Sklepy internetowe. Intensywny rozwój i co dalej?

Rozwój e-commerce to właściwie nieustanna wręcz pogoń za rozlicznymi nowościami. Miniony rok upłynął sklepom internetowym na poprawie ich walorów estetycznych, ekspansji sprzedaży w różnych kanałach, ale również na coraz większym zaangażowaniu w jakość obsługi klienta oraz poprawie bezpieczeństwa zakupów. Co jeszcze? Oto, jak ubiegłe 12 miesięcy podsumowała platforma Shoper w raporcie zatytułowanym "E-commerce 360 stopni".

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

W jakich regionach jest najwięcej sklepów internetowych w Polsce?

Kiedy co roku przypada szczyt zakupów w sieci?

W jaki sposób za nie płacimy za e-zakupy?



-Branża e-commerce jeszcze nie osiągnęła nasycenia i nadal jest przestrzeń dla nowych graczy - komentuje wyniki raportu Artur Halik, Head of Sales w Shoper.

– Unijne przepisy wymusiły na sprzedających podjęcie realnych kroków, zwiększających bezpieczeństwo i komfort kupujących.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Płatności w sklepach internetowych Szybkie i bezgotówkowe płatności to najczęściej wybierana forma zapłaty za zakupy robione w internecie w 2019 roku. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Autorzy raportu podkreślają, że miniony rok nie okazał się właściwie zaskakujący. Handel internetowy podążał ścieżką wzrostów, na co najlepszym dowodem może być rosnąca liczba sklepów internetowych, e-kupujących oraz branż rozwijających się w świecie e-commerce W minionych miesiącach nowe internetowe biznesy pojawiały się we właściwie wszystkich zakątkach naszego kraju, ale blisko co drugi z nich (47 proc) pochodził z Mazowsza, Śląska albo też z Małopolski.Autorzy raportu podkreślają również, że ostatni czas był dla sklepów internetowych dość wymagającym okresem ze względu na obowiązujące od maja 2018 roku rozporządzenie RODO. Jak podkreśla Oliwia Tomalik, Marketing Manager w Shoper:Jak to wszystko wpłynęło na sprzedaż? Z danych Shoper wynika, że co czwarty zakup w internecie realizowany był w 2019 roku w sklepach z branży “dom i ogród”. Popularne były również sklepy internetowe w kategorii “zdrowie i uroda” (18,5 proc.) oraz “ubrania” (13,5 proc.).W 2019 roku najwięcej sklepów, bo niemal co czwarty, działało w branży "dom i ogród". Jako druga, pod względem liczby aktywnych sklepów internetowych, uplasowała się branża odzieżowa (niemal 17 proc.), a na trzecim miejscu znalazły się sklepy z kategorii “zdrowie i uroda” (ponad 13 proc.). Liczba sklepów z branży “dom i ogród” oraz “zdrowie i uroda” jest nieco większa niż w roku poprzednim. Za to sklepy internetowe z asortymentem odzieżowym nieco straciły na liczebności w porównaniu z 2018 rokiem.Z 2019 roku zapamiętamy też rekordowe zainteresowanie „Black week” – czyli listopadowym tygodniem specjalnych promocji i wyprzedaży. 136 proc. – o tyle większy ruch zanotowaliśmy na platformie sklepów internetowych Shoper podczas samego Black Friday 2019 względem roku ubiegłego. Także w porównaniu ze „zwykłym” piątkiem, 22 listopada 2019 r., wartość zamówień w sklepach internetowych Shoper wzrosła o 185 proc.Z najnowszego raportu Shoper płynie również inna, ważna wiadomość: szybkie i bezgotówkowe płatności to najczęściej wybierana forma zapłaty za zakupy robione w internecie w 2019 roku. Co ważne, popularność tej metody szybko rośnie. W 2017 r. wykorzystano ją w 38 proc. transakcji w sklepach pracujących na oprogramowaniu Shoper, a w 2019 r. ponad połowa zakupów opłacana była w ten sposób. To dziesięciokrotnie więcej niż płatności gotówką (nieco mniej niż 6 proc. transakcji w tym samym okresie).W podsumowanie do raportu czytamy m.in., że w tym roku właściciele sklepów internetowych zmuszeni będą zredefiniować swoją strategię pod kątem relacji z klientem, skupiając się przede wszystkim na doświadczeniach pozakupowych. Ciekawe, czy ta wskazówka zachowuje swoją aktualność w czasach pandemii czy też dziś priorytety są jednak nieco inne.