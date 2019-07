Największe firmy budowlane na świecie. Jak sobie radzą?

Firma Deloitte opublikowała dane pochodzące z raportu „Global Powers of Construction 2018” - opracowania, którego autorzy pochylili się nad kondycją stu największych firm budowlanych na świecie, poddając analizie m.in. ich pozycję na rynku, przychody, kapitalizację giełdową, umiędzynarodowienie czy rentowność. Jego lektura dowodzi, że łączne przychody badanych przedsiębiorstw zanotowały wzrost na poziomie 10 proc. Wiodący gracze rozwijają działalność przede wszystkim za sprawą ekspansji na nowe rynki oraz dywersyfikacji działalności.

Niepewne nastroje inwestorów

– Spadek kapitalizacji giełdowej firm w rankingu jest wypadkową wielu czynników. Przede wszystkim to wynik obaw inwestorów przed ryzykiem. Charakteryzuje ich ostrożne podejście ze względu na rosnące zagrożenie recesji gospodarczej, wojnę handlową między Chinami i USA oraz wzmożoną niepewność polityczną w Europie – mówi Maciej Krasoń, Partner, Lider Sektora Nieruchomości i Budownictwa w Europie Środkowej, Deloitte.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Production Perig - Fotolia.com Rynek budowlany rośnie piąty rok z rzędu Łączne przychody stu największych światowych przedsiębiorstw budowlanych wzrosły w skali globalnej rok do roku o 10 proc.

Dwie ścieżki rozwoju

Obiecujące prognozy

– Przemysł budowlany ma bezpośredni wpływ na kondycję gospodarki światowej. Rozbudowana infrastruktura przyczynia się do wzrostu PKB, co z kolei wpływa na produktywność i konkurencyjność podmiotów oraz rozwój współpracy gospodarczej – podsumowuje Maciej Krasoń.

Jak wynika z raportu, aż 45 ujętych w zestawieniu firm budowlanych może cieszyć się dwucyfrowymi wzrostami. Na pierwszym miejscu uplasowała się pochodząca z Państwa Środka grupa China State Construction Engineering Corp. Ltd., której przychody osiągnęły poziom 181 mld dolarów. Kolejne trzy miejsca również zdominowali Chińczycy, mowa tu o China Railway Group Ltd. (112 mld dolarów), China Railway Construction Corp. Ltd. (110 mld dolarów) oraz China Communications Construction Group Ltd. (74 mld dolarów).Do chińskich firm budowlanych należy 41 proc. całkowitych przychodów badanej setki przedsiębiorstw, ale najwięcej firm (15) z rankingu pochodzi z Japonii. W TOP 100 znajdziemy również 44 przedstawicieli Starego Kontynentu, chociaż na próżno tu szukać polskiej spółki . Najwyżej spośród europejskich firm budowlanych uplasowały się francuskie Vinci, hiszpańskie ACS i francuskie Bouygues , odpowiednio na 5., 6., i 8. pozycji. Całkowite przychody tej trójki ze sprzedaży wyniosły ponad 136 mld dolarów.Całkowita kapitalizacja, czyli wartość giełdowa spółek, w 2018 roku zmalała. Zagregowana wartość kapitalizacji dla pierwszej trzydziestki firm budowlanych pod koniec 2018 roku wyniosła 428 mld dolarów, to mniej o 8 proc. niż w 2017 roku.Pomimo znacznego spadku względem ubiegłego roku, francuska firma Vinci odnotowała najwyższą wartość kapitalizacji giełdowej, z wynikiem 49 mld dolarów w 2018 roku.Z raportu Deloitte wynika, że najczęstszymi strategiami firm budowlanych w celu zwiększenia przychodów są ekspansja zagraniczna oraz dywersyfikacja działalności. Już teraz badane firmy generują 21 proc. całkowitych przychodów poza rynkiem rodzimym. Najbardziej umiędzynarodowione przedsiębiorstwa pochodzą z Europy – tam odsetek przychodów z działalności zagranicznej wynosi 57 proc., a najbardziej międzynarodową spółką jest hiszpańska ACS, która poza granicami rodzimego kraju generuje aż 86 proc. całkowitych przychodów. Strategia dywersyfikacji usługowej jest natomiast częściej obierana w USA i w Azji. Średnio 40 proc. przychodów firm indyjskich, południowokoreańskich oraz amerykańskich pochodzi z działalności innej niż budowlana. – Działalność inną niż budowlana cechuje wyższa marża operacyjna. W ten sposób rankingowa setka wygenerowała 22 proc. całkowitych przychodów – mówi Łukasz Michorowski, Partner Associate w Dziale Audytu, Deloitte. Wśród działań innych niż budowlane, ankietowani wymieniają m.in. rozwój nieruchomości, koncesję czy działania związane z sektorem energetycznym.Przewiduje się, że podczas gdy światowa gospodarka do 2022 roku będzie rosła w tempie od 2,5 do 3 proc. rocznie, dla sektora budowlanego ta dynamika może wynieść aż 3,6 proc. z szacowanymi przychodami na 2025 rok w wysokości 15 bln dolarów. Sytuacja w Unii Europejskiej wygląda równie obiecująco – po licznych turbulencjach będących pokłosiem kryzysu finansowego, rynek budowlany w UE rośnie już piąty rok z rzędu. Według danych Eurostatu, średnia produkcja budowlana dla krajów UE w 2018 roku wzrosła o 2 proc. względem 2017 roku, osiągając największą dynamikę wzrostu na Węgrzech (17,5 proc.) i w Polsce (11,4 proc.).