Jak kupujemy RTV/AGD?

Zbliża się koniec listopada, co oznacza, że niektórzy z nas żyją już nadchodzącymi promocjami. Pierwsze dwie okazje na zakupy w okazyjnych cenach to Black Friday oraz Cyber Monday. Doświadczenie pokazuje, że w czasie listopadowych obniżek Polacy dość często decydują się na kupno sprzętu RTV/AGD. Jak podchodzą do tych zakupów? Roztropnie a może z roztargnieniem? Czy preferują e-sprzedawców czy wolą udać się do sklepu, aby na własne oczy przekonać się o jakości i funkcjonalności wybranych artykułów? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie poniżej.

Black Friday oraz Cyber Monday to zwyczaje wyprzedażowe, które przywędrowały do Polski zza oceanu i szybko zadomowiły się na rodzimym gruncie, zyskując całkiem sporą rzeszę swoich zwolenników. W tym roku pierwszy ze wspomnianych dni wypada 29 listopada, a drugi – 2 grudnia. Niektórzy z nas już zacierają ręce z myślą o promocjach, które na schyłek listopada przygotują sprzedawcy. Jednocześnie warto podkreślić, że Polacy amerykańską tradycję nieco przystosowali do swoich potrzeb.Opracowane na zlecenie Wonga badanie Cyfrowe zwyczaje Polaków dowodzi, że podczas zakupu artykułów RTV/AGD towarzyszy nam spora roztropność i raczej dalecy jesteśmy od kupowania pod wpływem impulsu - siedmiu na dziesięciu Polaków przygotowuje się do zakupu artykułów RTV i AGD wykorzystując do tego internet. Najpierw szukamy informacji w sieci, czytamy opinie użytkowników i sprawdzamy testy na Youtube. Tylko 12 proc. z nas wybiera znaną z czasów sprzed internetu drogę zakupową, czyli wycieczkę do sklepu stacjonarnego i podjęcie decyzji na miejscu.36 proc. polskich kupujących nie wystarczą opinie internautów – po zapoznaniu się z nimi swoje kroki kierują do sklepu, gdzie oglądają i kupują produkty RTV/AGD. 13 proc. korzysta wyłącznie ze sklepów stacjonarnych, wspomagając się opinią sprzedawcy lub znajomych. Druga połowa z nas (48 proc.) deklaruje, że elektronikę i artykuły gospodarstwa domowego woli kupić online.Warto podkreślić, że wiek przestał być czynnikiem, który sprawia, że Polacy stronią od zakupów online. Tylko 10 proc. Polaków w przedziale 45-55 lat przy zakupie produktów RTV/AGD kieruje się od razu do sklepu stacjonarnego, w którym ogląda artykuły i finalizuje zakupy. Z grupy wiekowej 20-34 lata na takie zakupowe rozwiązanie decyduje się o 4 proc. więcej osób. To w tej grupie wiekowej jest najwyższy odsetek osób, które przy zakupach RTV/AGD nie wspierają się w ogóle internetem - młodsi okazują się w tym aspekcie bardziej konserwatywni.Jeśli przyjrzeć się zakupom w podziale na płeć, to okaże się, że kobiety znacznie częściej na pytanie o zwyczaje zakupowe odpowiadają: „Szukam informacji o sprzęcie RTV/AGD w internecie, ale następnie oglądam i kupuję go w sklepie stacjonarnym”. Taką ścieżkę zakupów wybiera 44 proc. kobiet, a tylko 29 proc. mężczyzn, którzy w badaniach częściej wskazują na finalizację zakupów w sieci niż tradycyjnym sklepie. Kolejne 13 proc. korzysta wyłącznie z tradycyjnych sklepów i nie korzysta z internetu.Nie jest żadnym zaskoczeniem waga, jaką polscy konsumenci przywiązują do kosztów. W tym przypadku zwycięża internet - aż 58 proc. z nas uważa, że zakupy online bardziej się opłacają, ponieważ sklepy w sieci mogą zaoferować lepsze ceny elektroniki i artykułów gospodarstwa domowego.Inną korzyścią, jaka płynie z internetu jest zapoznanie się z recenzjami innych kupujących. Dwie trzecie osób biorących udział w badaniu ceni sobie możliwość czytania opinii internautów o sprzęcie RTV/AGD oraz możliwość dokonania wyboru na ich podstawie. Internet przede wszystkim oferuje wygodę i większy wybór.Przed kupowaniem sprzętu RTV/AGD w internecie zniechęca nas obawa przed uszkodzeniem paczki w transporcie. Produkty elektroniczne i AGD są znacznie droższe niż inne kategorie często kupowane online, np. kosmetyki i ubrania. Jednocześnie dużo łatwiej o uszkodzenie przez kuriera paczki z delikatną elektroniką. Z tego powodu aż 40 proc. badanych boi się czy sprzęt dojedzie do nich w nienaruszonym stanie.