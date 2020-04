Zakupy online cieszą się wśród Polaków coraz większą popularnością. I nie ma w tym kompletnie nic zaskakującego - w końcu przecież dają nam wygodny i szybki dostęp do całej gamy produktów i usług, a często również gwarantują niższe ceny od tych, które oferują nam sklepy stacjonarne. O ich walorach przekonujemy się zwłaszcza dziś w czasie obostrzeń związanych z pandemią.

Bezpieczne zakupy online - 7 praktycznych wskazówek

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe 7 zasad bezpiecznych zakupów online Ustaw powiadomienia o nowych transakcjach – dzięki temu zyskujesz wgląd do aktywności na swoim koncie Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Polska branża e-commerce absolutnie nie powinna narzekać na marazm, a dynamika jej rozwoju bez wątpienia może być obiektem zazdrości zagranicznej konkurencji. Za taki obrót spraw odpowiada m.in. coraz to większa ilość sklepów internetowych , które oferują nam produkty i usługi ze wszystkich możliwych kategorii, a także ciągle powiększająca się rzesza e-kupujących - z raportu „E-commerce w Polsce 2019” wynika, że zakupy online robi już 62% Polaków.Aby odsetek e-konsumentów mógł nadal piąć się w górę, konieczne jest zapewnienie im bezpieczeństwa płatności i transakcji, w tym przeciwdziałanie oszustwom i niesienie pomocy w razie nieautoryzowanego użycia karty. Stosowne kroki w tym celu podejmują zarówno organizacje płatnicze, jak i banki, a swoją cegiełkę do tego mogą dołożyć i sami kupujący. Jak przyczynić się do tego, aby zakupy online były rzeczywiście bezpieczne. Oto, co w tej kwestii radzi nam Visa.- nowe europejskie regulacje nakładają na banki wymóg pytania o dodatkowe potwierdzenie, że osoba dokonująca transakcji jest do tego uprawniona. Jeśli masz taką możliwość, stosuj takie metody weryfikacji tożsamości na smartfonie lub w aplikacji mobilnej banku, jak odcisk palca, czy rozpoznawanie twarzy. To znacznie ułatwi i przyspieszy proces bezpiecznego płacenia online.– płacąc w internecie, sprawdzaj czy adres URL strony internetowej zaczyna się od „https://" - litera „s" na końcu wskazuje na bezpieczne połączenie.– dzięki tej usłudze, Twój bank ma możliwość odzyskania środków od banku detalisty, w sytuacji niedostarczenia usług bądź produktów opłaconych kartą Visa lub gdy dany sklep przestał istnieć. Dotyczy to także takich przypadków jak: odwołanie lotu, spowodowane bankructwem linii lotniczych, lub dostarczenie przez sprzedawcę koszulki w za dużym rozmiarze i odmowa przyjęcia zwrotu towaru. Jeśli w takich sytuacjach nie możesz porozumieć się ze sprzedawcą, a strata nie jest pokryta przez ubezpieczenie lub Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, masz możliwość skontaktowania się ze swoim bankiem, który może pomóc w odzyskaniu wydanych pieniędzy. Chargeback nie daje gwarancji zwrotu środków, ale warto mieć świadomość takiej możliwości oraz tego, że Visa obliguje bank do zapoznania się ze sprawą i jej sprawiedliwej oceny.– zachowaj czujność otrzymując podejrzane lub niespodziewane maile i telefony. To może być próba uzyskania Twoich wrażliwych danych, takich jak: numer konta, login lub hasło. Jeśli masz wątpliwości, nie klikaj w linki, nie otwieraj załączników i nie pobieraj plików.– dzięki temu zyskujesz wgląd do aktywności na swoim koncie. Jeśli zauważysz nietypowe płatności, które nie były przez Ciebie dokonywane, od razu powiadom swój bank. Płatność kartą Visa, także dodaną do smartfona, gwarantuje, że w przypadku nieuzasadnionego obciążenia rachunku, jej właściciel ma możliwość otrzymania zwrotu pieniędzy zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym banku.– kiedy zapisujesz swoją kartę na smartfonie lub w aplikacji sklepu, informacje wrażliwe są często zastępowane przez cyfrowy token. To oznacza, że dane Twojej karty nie są przechowywane, co zwiększa ich bezpieczeństwo. W niektórych sklepach możesz zapłacić za zakupy za pomocą jednego kliknięcia – wystarczy uruchomić usługę, potwierdzić, że karta należy do Ciebie i możesz już szybko i wygodnie płacić za swoje zakupy, bez konieczności każdorazowego wprowadzania danych karty.– instaluj najnowsze wersje oprogramowania na swoim komputerze, tablecie lub telefonie. Firmy technologiczne ciężko pracują nad zapewnieniem bezpieczeństwa – aktualizując oprogramowanie poprawiasz ochronę swoich danych.Jeśli masz podejrzenie, że doszło do transakcji oszukańczej, skontaktuj się ze swoim bankiem i wyjaśnij sytuację. Bank często jest w stanie pomóc w odzyskaniu pieniędzy.