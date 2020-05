Bilans pandemii: zwolnienia z pracy w co 8. firmie, mają być kolejne

O tym, że pandemia negatywnie przełoży się na przychody wielu rodzimych firm, wiadomo było już na jej początku. Ostatnie badania zrealizowane przez Polski Instytut Ekonomiczny i Polski Fundusz Rozwoju tylko to potwierdzają. Na przełomie kwietnia i maja o dającym się odczuć spadku przychodów mówiło 67 proc. firm, a więc o 10 p.proc. więcej niż miesiąc wcześniej. W świetle tych deklaracji doniesienia o zwolnieniach pracowników nie są zaskoczeniem. Do tej pory zdecydowało się na nie 12 proc. respondentów, taki też odsetek planuje je kontynuować w najbliższej przyszłości. Pewnym optymizmem może napawać fakt, że jeszcze pod koniec marca rzesza firm planujących redukcję etatów była ponad dwukrotnie większa.



Obraz wyłaniający się z naszych badań pokazuje, że pomimo coraz częściej pojawiających się prognoz o kilkuprocentowym spadku PKB w 2020 r., firmy nie nastawiają się na głęboki i długotrwały kryzys, chcą raczej przeczekać najgorsze w kondycji umożliwiającej im jak najszybszy start do nowej normalności – dodaje Piotr Arak.

W firmach jest gorzej…

…ale rynek pracy odżywa

Jak będą wyglądać najbliższe miesiące?

- 61 proc. przedsiębiorstw zgłasza, że utrzyma dotychczasowe wynagrodzenia. To wynik, który pozwala ocenić, że polskie firmy nauczyły się funkcjonować w warunkach wyjątkowo trudnego otoczenia. Z drugiej strony, spośród firm planujących zwolnienia z pracy, 26 proc. deklaruje zwolnienia dotykające 25-50 proc. załogi, a więc relatywnie duże. Należy pamiętać, że cały czas obserwujemy reakcje krótkoterminowe. W tej chwili wchodzimy w tryb pośredni między normalnym funkcjonowaniem gospodarki a lockdownem, z którym gospodarka mierzyła się do niedawna. Najbliższe tygodnie upłyną pod znakiem dostosowywania się firm do aktywności w nowych warunkach i dopiero wtedy będziemy w stanie ocenić, w jakiej kondycji polskie przedsiębiorstwa wychodzą z szoku – podsumowuje Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Jak podkreśla Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego, ostanie tygodnie upłynęły pod znakiem intensywnych zmian w gospodarce. W tym czasie zmieniały się również nastroje przedsiębiorców. Jeszcze przed miesiącem wśród polskich firm panowała ogromna niepewność i - co za tym idzie - skrajny w zasadzie pesymizm. Obecne oceny są już nieco bardzie urealnione.I wprawdzie z bieżących deklaracji respondentów wynika, że zwolnienia pracowników miały miejsce u co 8. z nich, a blisko co 5. firma (18 proc.) podjęła decyzję o cięciach płac, to jednocześnie odsetek firm deklarujących posiadanie środków umożliwiających ich przetrwanie przez ponad 3 miesiąca sięga dziś całkiem pokaźnych 38 proc. To o 12 pp. więcej niż jeszcze miesiąc temu. Pomimo to nadal 12 proc. firm planuje dalsze zwolnienia z pracy.Powszechnym zjawiskiem jest spadek nowych zamówień. Na koniec kwietnia spadku popytu doświadczyło 66 proc. firm. Z kolei najtrudniejsza sytuacja przychodowa występuje w sektorze mikrofirm i w handlu. 74 proc. mikroprzedsiębiorstw i 75 proc. przedsiębiorstw handlowych zanotowało zmniejszenie sprzedaży w porównaniu z wynikami z marca. Ważną informacją są poprawiające się deklaracje względem przewidywanej płynności finansowej przedsiębiorstw. W grupie badanych firm, 52 proc. dużych, 45 proc. średnich, 36 proc. małych i 31 proc. mikro przyznaje, że dysponuje środkami umożliwiającymi im funkcjonowanie dłużej niż kwartał.Co ciekawe, w tej sytuacji w niewielkim stopniu zmniejszyło się wykorzystanie głównych narzędzi finansujących działalność firm. Obecnie 44 proc. firm korzysta z leasingu, a 38 proc. z kredytów bankowych. Są to wyniki porównywalne do sytuacji sprzed kryzysu, gdy te odsetki wynosiły odpowiednio 45 proc. i 41 proc. Natomiast ponad połowa firm korzystających z tych narzędzi deklaruje, że skala ich finansowania dzięki tym rozwiązaniom jest większa niż przed pandemią. Z kolei w przypadku kredytów kupieckich, widać jeszcze większy udział wzrostowy po stronie skali finansowania, bo przyznaje się do nich 60 proc. z pośród 19 proc. korzystających firm.Wśród przebadanych firm, 12 proc. dokonało zwolnień pracowników. Sektor handlowy oraz duże i średnie przedsiębiorstwa to też miejsca, gdzie wystąpiła największa redukcja zatrudnienia, przy czym należy zaznaczyć, że 60 proc. zwolnień z pracy dotyczyło 1-25 proc. załóg. Z kolei w sektorze usługowym oraz w mikrofirmach dominuje strategia obniżania wynagrodzeń obejmujących całe załogi. Jeżeli chodzi o dalsze działania przedsiębiorstw, to 21 proc. z nich planuje obniżanie wynagrodzeń i będą to niezmiennie głównie mikrofirmy oraz przedsiębiorstwa z sektora usługowego. W porównaniu z deklaracjami z marca i kwietnia, jest to wynik odpowiednio o 25 pp. i 11 pp. niższy.Analizując odpowiedzi firm trzeba mieć na uwadze, że istotne znaczenie dla ich sytuacji oraz deklarowanych działań na przyszłość mają działania ze strony rządu. Na ich plany i działania wpływają zarówno wdrożenia kolejnych rozwiązań w ramach Tarcz Antykryzysowych, jak również kolejne etapy odmrażania gospodarki. Dlatego nie powinno dziwić, że chociaż większość firm wciąż planuje zwolnienia z pracy i ograniczenia wynagrodzeń, to 8 proc. badanych deklaruje zwiększanie zatrudnienia. Tak jest w przypadku 11 proc. przedsiębiorstw handlowych i 9 proc. usługowych, a także wśród 10 proc. firm dużych.