OLX: na jakie oferty pracy można liczyć w dobie COVID-19?

Wybuch pandemii sparaliżował wiele dziedzin życia i gospodarki. Jego następstwa odczuwalne są również na rynku pracy. Od marca, a więc od momentu pojawienia się w naszym kraju pierwszego przypadku zakażenia koronawirusem i wprowadzenia pierwszych restrykcji sanitarnych i gospodarczych, liczba publikowanych ofert pracy wyraźnie zmalała. Widoczny stał się również spadek liczby odpowiedzi na ogłoszenia pracodawców. A jak jest teraz?

Większe zapotrzebowanie w sektorze beauty i w branży budowlanej

Pod koniec maja istotnie wzrosła ilość ogłoszeń o pracę w kategorii zdrowie i opieka

Spadek liczby odpowiedzi na oferty pracy

Rekrutacja online i praca zdalna

– Wprowadzenie do parametrów wyszukiwania pracy zdalnej to odpowiedź na potrzeby rynku, które pojawiły się w związku z koronawirusem – mówi Tomasz Grzechnik, szef kategorii Praca w OLX. – Epidemia zmusiła wiele firm do przeniesienia pracy do domów i choć oczywiście życzymy sobie, by wirus odszedł jak najprędzej, to z obecnej perspektywy możemy już powiedzieć, że praca zdalna i rekrutacja online na dłuższą metę mogą pomóc wygenerować spore oszczędności dla pracodawcy i korzyści dla pracownika.

W maju br. stopa bezrobocia rejestrowanego w naszym kraju osiągnęła poziom 6%, co jest najgorszym wynikiem od marca 2019. Dane GUS wskazują, że u schyłku piątego miesiąca rzesza bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy przekroczyła 1 mln osób, przewyższając poziom z kwietnia o 50 tys. W ujęciu rocznym przybyło z kolei 105,7 tys. Polaków bez pracy. W maju wyraźnie również (do 27,2 proc.) powiększył się odsetek bezrobotnych poniżej 30. roku życia.Wprawdzie realia społeczno-gospodarcze naszego kraju ciągle dalekie są od sytuacji sprzed kryzysu, a stopniowe odmrażanie gospodarki niewątpliwie przełożyło się na poprawę w niektórych obszarach, to jednak w kwietniu ilość ofert pracy nadal była zredukowana.Z danych serwisu OLX Praca wynika, że w pierwszej połowie kwietnia znacząco spadła liczba pracodawców publikujących ogłoszenia o pracę w porównaniu z okresem sprzed koronawirusa. Praktycznie nie oferowano wówczas zatrudnienia w branżach beauty i HoReCa . Jednak w maju sytuacja uległa poprawie. Ma to oczywiście związek ze stopniowym odmrażaniem polskiej gospodarki. Od 4 maja były otwierane hotele i pensjonaty. Od 18 maja działalność wznawiały salony kosmetyczne i fryzjerskie, restauracje, bary i kawiarnie.Zgodnie z wynikami serwisu OLX w drugiej połowie majaw porównaniu z danymi z lutego.Po znoszeniu obostrzeń rządowych w niektórych obszarach zwiększyło się zapotrzebowanie na nowych pracowników. W sektorze beautyCo ciekawe, w połowie maja zanotowano największą liczbę dodanych ogłoszeń w kategorii Fryzjer / kosmetyczka w historii OLX Praca.Remonty i prace budowlane również w czasie epidemii cieszą się dużym zainteresowaniem. Jest to jedna z nielicznych branż, która nie była całkowicie zamrożona. A wiosna i początek lata to okres, w którym co roku poszukiwani są pracownicy sezonowi do wykonywania prac budowlanych. W maju tego rokuw porównaniu z okresem sprzed epidemii. Z kolei do pracy na produkcji oraz na stanowiska kierowców i kurierów już w maju liczba ofert pracy utrzymywała się na takim samym poziomie jak przed koronawirusem.Jak wynika z danych OLX w drugiej połowie maja w porównaniu z danymi z lutego tego roku o ponad 200 proc. wzrosła również liczba dodanych ogłoszeń w kategorii Zdrowie i opieka. Miało to związek z akcją promocyjną trwającą od marca do końca czerwca, podczas której użytkownicy mogli w tej kategorii dodawać oferty bezpłatnie.W pierwszej połowie kwietnia, gdy wiele firm pracowało zdalnie i obowiązywały ograniczenia dotyczące przemieszczania się i funkcjonowania, zmniejszała się liczba osób odpowiadających na ogłoszenia o pracę. Znaczące spadki były widoczne w takich kategoriach, jak: Hotelarstwo, Gastronomia, Hostessa, Fryzjer / kosmetyczka. W maju sytuacja uległa poprawie – podobnie jak zwiększała się liczba ofert, zwiększała się również liczba osób aktywnie poszukujących zatrudnienia.W maju największe zainteresowanie było w branży dotyczącej zdrowia i opieki – o ponad połowę wzrosła liczba użytkowników odpowiadających na oferty. Ponadto, w porównaniu z okresem sprzed koronawirusa, zwiększyła się liczba aplikujących odpowiadających na ogłoszenia na stanowisko magazyniera (wzrost o 13 proc.) oraz do pracy w salonach fryzjerskich i kosmetycznych (wzrost o 14 proc.) - pisze OLX.Pod koniec maja nadal liczba nadesłanych odpowiedzi na oferty pracy była mniejsza niż przed koronawirusem o ok. 10 proc. Widoczna jest jednak tendencja wzrostowa. Warto też zwrócić uwagę, że o ponad 60 proc. wzrosła liczba użytkowników przeglądających ogłoszenia oznaczone jako Praca dodatkowa / sezonowa. Może to oznaczać, że w związku z niestabilną jeszcze sytuacją na rynku pracy dla poszukujących zatrudnienia ciekawą opcją staje się praca tymczasowa.W dobie epidemii zarówno dla pracodawców, jak i osób szukających pracy istotne znaczenie ma możliwość wykonywania pracy z domu. Na początku czerwca łącznie w kategorii Praca pojawiło się ponad 3 tys. ogłoszeń oznaczonych jako praca zdalna oraz ponad 6 tys. oznaczonych jako praca z rekrutacją online. Również wśród osób poszukujących zatrudnienia dwukrotnie wzrosła liczba osób zainteresowanych pracą wykonywaną zdalnie.