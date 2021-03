Kiedy wybrać się na Kubę

Kuba - egzotyczna wyspa położona na Morzu Karaibskim - to coraz popularniejszy cel turystycznych wycieczek. Trudno się temu dziwić: ten gorący kraj oferuje przybyszom nie tylko wspaniałe plaże, tropikalną pogodę i doskonałą kuchnię, ale również zachwycające pejzaże i kolonialną zabudowę miast.

Jaka jest pogoda na Kubie?

Kiedy najlepiej jechać na Kubę?

Wyjeżdżając na Kubę warto pamiętać o zabraniu niezbędnych dokumentów takich jak paszport ważny co najmniej przez pół roku od daty wyjazdu oraz Karta Turysty, uprawniająca do 30-dniowego pobytu na Kubie (można ją wykupić m.in. w Ambasadzie Kuby w Warszawie, w biurze podróży lub online (na portalach fostertravel lub wakacje). Pakując walizkę trzeba mieć na uwadze także specyfikę kubańskiej pogody.Karaibska wyspa, położona w strefie dwóch klimatów (równikowego oraz podrównikowego wilgotnego), może nas bowiem zaskoczyć wyjątkową wilgotnością, zupełnie odmienną od warunków panujących w większości krajów europejskich, oraz huraganami. Dlatego warto wiedzieć, w jakich miesiącach wyjazd na Kubę zapewni nam najlepsze warunki do odpoczynku i zwiedzania oraz kiedy i jak najlepiej rezerwować wycieczki last minute.Na Kubie od maja do końca października trwa pora deszczowa, która charakteryzuje się wilgotnością powietrza sięgającą 80% i tropikalnymi deszczami. Choć opady nie są zazwyczaj ulewne i trwają krótko (na ogół nie dłużej niż pół godziny dziennie), to wysoka wilgotność powietrza w połączeniu z upałami (średnia temperatura w tym okresie to ok. 30°C) wymaga czasu na aklimatyzację i może być uciążliwa dla turystów z naszej strefy klimatycznej. Dodatkowo od września do końca listopada w basenie Morza Karaibskiego trwa sezon huraganów.Przez pozostałe miesiące roku, czyli od grudnia do kwietnia, na Kubie trwa pora sucha, zapewniająca niższe, ale wciąż wysokie dla Europejczyków temperatury (zazwyczaj 22-26°C w ciągu dnia, w grudniu lub styczniu zdarzają się dni w temperaturą spadającą poniżej 20°C), z niewielką ilością opadów. Co ważne, liczba słonecznych godzin w ciągu doby jest na Kubie zawsze stosunkowo wysoka (7-8 godzin zimą, do 10 godzin latem), a nawet w najchłodniejszych miesiącach woda w morzu jest ciepła (od 24 do 19°C).Kiedy więc najlepiej jechać na Kubę, by maksymalnie wykorzystać spędzony tam czas (a na Kubie naprawdę jest co zobaczyć – wystarczy wymienić egzotyczną Hawanę, Cienfuegos z przepięknym Palacio del Valle czy rezerwat biosfery Las Terrazas) i skorzystać z egzotycznej pogody, np. wypoczywając w malowniczym kurorcie Varadero? Zdecydowanie najbardziej polecana jest pora sucha, czyli okres od grudnia do kwietnia – w tych miesiącach temperatury na Kubie są wciąż stosunkowo wysokie, a wilgotność powietrza nie jest tak uciążliwa jak podczas pory deszczowej.Warto jednak pamiętać, że wakacje na Kubie można planować przez cały rok – podczas pory deszczowej na pewno zbytnio nie zmokniemy, a jeśli naszym celem jest głównie plażowanie i okazjonalne wycieczki, kubański klimat letnich miesięcy nie powinien okazać się dla nas problematyczny.Wyjazdy na Kubę kuszą niezwykłą egzotyką, gościnnością mieszkańców oraz niesamowitą atmosferą zatrzymanego w poprzedniej epoce czasu. Choć samodzielna organizacja wycieczki na Kubę nie jest trudna, warto rozważyć wyjazd z biurem podróży (wiele ofert zarówno wypoczynku stacjonarnego, jak i wycieczek objazdowych po Kubie znajdziemy na portalach turystycznych) – to doskonała opcja zwłaszcza w przypadku, gdy nie chcemy troszczyć się o przelot, rezerwację hotelu czy załatwianie innych formalności.