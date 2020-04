Ratując budżet domowy, 2/3 Polaków zaciska pasa

Wprawdzie wielu Polaków było przygotowanych na to, że bieżący rok może okazać się nieco chudszy niż poprzedni (głośno i sporo mówiło się o nadchodzącym spowolnieniu gospodarczym), to jednak chyba nikt nie spodziewał się, że kryzys nadejdzie tak szybko i będzie miał tak ogromną skalę. Koronawirus zaskoczył wszystkich, zrewidował plany i zmusił do zmiany postaw. Jak radzimy sobie z pandemią? W jaki sposób przygotowujemy budżet domowy na jej następstwa?

Strategia zaciskania „pasa” jest oczywiście najprostsza i dostępna od ręki, stąd zapewne największy odsetek respondentów wskazywał najczęściej to rozwiązanie. Niestety, w jakiejś trudnej dziś do określenia liczbie polskich budżetów domowych, ta strategia okaże się niewystarczająca i potrzebne będą inne, często trudniejsze, rozwiązania. Oczywiście konsekwencje biznesowe dla strony podażowej, czyli producentów, usługodawców i handlowców, zależą od trafnego oszacowania i monitorowania, jaki faktyczny odsetek gospodarstw będzie zmuszony realizować tę najprostszą oraz te alternatywne strategie – komentuje Katarzyna Żakowska, Client Business Partner w GfK.

Odpowiedzi na postawione we wstępie pytania przynosi najświeższe badanie „GfK Corona Mood: dynamika zachowań konsumenckich na rynkach FMCG, dóbr trwałych i usług finansowych”. Oto, co udało się ustalić jego autorom.Blisko 7 na 10 respondentów wskazuje, że sposobem na ratowanie budżetu domowego w sytuacji pogorszenia się sytuacji finansowej jest zaciśnięcie przysłowiowego „pasa” i ograniczenie zakupów oraz wydatków. Dla 42 proc. badanych dobrym pomysłem na utrzymanie dotychczasowego standardu życia jest podjęcie dodatkowej pracy. 13 proc. wspomina z kolei o sprzedaży części majątku osobistego.Ograniczenie zakupów, czy to podstawowych artykułów codziennego użytku, czy dóbr trwałych kupowanych rzadziej, to rozwiązanie dostępne od ręki, najłatwiejsze we wdrożeniu, które będzie miało dziś trudny do oszacowania wpływ na obroty wszystkich detalistów i producentów z sektora fmcg, dóbr trwałych, elektroniki użytkowej, RTV, AGD Badanie dowodzi również, że innym sektorem, który z pewnością odczuje zmiany w zachowaniach konsumentów, będzie bankowość i usługi finansowe. W tym jednak przypadku zmiany mogą mieć zarówno negatywny, jak i pozytywny charakter. Z deklaracji respondentów wynika, że strategiami branymi przez nich pod uwagę są decyzje związane ze zmianą dotychczasowego modelu finansów domowych. Pozytywny dla branży efekt może dać zwiększony popyt na kredyty – 6 proc. respondentów rozważa wzięcie pożyczki w banku, a 2 proc. w firmie pożyczkowej. Z kolei negatywny efekt mogą przynieść strategie przeciwne – likwidacja lokat oszczędnościowych (14 proc. deklaracji) lub zaprzestanie spłacania zobowiązań, rat kredytu (5 proc. deklaracji).13 proc. respondentów deklaruje, że dla ratowania budżetu domowego rozważa możliwość skorzystania z wybranych form pomocy zaproponowanej przez rząd. 11 proc. respondentów nie spodziewa się większych problemów finansowych w najbliższym czasie. 9 proc. respondentów źródeł finansowania poszukiwać będzie w pożyczkach od rodziny i znajomych. 3 proc. jako dopuszczalne rozwiązanie przyjmuje zaprzestanie spłat zobowiązań typu czynsz i bieżące opłaty.