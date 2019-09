Leasing maszyn budowlanych dogania rolnictwo

Na przestrzeni I półrocza br. firmy leasingowe sfinansowały maszyny i urządzenia budowlane warte ponad 1,85 mld zł, co oznacza wzrost na poziomie 7 proc r/r - wynika z ostatnich danych Związku Polskiego Leasingu. Po raz kolejny numerem jeden wśród leasingodawców branży budowlanej okazał się EFL. Umowy zawarte przez niego w analizowanym okresie opiewały na 333 mln zł, co daje roczny wzrost na poziomie aż 12 proc.

- Sądzimy, że ten trend będzie kontynuowany do końca tego roku – tym bardziej, że jak wynika z naszego ostatniego pomiaru Barometr EFL, sami przedstawiciele branży budowlanej wskazują na rosnące zamówienia na ich usługi oraz większe inwestycje. A duża część zakupów w budownictwie jest właśnie finansowana leasingiem. Koniunkturę mogą jednak przerwać trudności w skompletowaniu pracowników – właściwie co kwartał więcej firm zgłasza ten problem jako czynnik mogący wpłynąć niekorzystnie na ich działalność – mówi Adam Linkiewicz Mebadżer ds. Rozwoju Rynków w EFL.

Maszyny budowlane gonią rolnicze

- Z przewagą maszyn rolniczych nad budowlanymi na rynku leasingu mamy do czynienia już od kilku lat, choć dystans między tymi dwiema kategoriami istotnie się zmniejsza. Na koniec pierwszego półrocza ubiegłego roku wartość maszyn wyleasingowanych przez rolników była wyższa o ponad 700 mln zł niż przez firmy budowlane (2,5 mld zł vs. 1,7 mld zł), podczas gdy na koniec czerwca tego roku już tylko o 300 mln zł (2,2 mld zł vs. 1,9 mdl zł) – mówi Adam Linkiewicz.

Popyt na usługi budowlane może zahamować brak pracowników

Eksperci EFL podkreślają przy tym, że po pierwszej połowie br. dynamika jest niemal dziesięciokrotnie niższa aniżeli w analogicznym okresie poprzedniego roku (u schyłku czerwca 2018 roku wynosiła ona aż 64 proc.). Tak jednak czy inaczej, maszyny budowlane należą do najczęściej leasingowanych kategorii sprzętu i jako jednym z nielicznych udało im się zanotować wzrost w pierwszych sześciu miesiącach bieżącego roku.Maszyny budowlane należą do najchętniej leasingowanych sprzętów i pod tym względem ustępują jedynie maszynom rolniczym. Dane Związku Polskiego Leasingu potwierdzają, że w I połowie br. firmy leasingowe sfinansowały maszyny budowlane warte przeszło 1,85 mld zł, co oznacza roczną dynamikę na poziomie 6,6 proc.Subindeks Barometru EFL dla branży budowlanej na III kwartał br. wyniósł prawie tyle samo co kwartał wcześniej (57 pkt. vs. 57,3 pkt.) i pozostaje daleko od rekordowego wyniku z IV kwartału 2017 roku (66,7 pkt.). Na wynik, podobnie jak w II kwartale, wpływ miał głównie sprzedażowy optymizm wśród firm budowlanych. 4 na 10 spodziewa się wzrostu obrotów. Ponadto, przedstawiciele branży mają większy niż w poprzednim pomiarze apetyt na inwestycje. Ich wzrost planuje blisko 28 proc. zapytanych, w II kwartale wskaźnik ten wyniósł ponad 17 proc.Wśród czynników mogących wpłynąć negatywnie na sytuację przedsiębiorstwa budowlanego w III kwartale 2019 roku, zapytani w pierwszej kolejności wskazali na brak pracowników. Takiej odpowiedzi udzieliło aż 3 na 4 zapytanych przedstawicieli branży (75 proc.), najwięcej wśród wszystkich sześciu badanych branż.