Europejski leasing hamuje. Polska na 6. miejscu

Dynamika wzrostu europejskiej branży leasingowej, rozumiana jako wzrost wartości nowych umów, osiągnęła w minionym roku 6 proc. - podała federacja Leaseurope. Jak jednak nietrudno się domyślić, tegoroczne rezultaty nie są już tak obiecujące. W I połowie br. odnotowano bowiem pokaźny, bo sięgający aż 24,5 proc. spadek finansowania leasingiem. Rezultaty, które osiągnęła polska branża leasingowa, plasują nas na 6. miejscu w Europie.

Leasing w Europie - wyniki na koniec 2019r. i po pierwszej połowie 2020 r.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Sondem - Fotolia.com Europejski rynek leasingu hamuje Najnowsze dane z połowy tego roku pokazują 24,5 proc. spadek finansowania leasingiem w Europie.

Wpływ kryzysu związanego z pandemią COVID-19 na krajowe gospodarki był widoczny w wynikach większości europejskich rynków leasingu. Obok Polski, która w połowie roku zanotowała ujemną, 24 proc. dynamikę rynku leasingu, spadki odnotowały m.in. rynek brytyjski (-33,4% r/r), niemiecki (-17,3% r/r), włoski (-32,5% r/r) czy rosyjski (-21,9% r/r). Leasing jest tym instrumentem, który finansuje inwestycje przedsiębiorstw. W tym okresie nie tylko spowolnieniu uległy inwestycje przedsiębiorców, ale również sama branża koncentrowała się na zapewnieniu wsparcia dla klientów, którzy na dużą skalę korzystali z tzw. wakacji kredytowych i zapewnieniu ciągłości operacyjnej. Wyniki europejskiego sektora leasingowego, uznawanego za barometr gospodarki pokazują, że także ten sektor rynku zmaga się z konsekwencjami pandemii COVID-19” – powiedział Marcin Balicki, Wiceprzewodniczący KW ZPL, który od początku listopada br. reprezentuje polską branżę leasingową w Radzie Dyrektorów Leaseurope.

Według danych zebranych przez europejską federację leasingową Leaseurope, wartość podpisanych w minionym roku nowych umów leasingu sięgnęła 415 mld euro, co względem rezultatów z poprzedniego roku oznacza wzrost na poziomie 6 proc. Ten rok prezentuje się jednak znacznie gorzej. Analogiczna wartość dla I połowy br. to 121,9 mld euro, a to oznacza spory spadek dynamiki (-24,5 proc. rdr).Wyniki odnotowane przez polski leasing plasują go obecnie na 6. miejscu w Europie, tym samym udało się nam obronić pozycję, którą zajmowaliśmy u schyłku minionego roku.Analiza danych Leaseurope za 2019r. pokazuje, że w Europie wszystkie segmenty rynku leasingu odnotowały dodatnie dynamiki. Wartość nowych kontraktów dotyczących leasingu pojazdów osobowych (mających 52,9 proc. udział w ruchomościach) wzrosła o 6,6% r/r, dynamika drugiego najważniejszego segmentu europejskiego rynku tj. samochodów dostawczych była wyższa o 7,6% niż przed rokiem, a maszyny i urządzenia przemysłowe odnotowały 3,3 proc. wzrost r/r.Warto dodać, że leasing komputerów i maszyn biurowych zanotował 3,8 proc. dynamikę r/r, wartość umów leasingowych dotyczących takich aktywów jak statki, samoloty, czy tabor kolejowy była wyższa o 1,4% r/r, podczas gdy obszar finansowania nieruchomości odnotował 8,6 proc. wzrost na koniec 2019 r.Sytuacja na rynku leasingu istotnie zmieniła się w pierwszej połowie 2020 r. Wartość nowych umów zawartych przez europejskich leasingodawców w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2020 r. wyniosła 121,9 mld euro, co oznacza ujemną, 24,5 proc. dynamikę rynku r/r. Dane Leaseurope pokazują też, że w pierwszej połowie 2020r. dynamika finansowania pojazdów była niższa o 28,1% r/r. Pozostałe ruchomości zanotowały wynik o 17,1% niższy niż przed rokiem, podczas gdy finansowanie nieruchomości spadło o blisko 35% r/r.