Boże Ciało: gdzie pojedziemy na długi weekend czerwcowy?

Czerwcowy długi weekend to właściwie pierwsza w tym roku okazja sprzyjająca choć trochę wyjazdom turystycznym. Polacy mogą skorzystać już nie tylko z bazy hotelowej, ale również odwiedzić baseny czy restauracje. W przestrzeni publicznej nie ma już obowiązku zasłaniania ust i nosa, co bez wątpienia ośmieliło nas w planowaniu wypadu na Boże Ciało. Serwis Noclegowo.pl postanowił sprawdzić, gdzie mamy się zamiar udać. Oto, co udało mu się ustalić.

Na długi weekend wybraliśmy Świnoujście

Kliknij, aby powiekszyć fot. refresh(PIX) - Fotolia.com Morze Na długi weekend wybraliśmy Świnoujście.

Najbardziej popularne apartamenty



“Wybór apartamentu może wiązać się z wyborem większych miejscowości, w których tego typu zakwaterowanie to często najbezpieczniejsza opcja. W przypadku apartamentu nie ma konieczności kontaktu z osobami trzecimi, a ze względu na obecną sytuację bezpieczeństwo wypoczynku jest dla wielu Polaków priorytetem” - komentuje Zuzanna Maciejewska, ekspert ds. marketingu w Noclegowo.pl.

Polacy dopytują o przeprowadzaną dezynfekcję



“Jeżeli nadal zwlekamy z rezerwacją noclegu na Boże Ciało, musimy liczyć się z malejącym każdego dnia wyborem. Często wiąże się to także z większymi cenami. Warto takie gorące terminy rezerwować przynajmniej kilka tyg. wcześniej, zwłaszcza jeżeli zależy nam na atrakcyjnym obiekcie noclegowym” - dodaje Zuzanna Maciejewska.

Statystyki serwisu Noclegowo.pl wynika, że największą popularnością cieszyć się będą miejscowości nadbałtyckie. Długi weekend czerwcowy w Świnoujściu zamierza spędzić 16,1% osób rezerwujących noclegi. Na kolejnych pozycjach podium plasują się: Kołobrzeg (14,2%) i Ustka (12,8%). Na brak zainteresowania nie mogą narzekać również Łeba, Sopot i Gdańsk.Dla porównania, w zeszłorocznym rankingu zwyciężył Sopot (15,6%), wyprzedzając Świnoujście (14,1%) oraz Zakopane (10,5%). Warto przy tym dodać, że stolica Tatr uplasowała się w tym roku dopiero na 7. miejscu rankingu najchętniej wybieranych destynacji.Zarówno w Świnoujściu, jak i w Kołobrzegu, Łebie czy Ustce Polacy zapłacą za nocleg średnio ok. 60 zł za osobę. Wyższe ceny natomiast można zaobserwować w Gdańsku - 74,5 zł za osobę. Najdroższe noclegi są jednak w Sopocie. Tu cena za nocleg to 87 zł za osobę.Choć w wyborach wakacyjnych Polaków zdecydowanie przodują domki letniskowe , to na długi weekend czerwcowy znacznie chętniej wybierane są apartamenty - 47,7%, tuż po nich znajdziemy pokoje w kwaterach prywatnych - 27,9%. Domki letniskowe znajdują tym razem na trzecim miejscu - 8,4%.Do tej pory osoby szukające noclegu nie dopytywały przy okazji rezerwacji noclegów o kwestie związane z jego czystością. Aktualnie możemy zaobserwować, że pojawia się coraz więcej pytań o to, czy obiekt jest dokładnie dezynfekowany. Higiena wybieranego noclegu stała się dla Polaków jeszcze ważniejsza niż dotychczas.