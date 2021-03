Rynek pracy kobiet. Pandemia szansą czy zagrożeniem?

Rynek pracy to jeden z obszarów, który nie zdołał uniknąć negatywnych skutków pandemii. Jak prezentowała się w ostatnich miesiącach sytuacja pracujących kobiet? Odpowiedzi na to pytanie przynosi wspólna analiza Kodilla.com i Randstad. Wynika z niej m.in., że na przestrzeni minionego roku panie najczęściej znajdowały pracę w HR, handlu, obsłudze klienta, marketingu oraz na niektórych stanowiskach oferowanych przez branżę IT.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Gdzie kobiety najchętniej szukają pracy?

Jakie stanowiska pracy kobiety wybierają najczęściej?

Czy pandemia może okazać się szansą na lepszą pracę?



Gdzie kobiety najchętniej szukają pracy?

To sektor, który i tak jest mocno sfeminizowany, jednak to nie obecność kobiet jest tu najciekawsza, lecz aktywność tej branży w pandemicznej rzeczywistości. Większe zapotrzebowanie na rekruterów oznacza bowiem więcej procesów rekrutacyjnych, co optymistycznie świadczy o kierunku, w którym zmierza polski rynek pracy – tłumaczy Mateusz Żydek.

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Jak zmienił się rynek pracy dla kobiet od początku pandemii? Oprócz sektora HR, panie częściej niż w przed pandemią decydowały się na zatrudnienie w handlu (szczególnie w e-commerce), a także w sprzedaży i marketingu.

To kolejne potwierdzenie ogromnej roli, jaką nowe technologie odegrały w naszym życiu w ciągu ostatniego roku. Najmniejsze szkody pandemia wyrządziła bowiem w sektorach mocno scyfryzowanych. Widać to na przykładzie branży IT, która jako jedna z niewielu - mimo pandemii - notowała wzrosty - mówi Magdalena Rogóż, ekspertka ds. rynku IT ze szkoły programowania Kodilla.com, przywołując najnowszy raport Gartnera, zgodnie z którym światowe wydatki na ten sektor mają w 2021 roku wynieść 3,2 biliona dolarów, czyli o 6% więcej niż w roku ubiegłym.

TOP 10 najczęściej wybieranych stanowisk pracy przez kobiety

HR (specjalista) HR (asystent) Sprzedaż (asystent) Marketing (specjalista) Handel (manager) IT (inżynier DevOps) Handel (asystent) Finanse (kontroler) Kadry i płace (specjalista) IT (manager)

(źródło: Randstad, 03.2020-02.2021)

Zwykle kobiety stanowią ok. 30% naszych kursantów. Tymczasem od momentu luzowania obostrzeń COVID-owych i odmrażania wielu procesów rekrutacyjnych, systematycznie rośnie, obecnie klarując się na poziomie ponad 40% - tłumaczy Magdalena Rogóż.

Polki ostrożne w wyborze nowego zawodu

Panowie są skłonni znacznie szybciej zmienić zawód, z kolei panie szukają możliwości na tyle elastycznych, aby nie musiały porzucać dotychczasowego trybu życia. Część z nich, zapisując się na nasze szkolenia, jest na urlopach macierzyńskich. Nie chcą wracać do obecnej pracy, ale nie chcą się też zwalniać, nie mając niczego pewnego w zamian. Wykorzystują czas, który mają na naukę nowych umiejętności, czyli w tym przypadku programowania - tłumaczy Magdalena Rogóż.

Pandemia szansą na lepszą pracę?

Pandemia nie tylko nie jest przeszkodą na tej drodze, ale wręcz może być bodźcem do redefiniowania swojego pomysłu na siebie i bardziej świadomych wyborów. Dzięki temu, że większość firm pracuje teraz zdalnie, pojawiło się też więcej możliwości na znalezienie zatrudnienia poza miejscem stałego zamieszkania. To czas na wsłuchanie się w nasze wartości, uświadomienie sobie swoich przewag konkurencyjnych, jak i stworzenie planu uzupełnienia luk w kompetencjach - przekonuje Klaudia Jarych, która prowadzi konsultacje i szkolenia dla osób myślących o przebranżowieniu.

Dlaczego kobiety bardziej analizują decyzje o zawodowych zmianach? Często jest to spowodowane względami rodzinnymi, ale też tym, że kobiety na rynku pracy nie zawsze w pełni w siebie wierzą. Zamiast jednak skupiać się na słabszych stronach, powinnyśmy świadomie pracować nad tymi mocnymi. W takich branżach jak IT wciąż jest mniej kobiet niż mężczyzn, ale gdy już tam trafiamy, to jesteśmy świetnie przygotowane i doskonale wiemy, jak ma wyglądać nasza kariera – mówi Klaudia Jarych.

Przede wszystkim postawić na siebie i dać sobie szansę na rozwój głęboko ukrytego w nas potencjału. Świat zbyt szybko pędzi do przodu, by stać w miejscu i nie zastanawiać się nad swoją przeszłością. Ostateczną decyzję o zmianie należy podjąć jednak rozważnie i w pełni świadomie - podsumowuje ekspertka.

