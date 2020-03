Koniunktura przemysłowa III 2020. Jest gorzej niż przed miesiącem

Opublikowane przez GUS dane na temat koniunktury w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach nie napawają optymizmem. Jest gorzej niż przed miesiącem i to w większości badanych obszarów gospodarki. Największe spadki wskaźników ogólnego klimatu koniunktury dotyczą transportu i gospodarki magazynowej, handlu hurtowego oraz zakwaterowania i gastronomii.

Przetwórstwo przemysłowe – wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury gospodarczej

Budownictwo – wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury gospodarczej

Handel hurtowy – wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury gospodarczej

Handel detaliczny – wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury gospodarczej

Transport i gospodarka magazynowa – wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury gospodarczej

Zakwaterowanie i gastronomia – wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury gospodarczej

Informacja i komunikacja – wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury gospodarczej

Finanse i ubezpieczenia – wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury gospodarczej

GUS podał, że jedynie prowadzący działalność w zakresie finansów i ubezpieczeń formułują oceny zbliżone do tych w lutym 2020 roku.W marcu br. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 1,1 czyli niższym niż w lutym br. (plus 1,6), jak i odnotowywanym w marcu ostatnich sześciu lat.W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 1,9 czyli niższym niż w styczniu i lutym br., a także w marcu ostatnich dwóch lat.W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie plus 0,4 czyli niższym niż przed miesiącem (plus 4,5) i w marcu ostatnich sześciu lat.W marcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 3,1 czyli niższym niż przed miesiącem (minus 0,8) i w analogicznym miesiącu ostatnich sześciu lat.W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 5,8 – najniższym od grudnia 2013 r.Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się w bieżącym miesiącu na poziomie minus 9,1 czyli niższym niż w lutym br. (minus 5,6), jak i w analogicznym miesiącu ostatnich piętnastu lat.W marcu br. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie plus 16,8 czyli niższym niż przed miesiącem (plus 19,0), ale zbliżonym do notowanego przed rokiem (plus 16,8).Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się w marcu br. na poziomie plus 22,6 czyli podobnie jak przed miesiącem (plus 23,6), ale na niższym poziomie niż w marcu ostatnich czterech lat.