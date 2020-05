ZPL: leasing wyhamował o połowę, wychodzenie z kryzysu nie potrwa krótko

Ostatnimi czasy leasing w naszym kraju miał się całkiem nieźle, chociaż dynamika rynku zaczęła nieco hamować już w minionym roku. Najnowsza porcja danych Związku Polskiego Leasingu wskazuje jednak, że dziś branża leasingowa wyraźnie odczuwa, podobnie zresztą jak cała gospodarka, wyraźne oznaki związanego tym razem z pandemią spowolnienia. Niestety wiele też pozwala przypuszczać, że przezwyciężenie skutków "koronakryzysu" będzie bardziej czasochłonne, niż miało to miejsce w przypadku kryzysu z roku 2008.

Wyniki branży leasingowej pokazują, że najbardziej ucierpiał sektor transportu drogowego, głównie w obszarze transportu międzynarodowego. Relatywnie niewielkie spadki obserwowaliśmy na rynku finansowania maszyn, głównie dzięki dobremu wynikowi w zakresie finansowania maszyn rolniczych oraz sprzętu medycznego pożyczką – podkreśla Andrzej Krzemiński.

Leasing w pierwszych miesiącach roku

Do tego dojdą problemy podażowe – „lock down” branży motoryzacyjnej i problemy z rejestracją pojazdów, co będzie skutkowało niższym niż oczekiwany, poziomem finansowania pojazdów lekkich w kolejnych miesiącach roku. Obszarem, który dotknie najgłębszy kryzys będzie sektor finansowania środków transportu drogowego, ze względu na spadek wolumenu przewożonych ładunków, obostrzenia w transporcie oraz bardzo słabe nastroje wśród firm. Także dla tej gałęzi rynku leasingu nasze prognozy nie są optymistyczne. Dla kontrastu w kolejnych miesiącach roku, relatywnie najlepszych wyników możemy spodziewać się w obszarze finansowania maszyn. Przemysł będzie miał możliwość odrobienia znacznej części strat z I połowy roku w momencie, kiedy powoli odbudują się globalne łańcuchy dostaw i produkcji.

Reasumując, w 2020 r. oczekujemy załamania rynku leasingu porównywalnego do czasu kryzysu finansowego z roku 2008 (w 2009r. rynek leasingu osiągnął dynamikę na poziomie -30,2%).



Kiedy spodziewane jest odbicie na rynku leasingu?



Dziś już wiemy, że uderzenie pandemii COVID-19 w gospodarkę będzie bardzo destrukcyjne na poziomie nastrojów społecznych i w kwestii zaufania do przyszłości. Mocno uderzy w ufność konsumencką i plany inwestycyjne przedsiębiorców. Z drugiej strony przyjęty Pakiet Mobilności będzie długotrwałym czynnikiem ograniczającym rozwój polskich firm transportowych. W ciągu najbliższych miesięcy powoli będziemy kończyć perspektywę unijną z lat 2014-2020. Wydatkowanie będzie co prawda trwało do 2023 r., ale już przy coraz niższych wolumenach inwestycji współfinansowanych z UE (szczyt minęliśmy w 2019 roku). Uruchomienie ogromnych programów pomocowych w perspektywie 2-3 lat doprowadzi do dużych napięć budżetowych i spowolnienia wzrostu/ niewielkiej recesji w strefie euro. Reasumując powrót do poziomu finansowania sprzed kryzysu może zająć więcej czasu niż miało to miejsce po kryzysie finansowym z 2008 roku. Wówczas poziom finansowania z 2008 roku przekroczyliśmy w 2013 r.

Wartość inwestycji sfinansowanych w pierwszych trzech miesiącach br. przez rodzime firmy leasingowe osiągnęła poziom, co względem analogicznego wyniku sprzed roku oznacza spadek o pokaźne- czytamy w najnowszym komunikacie ZPL.Sprawy mają się jeszcze gorzej, jeżeli spojrzeć wyłącznie na sam kwiecień - wówczas bowiem spadki sięgają aż -49,9% (vs 6,9 mld zł finansowania udzielonego w kwietniu).Jak podkreśla Andrzej Krzemiński, przewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu, od drugiej połowy marca mamy do czynienia z tzw. „nową normalnością”, która jest wynikiem zamknięcia znacznej części gospodarki.W pierwszym kwartale 2020 roku branża leasingowa sfinansowała pojazdy różnego typu (tj. pojazdy osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy i inne) o łącznej wartości, jednak był to wyniki niższy oniż rok wcześniej. Pojazdy stanowią 67,3% w strukturze rynku leasingu. W samym tylko kwietniu 2020r. dynamika finansowania aktywów z tego segmentu rynku wyniosła - 61,3% r/r.Drugi pod względem istotności dla leasingu segment, czyli maszyny, odpowiadający za 29,2% całego rynku, w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku osiągnął wynik na poziomie, przyWynik kwietnia w tym zakresie był niższy o 24,2 proc. r/r.Nieco lepiej prezentują się wyniki finansowania sprzętu IT (1,4 % udział w rynku). Dzięki nowym kontraktom o wartości, zawartym w I kwartale tego roku, segment finansowania IT zanotowałNiestety kwietniowe wyniki branży w zakresie finansowania komputerów i innych sprzętów z tej gałęzi rynku były niższe o 26,1 proc. r/r. Spadkiem, pierwszy kwartał tego roku, podsumował także segment finansowania samolotów, statków czy pociągów. Nowe umowy dotyczące finansowania tych środków wyniosły, przyTransakcje te odpowiadają za 1% rynku. Powiew optymizmu w obszarze finansowania samolotów, statków i pociągów przyniósł natomiast kwiecień, kiedy obserwowaliśmy znaczące odbicie rynku, przy dynamice finansowania tego segmentu rynku na poziomie 47,5% r/r.Komentując analizy ZPL na kolejne miesiące roku Andrzej Krzeminski, przewodniczący Komitetu Wykonawczego ZPL stwierdził, że wzrost rejestrowanego bezrobocia do ok. 9% przełoży się na istotne pogorszenie popytu wewnętrznego i na nastrojów konsumenckich.Andrzej Krzemiński uważa, że przezwyciężenie obecnego kryzysu może zając więcej lat niż potrzebowaliśmy w przypadku kryzysu z 2008 r.