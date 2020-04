Koronawirus: gdzie już brakuje ofert pracy?

Międzynarodowy rynek pracy wyraźnie odczuwa negatywne skutki pandemii. Jak pisze Adzuna, w przypadku Wielkiej Brytanii mamy do czynienia z 35% spadkiem publikowanych ofert pracy, podobna sytuacja obserwowana jest również w USA (30%) i w Kanadzie (26%). W Polsce ogłoszeń też jest mniej, ale w tej trudnej sytuacji na podkreślenie zasługuje bez wątpienia delikatny wzrost zapotrzebowania na pracowników branży IT, produkcji oraz logistyki i zaopatrzenia.

Spadek zapotrzebowania na siłę roboczą na światowym rynku pracy

Zauważalny spadek ilości ofert pracy w Polsce

Nieznaczny wzrost zapotrzebowania na pracowników

Zmiany w ilościach ofert pracy publikowanych w Polsce na Adzuna.pl Największe spadki ilości ofert objęły PR, marketing i reklamę oraz gastronomię i hotelarstwo.

Rekrutacje online, gdzie można oferty pracy podczas kwarantanny

Jak czytamy w komunikacie opublikowanym przez firmę Adzuna.pl, rozprzestrzeniająca się pandemia koronawirusa sprawiła, że w minionym miesiącu wprowadzono kolejne obostrzenia, których konsekwencje odczuli natychmiast przedstawiciele biznesu.Wiele firm musiało podjąć bolesne decyzje o redukcji zatrudnienia. Inne z kolei zmuszone były dostosować swoją działalność do nowych realiów, co paradoksalnie wywołało wzmożony popyt na pracowników w wybranych sektorach.Oto, jak przedstawia się sytuacja w poszczególnych krajach, pod kątem ilości ofert pracy publikowanych na Adzuna w dobie pandemii i trwającej kwarantanny.Największy spadek w ilości ofert pracy zaliczyła Wielka Brytania, gdzie ilość dostępnych wakatów (zebranych na Adzuna.co.uk) spadła w 15 tygodniu aż o 35%, dla porównania w USA było to 30% a w Kanadzie 26%.W 15 tygodniu 2020 roku największy spadek pod kątem ilości wakatów zebranych na Adzuna.pl zaliczyły oferty pracy z kategorii PR i marketing (69%), gastronomia i hotelarstwo (59%) oraz turystyka (55%).Patrząc na średnie ilości wakatów dostępnych w Polsce w wyszukiwarce Adzuna.pl w 15 tygodniu br. nieznacznie zaczęło wzrastać zapotrzebowanie na pracowników branży IT, zakładów produkcyjnych, oraz logistyki.Od połowy marca na Adzuna.pl zauważalna jest również nowa tendencja w formie publikowania ofert pracy. Coraz więcej z nich zaczęło wymieniać obok pracy zdalnej, możliwość rekrutacji zdalnej.Jest to ważna informacja dla kandydata, który szuka pracy podczas kwarantanny. Choć sama praca w przyszłości będzie miała miejsce w siedzibie firmy, to sam proces rekrutacyjny odbywa się obecnie zdalnie, np. za pomocą narzędzi teleinformatycznych.W momencie pisania tego artykułu w wyszukiwarce Adzuna dostępnych było ponad 5 tysięcy ofert pracy zdalnej, lub z opcją zdalnej rekrutacji. Były to zarówno prace na umowę o pracę, kontrakty, prace na część etatu i prace tymczasowe, z różnych branży i kategorii.