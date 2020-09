Czy krytycy eko marketingu to przeciwnicy ekologii?

Eko marketing, a więc nawiązująca do ekologii promocja marek i produktów, zyskuje coraz większą popularność. Jednocześnie okazuje się jednak, że wielu konsumentów podchodzi do tego rodzaju przekazu z dość dużą dozą powściągliwości, jeśli nawet nie nieufności i irytacji. Co trzeciemu z odbiorców zdarza się powątpiewać w szczere intencje wydawców "zielonej reklamy". Nie oznacza to jednak, że odwracamy się od ekologii i nie podejmujemy działań prośrodowiskowych.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Kim są krytycy eko marketingu?

Jakie jest ich podejście do zakupów?

Jakie działania proekologiczne podejmują najczęściej?



Eko Na Pokaz, Eko Entuzjaści, Eko Zagubieni, Eko Troskliwi, Krytycy Eko marketingu.

Nie tacy straszni, jak się wydają



Źródła obserwowanej nieufności do ekologii w komunikatach marketingowych należy upatrywać w dysonansie poznawczym rodzącym się w umysłach konsumentów na skutek otrzymywania sprzecznych komunikatów. Z jednej strony mogą oni bowiem odnieść wrażenie, że coraz więcej firm i instytucji staje się „eko”, z drugiej zaś niepokoją ich alarmujące doniesienia medialne o pogarszającym się stanie środowiska naturalnego i nieuchronnym zbliżaniu się ku ekologicznej katastrofie. Zestawienie tych dwóch nurtów, szczególnie w oczach uważnych i świadomych konsumentów sprawia, że niektórzy z nich nie chcą zaufać eko produktom, nie widząc ich realnego wpływu na środowisko – komentuje Piotr Zimolzak, Wiceprezes Zarządu SW Research.