Koronawirus winduje sprzedaż laptopów. Wzrost przekracza 800 proc.

Wprawdzie trwająca pandemia i związana z nią niepewność jutra są czynnikiem, który raczej odstrasza nas od większych zakupów, to jednak są takie kategorie, które na koronawirusie wyraźnie zyskują. Mowa tu o komputerach przenośnych, laptopach i notebookach. Santander Consumer Bank sprawdził, jak przedstawia się ich obecna sprzedaż na tle ubiegłorocznej. Wzrosty mogą przyprawiać o zawrót głowy.

- Z naszych danych wynika, że epidemia zweryfikowała plany zakupu przede wszystkim dodatkowych komputerów, bo laptopy są w tej chwili potrzebne w każdym domu, ale także sprzętu domowego – Polacy zaczynają doposażać swoje mieszkania. Widać też większe zainteresowanie np. zakupem konsol do gier. Ponieważ sklepy stacjonarne AGD/RTV są zamknięte, przenieśliśmy swoje zakupy do sieci. - mówi Agnieszka Kociemska, zastępca dyrektora Pionu Kredytów Konsumenckich Santander Consumer Banku. - Kredyt ratalny online daje bowiem możliwość zakupu niezbędnych w tym momencie sprzętów, na które nie moglibyśmy sobie normalnie pozwolić, bez wychodzenia z domu - przypomina.

Gwałtowny wzrost sprzedaży laptopów i notebooków nie powinien być właściwie żadnym zaskoczeniem. W związku z pandemią pokaźna rzesza polskich pracowników musiała przecież przestawić się na home office , a komputerów na cito zaczęły potrzebować również uczące się zdalnie dzieci.Z danych zebranych przez Santander Consumer Bank wyraźnie wynika, że zapotrzebowanie to znalazło odzwierciedlenie w zachowaniach konsumentów - odnotowana w marcu i na początku kwietnia br. ratalne sprzedaż online w segmencie komputerów przenośnych, laptopów i notebooków wzrosła o przeszło 1300 procent. Jak wyglądało to w poszczególnych kategoriach?Jak czytamy w komunikacie z badania, w marcu i na początku kwietnia względem analogicznego okresu minionego roku, ratalna sprzedaż laptopów wzrosła aż o 825 proc., a notebooków o 566 proc. Na czele produktów cieszących się większym niż zwykle zainteresowaniem kupujących znalazły się także telewizory, ta kategoria zanotowała wzrost o 155 proc., oraz smartfony (133 proc.).Dość zaskakująco przedstawia się przy tym fakt, że Polacy chętniej zaciągali kredyty ratalne także na sprzęt AGD. Bardzo popularnym wyborem były ostatnio pralki (wzrost o 112 proc.) i odkurzacze (111 proc.).Wiele wskazuje na to, że zarówno popularność e-commerce - do zakupów internetowych dołączyły bowiem grupy nigdy wcześniej nie korzystające z tego kanału - jak i możliwość wykonywania wszystkiego zdalnie, staną się silnym rynkowym trendem. Ograniczenia dotyczące handlu i zakazu przemieszczania się będą obowiązywały według najnowszych wytycznych rządu do 19 kwietnia. Z kolei przerwa w działaniu szkół będzie trwała przynajmniej do 26 kwietnia.