Po 6 latach na plusie leasing hamuje. Dynamika rynku to -2,4%

Ostatnimi czasy leasing w naszym kraju miał się bardzo dobrze. Wygląda jednak na to, że coś się w tej kwestii zmienia. Najnowsze dane Związku Polskiego Leasingu wskazują, że odnotowana na przestrzeni trzech kwartałów br. dynamika rynku była ujemna. Wyjątkiem okazało się jedynie finansowanie maszyn i urządzeń oraz środków transportu ciężkiego, ale i w przypadku tych segmentów trudno jest mówić o oszałamiających wzrostach.

pojazdów osobowych i dostawczych do 3,5 tony (43,1%), maszyny i inne urządzenia – w tym IT (29%), środki transportu ciężkiego (26,3%).

Leasing – wyniki w poszczególnych segmentach



Pojazdy osobowe i dostawcze do 3,5 tony

Maszyny i inne urządzenia oraz środki transportu ciężkiego

Na rynku leasingu mamy zbliżoną sytuację do tej, która miała miejsce w 2012 roku, kiedy nasz sektor wyhamował z dwucyfrowego wzrostu do poziomu z 2011 roku. Z tą jednak różnicą, że wówczas spowolnienie trwało bardzo krótko i już w kolejnym roku tempo wzrostu wróciło do poziomu dwucyfrowego. Tym razem z uwagi na wyraźne sygnały płynące z gospodarki, dotyczące zmniejszającej się dynamiki PKB, spodziewamy się wyhamowania także rozwoju rynku leasingu. W kolejnym 2020 roku oczekujemy dodatnich wyników tj. powrotu do poziomu finansowania branży leasingowej z roku 2018. Jednak przewidywany wzrost nie będzie już dwucyfrowy” - powiedział Andrzej Sugajski, dyrektor generalny Związku Polskiego Leasingu.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Leasing - struktura po III kw. 2019 Największy udział w strukturze rynku (43,1%) należał do pojazdów osobowych i dostawczych do 3,5 tony (43,1%) Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Z komunikatu opublikowanego przez ZPL wynika, że na przestrzeni trzech pierwszych kwartałów br. działające w naszym kraju firmy leasingowe sfinansowały aktywa warte łącznie 56,9 mld zł, co oznacza, że pod względem dynamiki znalazły się pod kreską (-2,4% r/r).Największy udział w strukturze rynku należał do:Udział nieruchomości i innych aktywów był nieznaczny (poniżej 1%).Jak podaje ZPL, najliczniejszą grupę korzystających z leasingu (ok 71,4%) stanowili klienci o obrotach do 20 mln zł, do których zaliczają się mikro i małe firmy. 28,3% to klienci o obrotach powyżej 20 mln zł, a klienci indywidualni to 0,2%. Finansowanie sektora publicznego w dalszym ciągu pozostaje marginalne.ZPL przyjrzał się również, jak branża ocenia koniunkturę. Z odpowiedzi udzielonych przez respondentów wynika, że w IV kwartale br. firmy leasingowe oczekują nieznacznego wzrostu zatrudnienia, ale też pogorszenia jakości portfela. Jednocześnie w ostatnim kwartale roku firmy spodziewają się wyraźnego przyspieszenia aktywności sprzedażowej. Wyższy poziom finansowania jest oczekiwany we wszystkich badanych grupach środków trwałych, a wyraźne wzrosty finansowania mają dotyczyć pojazdów lekkich oraz maszyn i IT. Zdecydowanie słabsze, ale wciąż jeszcze pozytywne perspektywy rysują się dla finansowania środków transportu ciężkiego. Dodatnią dynamikę wzrostu w IV kw. br. powinien uzyskać również sektor finansowania nieruchomości.Prognoza wyników wyraźnie pokazuje, że po 6 latach dynamicznego rozwoju leasing zaczyna ostre hamowanie. Dynamika sektora lna koniec 2019r. może wynieść -4,5% r/r. W 2019r. firmy leasingowe mogą udzielić łącznego finansowania o wartości 78,8 mld zł.Firmy leasingowe w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy tego roku sfinansowały pojazdy lekkie o łącznej wartości 24,5 mld zł, co stanowiło wynik o -8,5 proc. niższy przed rokiem. W ramach tej kategorii rynku raportowane są zarówno samochody osobowe , które odnotowały ujemną (-10,6 proc. r/r) dynamikę, jak i pojazdy dostawcze do 3,5 tony (+3,8 proc. dynamika r/r). W tym segmencie rynku przeważają umowy dotyczące finansowania samochodów osobowych (83 proc. udział) nad pojazdami dostawczymi do 3,5 tony (17 proc. udział).Drugim obszarem bardzo istotnym dla branży leasingowej jest finansowanie maszyn i innych urządzeń (w tym IT). Ten segment rynku wyróżnił się +4,8 proc. dynamiką wzrostu (r/r), dzięki sfinansowaniu przez firmy leasingowe aktywów o łącznej wartości 16,5 mld zł (dane po trzech kwartałach tego roku). W tym segmencie rynku dodatnie dynamiki były obserwowane w zakresie finasowania maszyn budowalnych (+4,3% r/r), maszyn do produkcji tworzyw sztucznych i obróbki metali (+4,2% r/r), IT (+14,9% r/r) czy innych maszyn (+22,8% r/r), natomiast w strefie spadków pozostawało finasowanie maszyn rolniczych (-7,7% r/r), maszyn poligraficznych (-12,7% r/r), maszyn dla przemysłu spożywczego (-8,7% r/r) czy sprzętu medycznego (-10,7% r/r).Od stycznia do końca września 2019r., firmy leasingowe podpisały także nowe kontrakty, odnoszące się m.in. do takich aktywów jak ciągniki siodłowe, naczepy/przyczepy, pojazdy ciężarowe powyżej 3,5 tony, autobusy, samoloty, statki czy środki transportu kolejowego, o łącznej wartości niemal 15 mld zł. Dynamika finansowania środków transportu ciężkiego po trzech kwartałach br. wyniosła +0,5 proc. (r/r). Finansowanie ciągników siodłowych w omawianym okresie wzrosło o +4,7% r/r, pojazdów ciężarowych powyżej 3,5 tony o +1,6% r/r, samolotów, statków i środków transportu kolejowego o +4,5% r/r, a pozostałych pojazdów o +23,8% r/r. Ujemne dynamiki uzyskało finansowanie naczep i przyczep (-2,3% r/r) oraz autobusów (-29,8% r/r).Od początku roku do końca września br. branża leasingowa sfinansowała także nieruchomości warte 0,4 mld zł, przy ujemnej dynamice finansowania na poziomie -20,6% r/r.