Nie tylko ostatnia mila. W e-commerce liczy się też magazyn

E-commerce stanowi jedną z głównych sił napędowych polskiego rynku magazynowego. Potwierdzeniem tego mogą być rezultaty zrealizowanego przez Cushman & Wakefield badania, z którego wynika, że obsługą handlu internetowego zajmuje się 1/4 powierzchni magazynowych naszego kraju. Te ostatnie rozwijają się w bardzo dynamicznym tempie i to zarówno jeżeli chodzi o duże centra logistyczne, jak i miejskie magazyny tworzone głównie z myślą o tak dziś istotnej logistyce „ostatniej mili”.

Nie tylko ostatnia mila zyskuje na znaczeniu

Magazyn w dobie rosnących potrzeb klientów

Kliknij, aby powiekszyć fot. scaliger - Fotolia.com Magazyn Zgodnie z ostatnim badaniem Cushman & Wakefield już 25% całkowitych zasobów powierzchni magazynowej w Polsce przeznaczona jest pod obsługę rynku E-commerce.

„Wszystkie powyższe wymagania powodują, że tradycyjny magazyn z regałami paletowymi nie będzie w żaden sposób spełniał wymagań najemców. Kluczowym jest, aby firmy działające na rynku zrozumiały, że logistyka nie powinna być traktowana jako koszt, lecz powinna być raczej środkiem do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Dlatego nieodzownym elementem strategii rynkowej przedsiębiorstw działających w wielu kanałach sprzedaży staje się operowanie w magazynie spełniającym szczególne wymagania” – zaznacza Damian Kołata, Associate, Senior Business Development Manager w Cushman & Wakefield.

Idealny magazyn dla e-commerce

Efektywne wykorzystanie przestrzeni

Wymagania branży omnichannel

Jak czytamy w komunikacie z ostatniego badania Cushman & Wakefield ("Jak ugryźć E-commerce w magazynie"), w przypadku e-commerce pierwsza mila zdecydowanie nabiera znaczenia. Nacisk kładziony na szybki dostęp do klienta końcowego oraz jak najkrótszy termin dostawy sprawiają, że obecnie równie istotne jak ostatnia mila staje się poprawne przyjęcie towaru. Rozpoczyna się ono w momencie wpłynięcia zamówienia do systemu obsługi magazynu WMS, co stanowi pierwszy etap całościowego procesu wysyłki zamówienia. O ostatniej mili mówi się bardzo dużo, a pierwsza mila - jak podkreśla Cushman & Wakefield - jest jeszcze ciągle niedoceniana, chociaż zależy od niej coraz więcej.Polscy klienci znajdują się w czołówce europejskich konsumentów pod kątem żądań w zakresie terminów dostawy oraz wyboru jej miejsca, a ostatnie badania pokazują, że już 57% klientów kupuje w dwóch kanałach sprzedaży (online i offline). W grupie artykułów AGD/RTV odsetek ten wynosi już 71% - czytamy w komunikacie.Rosnący odsetek klientów korzystających z modelu omnichannel i duże wymagania w zakresie rozmiaru powierzchni magazynowej do obsługi kilku kanałów powodują, że niezmiernie ważne staje się jej właściwe zaprojektowanie. Przyjęcie, składowanie, kompletacja i wydanie zamówień dla kilku kanałów może wymagać nawet trzykrotnie większej powierzchni w porównaniu do tradycyjnego magazynu. Składają się na to między innymi: konieczność szybkiego przyjęcia dostaw i udostępnienia towaru do sprzedaży, wymagania dotyczące błyskawicznych kompletacji, nieodłączność dużych wahań wolumenów w zależności od sezonów, świąt i okresów wyprzedaży, oraz konieczność wydzielenia dodatkowych stref związanych z wymaganiami klienta i stworzeniem właściwego Customer Experience Z operacyjnego punktu widzenia, idealny magazyn dla e-commerce to magazyn, który posiada:Aby jak najefektywniej wykorzystać magazyn, coraz częściej spotyka się antresole, zawierające przykładowo: kartonowe, wielowarstwowe regały półkowe, regały metalowe z pojemnikami plastikowymi ułatwiającymi kompletację sztukową małych elementów, windy do zasilania stocku, taśmociągi do przekazywania skompletowanych towarów do strefy pakowania itd., strefę pakowania, obsługi zwrotów, czy też tworzenia zestawów promocyjnych na najwyższym poziomie. Instalacja antresoli pozwala na bardziej efektywną adaptację dostępnej przestrzeni oraz optymalne dopasowanie jej do indywidualnych potrzeb i warunków panujących w magazynie. Co ważne, budowanie antresoli wymaga czasami odpowiednio wzmocnionej posadzki oraz bardziej wydajnych systemów wentylacji i właściwego oświetlenia. Budowa antresoli wiąże się również z większymi wymaganiami w stosunku do ochrony przeciwpożarowej jak przykładowo konieczność zainstalowania dodatkowych systemów tryskaczowych.W ciągu ostatnich kilku lat pojawiły się w Polsce takie magazyny wybudowane w wariancie build-to-own i build-to-suit. Zostały one dostarczone według indywidualnych wymagań klientów i są często wyższe od standardowych obiektów, z dodatkowymi powierzchniami sięgającymi nawet do 18 metrów wysokości, gdzie zainstalowane zostały wielopoziomowe antresole, tzw. pick-towery do efektywnej i kompleksowej obsługi wielu zamówień jednocześnie.Duża liczba pracowników potrzebnych do obsługi zamówień powoduje, że firmy zwracają dużą uwagę na dostosowanie powierzchni socjalnych. Mowa tu nie tylko o wygodnych szatniach z nowoczesnym węzłem sanitarnym, ale także o dużej kantynie, salkach konferencyjnych, czy pomieszczeniach do odpoczynku. Nieodłącznym wymogiem jest również zapewnienie pracownikom odpowiedniej liczby miejsc parkingowych. Ponieważ ich dostępność jest często ograniczona powierzchnią parkingu i koniecznością wydzielenia miejsc np. dla ciężarówek, czy nadwozi wymiennych, pracodawcy finansują pracownikom dojazd, organizują linie autobusowe lub finansują dojazdy samochodami osobowymi tym osobom, które zabierają z sobą współpracowników.Przy projektowaniu właściwej powierzchni dla magazynu obsługującego omni-channel, nie można zapominać o kwestii bram i doków. Magazyn obsługujący wiele kanałów sprzedaży powinien być niekiedy wyposażony w większą niż standardowo liczbą bram na poziomie „0”. Zależy to oczywiście od asortymentu i jego gabarytów, ale jeśli najemca przewiduje podpisanie umowy z kilkoma firmami kurierskimi, którzy będą odbierać przesyłki w podobnych oknach czasowych, to kilka bram z poziomu „0” będzie niezbędne.