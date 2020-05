Kaspersky: mobilne trojany bankowe nie przestają atakować

Finansowe zagrożenia w sieci nie tylko nie tracą aktualności, ale wręcz przybierają na sile. Dowodem na to mogą być chociażby statystyki prowadzone przez firmę Kaspersky. Wynika z nich, że w I kwartale br. zidentyfikowano 42 115 mobilnych trojanów bankowych, co względem poprzednich trzech miesięcy oznacza wzrost o ponad 100%.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Trojan na Androida W I kwartale 2020 r. odnotowano gwałtowny wzrost mobilnych trojanów bankowych

Mobilne trojany bankowe - jak się chronić?

Oto, co radzą użytkownikom eksperci Kaspersky:

Instaluj aplikacje wyłącznie z zaufanych źródeł – najlepiej z oficjalnego sklepu Google Play.

Nie wykonuj procedury rootowania (uzyskiwanie dostępu do konta administratora), ponieważ w ten sposób zapewnisz cyberprzestępcom nieograniczone możliwości wykorzystania twojego urządzenia.

Stosuj niezawodne rozwiązanie zabezpieczające w celu zabezpieczenia się przed szkodliwym oprogramowaniem oraz jego działaniami.

W czasach społecznego dystansowania się wszyscy częściej wykorzystujemy urządzenia mobilne po to, by korzystać z usług finansowych – w celu komunikacji zdalnej, dokonywania płatności i innych transakcji. Urządzenia te stały się dla nas jednym z głównych narzędzi, dlatego nie powinniśmy pozwolić oszustom, aby wykorzystali naszą zależność od nich – powiedział Wiktor Czebyszew, ekspert ds. cyberbezpieczeństwa z firmy Kaspersky.

Mobilne trojany bankowe to zagrożenie, z którym zmagamy się nie od dziś. Cyberprzestępcy wykorzystują je do kradzieży pieniędzy z kont swoich ofiar, włamując się na ich telefony i tablety. Doświadczenie pokazuje, że tego rodzaju trojany przeważnie podszywają się pod aplikacje finansowe. Próba logowania do fałszywej aplikacji kończy się przeważnie przekazaniem loginów i haseł wprost w ręce oszustów.Z najnowszego komunikatu firmy Kaspersky wynika, że tylko w pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku wykrytych zostało przeszło 42 000 modyfikacji różnych rodzin trojanów bankowych – najwięcej w ciągu ostatnich 18 miesięcy. W poprzednim kwartale liczba ta wyniosła 15 410. Pod względem udziału użytkowników zaatakowanych przy użyciu mobilnych trojanów bankowych w czołówce znalazła się Japonia, Hiszpania oraz Włochy.