Cyberprzestępczość: ransomware coraz droższy, ile wynosi okup?

Od słynnego ataku WannaCry upłynęły już ponad 3 lata, ale ransomware nie tylko nie traci na popularności, ale pozostaje wręcz jednym z ulubionych narzędzi cyberprzestępców. Do tego okazuje się, że wysuwane przez tych ostatnich żądania okupu są coraz bardziej wyśrubowane. Badania zrealizowane przez Coverware pokazują, że w II kwartale bieżącego roku przeciętna kwota, której życzyli sobie atakujący, wzrosła o około 60 proc.

- Choć specjaliści od bezpieczeństwa oraz policja odradzają płacenia okupu, przedsiębiorcy pozostają głusi na ich apele. Firmy spełniają żądania napastników, żeby ograniczyć do minimum przestój. Niemniej autorzy badania zauważają, że znają przypadki, kiedy proces odszyfrowywania danych przez przestępców zakończył się fiaskiem. Czasami sporo do życzenia pozostawia skuteczność narzędzi deszyfrujących. Zdarzają się sytuacje, że pliki danych są odzyskane, ale uszkodzeniu ulegają systemy operacyjne i rejestry pozwoleń. - mówi Mariusz Politowicz z firmy Marken, dystrybutora Bitdefender w Polsce.



Cyberprzestępczość nie śpi, a ransomware staje się bohaterem tego roku. Wszystko za sprawą ataków na takich gigantów rynkowych jak Garmin czy Canon. W błędzie jest jednak ten, kto myśli, że mali użytkownicy są bezpieczni. Przeciwnie - praca zdalna , a co za tym idzie 41 proc. wzrost sesji RDP (Remote Desktop Protocol), otwiera nową furtkę dla przestępców.Co gorsza, okazuje się, że cyberprzestępcy wpadli na nowy pomysł, coraz częściej grożąc ofiarom ujawnieniem danych. Ale błędem byłoby myślenie, że ataki ransomware są skierowane jedynie przeciwko dużym koncernom. Praca w domu, a co za tym idzie 41 proc. wzrost sesji RDP (Remote Desktop Protocol), otwiera nową furtkę dla przestępców.Według Coveware, średnia płatność okupu za drugi kwartał 2020 roku wyniosła 178 254 USD, co oznacza 60 proc. wzrost w porównaniu z poprzednim kwartałem. Z badania wynika też, że wśród napastników prym wiodą zwolennicy chaotycznych ataków, którzy nie profilują ofiar. Ich żądania są niezmienne, niezależnie od tego czy dotyczą małej dziesięcioosobowej firmy czy dużego przedsiębiorstwa zatrudniającego powyżej tysiąca osób.Natomiast najbardziej znaczącą różnicą w porównaniu z ubiegłym rokiem jest nasilająca się eksfiltracja danych, co oznacza, że cyberprzestępczość poświęca więcej czasu niż dotychczas zaatakowanej infrastrukturze. Ponadto średnia długość postoju po ataku ransomware wydłużyła się o 7 proc. w porównaniu z pierwszym kwartałem bieżącego roku.Największy udział w rynku wśród cyberprzestępczości ransomware ma grupa Sodinokibi (REvil) - 15,4 proc., zaś Maze, Fobos i Netwalker kontrolują po około 7 proc.