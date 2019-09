Klikasz i masz. 7 aplikacji mobilnych do zarabiania

Technologie są dziś rozpędzone do granic możliwości, a na rynku co rusz pojawiają się technologiczne nowinki. Dziś mamy już nawet sposoby, aby za pomocą smartfona powiększyć swój budżet. Mowa tu o zdobywających coraz to większą popularność aplikacjach mobilnych do zarabiania. Dzięki nim możemy uzbierać nie tylko „kieszonkowe”, ale nawet bardziej okrągłe sumy. Poznajcie kilka takich rozwiązań.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Aplikacja Aplikacje do zarabiania pieniędzy stają się coraz popularniejsze

to rodzima przedstawicielka aplikacji mobilnych służących zarabianiu. Zadaniem jej użytkownika jest realizacja prostych zadań zlecanych przez producentów. Po zalogowaniu się do niej widzimy listę dostępnych zleceń. Dotyczą one np. znalezienia i sprawdzenia poprawności funkcjonowania ekranu LED, wyszukania kosmetyków, sfotografowania sklepowej półki z danym asortymentem czy przepisania cen wybranego towaru. Użytkownik wybiera zadanie, które chce zrealizować i udaje się we wskazane miejsce. Wynagrodzenie wpływa na jego konto PayPal jeszcze tego samego dnia. Zlecenia mają różną wartość, od kilku do kilkudziesięciu złotych. Z aplikacji mogą korzystać zarówno użytkownicy smarfonów z Androidem , jak i iPhone'ów.to jedna z nowszych aplikacji, która od niedawna działa na polskim rynku. Apka jest wersją mobilną platformy rekrutacyjnej, która pozwala zarabiać poprzez polecanie znajomych do pracy. Jeśli rekomendowany kandydat zostanie zatrudniony, MatchMaker, czyli osoba, która go poleciła, otrzyma prowizję wynoszącą średnio 2100 zł. Od 26 sierpnia do 8 września trwa na platformie specjalna akcja - Festiwal CV. Polega on na tym, że w tym okresie zarabia się pieniądze za samo wgranie CV znajomego na platformę (oczywiście za jego zgodą), bez względu na dalszy wynik rekrutacji. Wystarczy zarejestrować się lub zalogować jako MatchMaker, kliknąć w „Mój profil”, a następnie użyć funkcji „Dodaj nowego kandydata”, by przesłać CV jednej osoby lub kilku. Za każde przesłane CV , po weryfikacji zgody i danych kandydata, zostanie wypłacone wynagrodzenie w wysokości 50 złotych. Każdy może polecić do 20 kandydatów, czyli zarobić nawet 1000 złotych! Kwota ta jest pewna i gwarantowana, jeśli CV spełnia podstawowe warunki: należy do rzeczywistej osoby, która wyrazi zgodę w linku potwierdzającym rejestrację na platformie, jest obywatelem kraju UE i zna angielski. Aplikacja dostępna jest zarówno dla smartfonów wyposażonych w system operacyjny Android, jak i iOS.to holenderska aplikacja mobilna, która pod względem rodzaju zleceń i wynagrodzenia przypomina BuzzBee. Roamler wprowadza swoich użytkowników w rolę tajemniczego klienta, który ma do zrealizowania zadania o różnym stopniu trudności: od odwiedzenia konkretnego sklepu i przetestowania tam produktu, po prezentację sposobu jego użytku w domu. Zlecenia mają różną wartość, od kilku do kilkudziesięciu złotych. Aplikacja dostępna zarówno dla smartfonów wyposażonych w system operacyjny Android, jak i iOS.to polsko-szwedzka aplikacja mobilna i strona internetowa. Skierowana jest przede wszystkim do pasjonatów fotografii oraz tych, którzy nie rozstają się ze swoim smartfonem i dodatkowo chcą na tym zarobić. Jej użytkownicy mają możliwość wystawienia na wirtualnej giełdzie zrobionych przez siebie zdjęć. Każda fotografia kosztuje 10 dolarów, a zysk z jej sprzedaży dzielony jest po połowie między autorem a serwisem Foap. Tę samą fotkę można sprzedawać wielokrotnie. Po zakupie nabywca otrzymuje pełną komercyjną licencję na jej użytek, w tym na edycję zdjęcia. Aplikacja dostępna zarówno dla smartfonów wyposażonych w system operacyjny Android, jak i iOS.to aplikacja dla „leniwych”, którzy chcą zarobić trochę pieniędzy praktycznie bez wysiłku. Wystarczy zarejestrować swój numer telefonu, a resztą zajmą się administratorzy i partnerzy aplikacji. Użytkownicy co pewien czas otrzymują testowe wiadomości, dzięki którym zarabiają. W ten sposób firmy sprawdzają zasięg swoich kampanii i systemów. SMS-y można ignorować i ich nie odczytywać. Każdy przychodzący SMS to zysk 0,02 euro. Dziennie można dostać po kilka takich wiadomości, które szacunkowo w ciągu miesiąca przyniosą dochód 1 euro. Wypłaty nazbieranych pieniędzy są możliwe od co najmniej 2 euro. Make Money pozwala także na pozyskanie dodatkowej kwoty dzięki systemowi poleconych. Za każdego poleconego otrzymuje się 0,25 euro. Aplikacja dostępna wyłącznie dla smartfonów wyposażonych w system operacyjny Android.to jeszcze jedna apka dla tych, którzy nie lubią się zbyt wysilać. Zarabia się „jednym kliknięciem”. Trzeba tylko odblokować ekran telefonu, by wyświetlały się spersonalizowane reklamy, np. z najnowszymi trendami. Użytkownicy na start otrzymują 20 punktów. Każde odblokowanie ekranu ma różną wartość, od kilku do kilkunastu punktów. Zebrane 100 punktów to dolar. Wypłaty są możliwe od 2 dolarów (200 punktów). Użytkownik ma do wyboru trzy sposoby wypłat: przelew bankowy, karty podarunkowe do konkretnych sklepów lub datek na cele charytatywne. Co ważne, według twórców ta aplikacja nie wpływa znacząco na wydajność smartfona ani na szybsze zużycie baterii. Aplikacja dostępna wyłącznie dla smartfonów wyposażonych w system operacyjny Android.to aplikacja mobilna skierowana do pasjonatów gier zręcznościowych i łamigłówek, która pod względem sposobu wynagrodzenia przypomina SlideJoy. Użytkownicy zarabiają układając puzzle, robiąc wykreślanki czy testując inne proste gry i zabawy. Każdy wygrany poziom i najlepszy wynik są nagradzane: od 50 do 200 dolarów. W aplikacji do osiągnięcia są dwa poziomy punktowe: Pro za 9000 i Master za 12 000. Dokładna liczba punktów potrzebnych do pierwszej wypłaty nie jest oficjalnie podawana, ale użytkownicy tej gry informują, że jest to długotrwały proces. Ponadto, PlaySpot pozwala zarobić dodatkowo więcej, dzięki oglądaniu wideo i wypełnianiu ankiet. Aplikacja dostępna zarówno dla smartfonów wyposażonych w system operacyjny Android, jak i iOS.Mobilne aplikacje do zarabiania pieniędzy stają się coraz popularniejsze. Dzięki nim, przy niewielkim wysiłku, można zarobić od kilku złotych do nawet tysiąca. Można więc przypuszczać, że na rynku będą pojawiać się coraz to nowsze programy tego typu.