Życie w kwarantannie: pora na e-commerce i usługi online

Informacje o pierwszych przypadkach zachorowania na koronawirusa w Polsce sprawiły, że sklepy spożywcze w naszym kraju przeżyły prawdziwy szturm. Gdy już przywykliśmy do izolacji, nasze interesowanie skupiło przede wszystkim na internecie. Zakupy online, streaming video oraz zdalne zajęcia fitness - to niektóre aktywności, które szczególnie zaskarbiły sobie sympatię "uwięzionych" w domach Polaków - wynika z badania zrealizowanego dla Mastercard.

Najważniejsze wskazówki Mastercard dotyczące bezpieczeństwa w internecie:

Wchodź tylko na bezpieczne strony: Kupuj i płać online tylko na stronach internetowych, które dbają o twoje bezpieczeństwo szyfrując twoje dane. Ich adresy zaczynają się od „https” i można je poznać po symbolu zablokowanej kłódki w przeglądarce.

Dbaj o bezpieczeństwo swoich danych: Nigdy nie podawaj danych swojej karty płatniczej telefonicznie, przez e-mail, SMS lub media społecznościowe.

Zaktualizuj ochronę antywirusową: Upewnij się, że zaktualizowałeś program antywirusowy na urządzeniu, na którym planujesz zakupy.

Zaufaj swojemu instynktowi: Jeśli widzisz ofertę online, która wygląda zbyt dobrze, aby mogła być prawdziwa, prawdopodobnie tak właśnie jest. Zawsze sprawdzaj dokładnie oferty, których nie jesteś pewien.

Z badania zleconego przez Mastercard wynika, że w ostatnich tygodniach internet stał się zdecydowanie ulubionym miejscem na zakupy. 2 na 3 Polaków zgodnie przyznaje, że z e-commerce korzysta obecnie częściej niż przed wybuchem pandemii. Interesują nas jednak nie tylko produkty, ale i usługi online oraz cyfrowe doświadczenia.Jak czytamy w komunikacie z badania, 46% badanych przyznaje, że z usług online korzysta więcej niż wcześniej. W tej grupie: W czasach narodowej kwarantanny ważniejszy niż kiedykolwiek wcześniej stał się też kontakt ze znajomymi i bliskimi, co widać w popularności rozmów wideo. Korzysta z nich 77% badanych, co czyni je najpopularniejszą usługą online.W czasie pandemii widać też większe zaangażowanie Polaków w działania charytatywne. Prawie połowa (44%) badanych przekazała w ostatnim miesiącu darowiznę online, a 18% zrobiło to po raz pierwszy.Więcej czasu spędzanego w domu to okazja do nabywania nowych umiejętności, a podłączony do internetu komputer pomaga w tym nie tylko uczniom. 41% Polaków ankietowanych w badaniu Mastercard sygnalizuje, że szuka w sieci materiałów edukacyjnych dla siebie lub dla członków swojej rodziny. 28% szlifuje znajomość języków obcych, a 7% grę na instrumentach muzycznych. Inne umiejętności, które można doskonalić w internecie, to gotowanie (36%), majsterkowanie (22%), programowanie (16%), a nawet strzyżenie włosów (14%). Nauka w sieci obejmuje też opanowywanie praktycznych umiejętności dnia codziennego. Prawie połowa polskich konsumentów (47%) zaczęła ostatnio korzystać z bankowości internetowej, a 42% korzysta z telemedycyny i kupuje leki online.Jedną z oznak większego niż dotychczas zainteresowania e-commerce są internetowe zakupy produktów pierwszej potrzeby, które robi 44% polskich konsumentów. Inne popularne produkty to książki (47%), gry planszowe (36%) czy przybory kuchenne (33%). Powodzeniem cieszą się jednak również maszynki do strzyżenia włosów (22%) czy maty do ćwiczeń (16%).Badanie Mastercard pokazuje też, że niektóre zwyczaje zakupowe konsumentów pozostają bez zmian nawet po przejściu do e-commerce. Prawie wszyscy (96%) „łowcy okazji” ze sklepów stacjonarnych zamienili je na przeszukiwanie stron internetowych w pogoni za najlepszymi ofertami. Z kolei 79% spośród amatorów oglądania wystaw sklepowych przyznaje, że tworzy „listy życzeń”, ale nie zawsze kupuje zamieszczone na nich produkty. Ponadto 35% klientów deklaruje, że kupując online pozostają lojalni sprzedawcom, których znają ze świata rzeczywistego.Prawie wszyscy badani (91%) sygnalizują, że podczas zakupów online zachowują ostrożność, a 60% martwi się, że w sieci padnie ofiarą oszustwa. Aby zwiększyć swoje bezpieczeństwo przy płaceniu online, 78% polskich konsumentów kupuje u znanych im sprzedawców, 83% sprawdza opinie innych kupujących, a 36% kontaktuje się z nieznanymi im sprzedawcami przed dokonaniem zakupu.