Cukrowa S.A. (Polska)

Bio Planet – Bio Planet SA (Polska)

Sante – Sante (Polska)

Cukier Królewski – Südzucker Polska S.A. → jest częścią europejskiej Grupy Südzucker (Niemcy)

Diamant – Pfeifer & Langen Marketing → spółka macierzysta Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG (Niemcy)

Sól

marka O’sole – Cenos → Gemini Grupe, Uab (Litwa)

marka MK – KONSHURT Sp. z o.o. Sp. k. (Polska)

Kamis – McCormick Polska -> McCormick&Company Inc. (USA)

Galeo – McCormick Polska -> McCormick&Company Inc. (USA)

Crystalline Planet – Bio Planet SA (Polska)

Kłodawa - Kopalnia Soli Kłodawa (Polska)

Sól kujawska – Ciech (Polska)

Solino – „Solino” SA Inowrocławskie Kopalnie Soli → PKN Orlen (Polska)

Mąka

Mąka Szymanowska – Polskie Młyny SA (Polska)

Polgreen – Polgreen Chrust Sp. j. (Polska)

Lubella – Grupa Maspex (Polska)

Melvit – Melvit SA → Polfood Group (Polska)

Młyny Stoisław → Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie "PZZ" w Stoisławiu → spółka zależna Krajowej Spółki Cukrowej

Basia → Good Mills Polska, Good Mills Group (Austria)

Młyn Jaczkowice → P.P.U.H. WOSEBA Sp. z o. o. (Polska)

Kupiec → Kupiec Sp. z o.o. (Polska)

Bio Planet – Bio Planet SA (Polska)

Słodycze

Przykładowe marki w kategorii słodycze:

Goplana, Solidarność, Jutrzenka, Grześki, Familijne, Jeżyki, Akuku!, Mella galaretki, śliwka Nałęczowska, cukierki Toffino, Czekoladki z Klasą – Colian sp. z o.o. (Polska)

Wawel, Tiki Taki, Malaga, Kasztanki – największy udziałowiec Hosta International AG (Szwajcaria)

Alpen Gold, Milka, Prince Polo, BelVita, Delicje Szampańskie, Petitki Lubelskie, Halls, Łakotki, San, 3Bit – Mondelez International (USA)

E.Wedel, Ptasie Mleczko, Wafle torcikowe, Wedlove, Amerykanki, Wafel WW, Pawełek, Baton Bajeczny, Pierrot, Torcik Wedlowski, Baryłki, Praliny Serce, Pasjonata, Mieszanka Wedlowska, Chałwa Królewska, Krówka mleczna, sezamki AHA, Czekotubka – Lotte Wedel Sp. z o.o.→ Lotte Group (Japonia)

Kinder niespodzianka, Kinder Joy, Kinder Schoko-Bons, Kinder Bueno, Kinder Delice, Kinder Mleczna Kanapka, Duplo, Maxi King, Raffaello, Nutella, Ferrero Rocher, Mon Chéri, Tic Tac – Ferrero (Włochy)

Merci, Toffifee, Knoppers, Mamba, nimm2, Werther’s Original, ICE fresh – Storck (Niemcy)

Lindt, Lindor, Excellence – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (Szwajcaria)

Ritter Sport – Alfred Ritter GmbH & Co. KG (Niemcy)

After Eight, baton Lion, Nesquik, KitKat, Princessa, Aero, Smarties – Nestle (Szwajcaria)

Mars, Snickers, Twix, Bounty,Milky Way, M&M’s – Mars Incorporated (USA)

Amoretta, Likwory Mieszko, Cherrissimo, Magnifique, Michaszki, Marcepanki, Trufle, wafelek Marco Polo Impuls, Kule Armatnie, Zozole – Mieszko SA -> Bisantio Investments (Litwa)

Frutti di mare, Cherry passion, Love&cherry, cukierki: Jamajka, Trufla, Toffees, Summer fresh, Creamy candy, galaretki w czekoladzie: Frutini i Chocolate jellies – Vobro (Polska)

czekoladki: Cherry Sweet, Nuts Gold, Purple Magic, Magic Moments,Simply Pralines,Cherry Dream, Choco Flower – FPH Magnat Sp.j. (Polska)

Schogetten, Fritt, Mauxion – Ludwig Schokolade → koncern Krüger Group (Niemcy)



Opracowanie Fundacji im. Heinricha Bölla nie pozostawia złudzeń - za połowę obrotów w światowej produkcji żywności odpowiada zaledwie 50 międzynarodowych koncernów. Wynika z tego, że znaczna część produktów spożywczych, z którymi stykamy się na co dzień, należy do tej wąskiej grupy światowych gigantów.Z badania zrealizowanego dla Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” wynika na szczęście, że patriotyzm konsumencki i stawianie na polskie produkty to trend, który coraz silniej zaznacza się w zakupowych zachowaniach konsumentów. Podczas zakupów zwracamy uwagę przede wszystkim na jakość oraz cenę. Na trzecim miejscu wymieniane są ekologiczne walory produktu, a już na na czwartym - jego pochodzenie, które weryfikuje blisko 26 proc. kupujących.Patriotyzm wyraźnie się zatem nasilił. Tylko czy Polacy faktycznie orientują się, które firmy są w polskich rękach? Aby ułatwić zadanie iKalkulator.pl postanowił sprawdzić wybrane kategorie produktów spożywczych i ich pochodzenie, weryfikując je na podstawie struktury własności firmy.W przypadku tej kategorii skupiliśmy się na dwóch typach produktów, których używa się praktycznie w każdym polskim domu. Mowa o mleku i produktach do smarowania, jak masło czy margaryna. Okazuje się, że w przypadku mlek możemy wybierać tak naprawdę głównie z polskich produktów. Jest to kategoria, w której królują krajowi giganci, jak Mlekovita (największa grupa mleczarska w Europie Środkowo-Wschodniej), Mlekpol czy OSM Łowicz.Jak wynika z opracowania iKalkulator.pl, w przypadku produktów do smarowania do głosu dochodzą także silne marki z zagranicznym kapitałem. Jeśli chodzi o masła najbardziej znane produkty, które też najczęściej wybierają Polacy, to wyroby rodzimych firm, jak: Masło Polskie, Łaciate, Łowickie czy Osełka Górska. Jednak na półkach sklepowych do wyboru mamy również cenione przez konsumentów Finuu czy Lurpak.Kategoria margaryn niesie na pewno niemałe zaskoczenie, ponieważ wiele znanych marek jest w posiadaniu spółek z zagranicznym kapitałem. Wśród nich są często wybierana przez konsumentów Delma czy Rama, a także Optima DHA, Smakowita oraz Masmix. W przypadku najbardziej znanych – Delmy, Ramy czy Kasi jest to grupa KKR & CO z USA, natomiast Smakowita czy Masmix produkowane są przez Zakłady Tłuszczowe Kruszwica, które są częścią finlandzkiej Grupy Bunge.Nie dzieliliśmy tej kategorii na podgrupy ze względu na wielość podmiotów, a także rodzajów produktów. Skupiliśmy się na najbardziej znanych markach, najczęściej spotykanych w sklepach.Wśród przedstawionych podmiotów na pewno wyróżnia się Animex Food – największa na polskim rynku firma mięsna. Przedsiębiorstwo przoduje w eksporcie mięsa na rynki zagraniczne i jest niekwestionowanym liderem w swojej branży. Animex Foods jednak nie jest w polskich rękach. Należy do amerykańskiej Smithfield Foods, która jest częścią globalnej firmy WH Group (Chiny).Do firmy należą takie marki jak Krakus, Morliny czy Berlinki. Podobna sytuacja jest z cenionymi przez konsumentów markami Sokołów i Gzella, które należą do duńskiej grupy Danish Crown.Mąka, sól i cukier to must have w każdej kuchni. Czy tutaj również mamy do czynienia z markami, które należą do spółek z zagranicznym kapitałem?Analizując zebrane dane można powiedzieć, że w każdej z podkategorii choć jedna z topowych marek jest w posiadaniu podmiotów innych niż polskie. Cukier Królewski, Diamant, O’sole, Basia to uznane przez konsumentów marki, które wbrew pozorom nie są stuprocentowo polskie. Należą do podmiotów zagranicznych.Wartość tylko rynku słodyczy czekoladowych w Polsce wynosi 7,64 mld zł (dane za okres listopad 2019 – październik 2020 r.). Jak widać, łakocie to istotna gałąź rynku, której łączne obroty wynoszą nawet kilkanaście miliardów złotych rocznie. Jak wygląda ten sektor, jeśli chodzi o pochodzenie kapitału? Do kogo należą najbardziej znane w Polsce marki?Jak wynika z opracowania iKalkulator.pl, w przypadku kategorii słodycze większość marek, które uwielbiają Polacy, należy do zagranicznych koncernów, m.in. światowych gigantów jak Mondelez International czy Mars Incorporated. I nie chodzi tu tylko o marki i produkty, których pochodzenia są świadomi konsumenci, typu: czekoladki Kinder, batony Mars czy Snickers albo Rafaello. Tylko o swojskie Ptasie Mleczko, batonik Pawełek, Prince Polo czy Delicje Szampańskie, które tak naprawdę nie są już w posiadaniu rodzimych firm. Zostały wykupione przez zagraniczne podmioty.Do najbardziej znanych marek z większościowym polskim kapitałem należą m.in.: Goplana, Solidarność czy Jutrzenka. Jak wygląda więc podział marek w tym segmencie?